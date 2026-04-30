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© Max Sennewald
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Zwei Bikes, ein Blick: Bruno Hoffmann sagt „Gude“ bei Eschborn Frankfurt
Behind the Scenes beim Rennrad-Klassiker: Mit zwei Bikes, anderen Perspektiven und den besten Spots, an denen du das Rennen zwischen Taunus und Frankfurt erleben kannst.
Was passiert, wenn Bruno Hoffmann von seinen Trails abdriftet und eine Route nimmt, die traditionell im Mai für Eschborn - Frankfurt und damit das wichtigste deutsche Rennen in der UCI WorldTour vorgesehen ist?
Erstmal: nichts soooo spektakuläres. Bruno bleibt Bruno, immer mit dem Blick für Spots, wo andere nur Asphalt sehen. Aber unterwegs mit dem 20 Zöller UND dem „Großen“, wie er das Rennrad nennt, geht der Frankfurter Local mit einem Rennrad-Insider im Windschatten auf einen Eschborn Frankfurt Strecken-Check der besonderen Art.
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Eschborn Frankfurt Guide - Zahlen, Facts und Entwicklung
Eschborn-Frankfurt ist das einzige deutsche Eintagesrennen im Kalender der UCI WorldTour - der höchsten Liga des Profi-Radsports. Sportliche Qualität und Wahrnehmung sind über die letzten Jahren noch mal gestiegen, seit die A.S.O. - also die Macher hinter der Tour de France - als Promoter eingestiegen ist.
Distanz: 211 Kilometer
Höhenmeter: 3300
Start: Eschenplatz Eschborn
Ziel: Frankfurter Opernplatz
Teams und Fahrer: 21 WorldTour-Teams, 147 Fahrer
„Als Frankfurter kommst du an diesem Klassiker nicht vorbei. Bewusst wahrgenommen habe ich das Rennen vor vier, fünf Jahren und seitdem freue ich mich immer darauf in die City zu gehen und mir das Finale anzuschauen.“
Was sind die Schlüsselanstiege bei Eschborn-Frankfurt?
- 2x Feldberg (schwere Seite)
- 3x Mammolshainer Stich (bis zu 23 % Steigung)
„Vor dem Feldberg hat jeder Respekt. Je nach dem, was meine Aufgabe wäre im Team und wie sich das Feld verhält, kann es da auch schon mal eine auf die 12 geben."
Was das Rennen sportlich besonders macht: Es ist eines der wenigen Eintagesrennen, in dem Sprinter wie Danny van Poppel (Red Bull - BORA - hansgrohe), Puncheure als auch Ausreißer reelle Siegchancen besitzen.
Der schwere Parcours mit den drei Climbs siebt das Feld früh aus, am Ende entscheidet sich oft erst auf den letzten Kilometern, ob es ein Massensprint, ein reduzierter Sprint oder ein Solo-Sieg wird.
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Strecken-Check im Video: Bruno Hoffmann meets 8000watt
Gude, Julien Riganti! Wobei du den Rennrad-Insider sicherlich eher als Kopf von "8000watt" kennst, der für jede Ausfahrt das große Blatt favorisiert. Aber ein Blatt-Check erwartet Dich im folgenden Clip nicht.
Hier nehmen Bruno und Julien einige ikonische Spots, darunter Alte Oper, den Feldberg und den Mammolshainer Stich, aus einer Perspektive auseinander, die der Roadie-Welt sonst fehlt: dem Blick eines BMXers, der auch dort BMX-Spots findet, wo andere nur Asphalt sehen.
An der alten Oper kann man auf jeden fall gut fahren, gleichzeitig gibt es im Taunus so einige hidden gems."
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Was sind die besten Zuschauer Spots bei Eschborn - Frankfurt?
Rauf in den Taunus für die Brutalität oder rein in die Stadt fürs Finale? Wenn du das Rennen zum ersten Mal live erlebst, hast du grob zwei Optionen, aber mehrere Sub-Varianten. Hier sind die vier Spots, die Bruno und Julien selbst ansteuern würden:
🚵 Mammolshainer Stich (Königstein)
- Was erlebst Du hier? Den steilsten Punkt der Strecke - bis zu 23% Steigung. Während die Profis dreimal an Dir vorbei fahren, sprechen die Gesichter Bände. Und nach dem dritten Mal weißt du, wer noch um den Sieg fährt.
- Wie ist die Atmosphäre? Mainhattan-Skyline im Hintergrund, vergleichbare Stimmung zu einem Tour de France-Anstieg
- Experten-Tipp: Früh kommen, im steilsten Drittel positionieren, Red Bull einpacken
Ich war Anfang April auf der Hohen Straße in Frankfurt eine Runde drehen und mir sind auf dem Rückweg 3 Gruppe a 30 bis 40 Radfahrerinnen entgegen gekommen. Das ist schon Krass, sowas hat man davor nicht gesehen.
🏁 Opernplatz / Alte Oper (Frankfurt City)
- Was erlebst du hier? Die finalen Runden - das Feld braust zweimal vorbei. Beim möglichen Zielsprint spürst du alle Emotionen.
- Wie ist die Atmosphäre? Race-Feeling pur mitten im Stadtzentrum, Teamfahrzeuge (in der Bockenheimer Landstraße) direkt um die Ecke
- Experten-Tipp: Der beste Spot für Erstbesuchende oder Familien, die mit den Kids während des Rennens auch auf Side Activities aus sind.
🚵 Feldberg-Gipfel (Taunus)
- Was erlebst Du hier? Den Abschnitt, der selbst Michael Matthews (Vorjahressieger) oder Red Bull-Athlet Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) alles abverlangt.
- Wie ist die Atmosphäre? Weniger Trubel als am Mammolshainer Stich, aber mehr sportliche Dramatik und die Krönung des Kletterkönigs. Nach der doppelte Klettertour kannst Du das Rennen auf einem Big Screen in der Haarnadelkurve (Sprungbrett) verfolgen.
- Experten-Tipp: Early Bird-Modus On! Durch frühzeitige Straßensperrungen ist der Feldberg an diesem Tag nur zu Fuß oder Rad erreichbar
🚌 Bockenheimer Landstraße (Frankfurt City)
- Was erlebst Du hier? Team-Area mit allen Bussen der Teams. Gute Chancen auf Selfies mit deinem Lieblingsfahrer vor oder nach den Rennen.
- Wie ist die Atmosphäre? Sammelpunkt für Material-Nerds und alle, die wissen wollen, wie die Rennvorbereitung bei einem WorldTour-Team abläuft.
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Zeitplan & Durchfahrzeiten
Wann?
Was?
Wo?
10:30 - 11:35 Uhr
Einschreibung Elite UCI World Tour
Eschborn Eschenplatz
11:40 Uhr
Aufstellung Elite UCI World Tour
Eschborn Eschenplatz
11:45 Uhr
Eschborn Eschenplatz
Eschborn Eschenplatz
ca. 13:10 - 13:17 Uhr
Feldberg - 1. Anstieg
Taunus
ca. 14:18 - 14:32 Uhr
Mammolshainer Stich - 1. Anstieg
Königstein
ca. 14:32 - 14:47 Uhr
Feldberg - 2. Anstieg
Taunus
ca. 15:40 - 16:02 Uhr
Mammolshainer Stich - 2. Anstieg
Königstein
ca. 16:00 - 16:24 Uhr
Mammolshainer Stich - 3. Anstieg
Königstein
ca. 16:50 Uhr
1. Zieldurchfahrt
Frankfurt
ca. 16:59 Uhr
Zielsprint
Frankfurt
Bonus für die Community: Kommt am 30. April zur Karl-von-Drais-Straße 6 (Frankfurt am Main) - Bruno Hoffmann und Julien Riganti rollen mit euch los. Ein Community Ride, der viel von dem verkörpert, was Bruno an Frankfurt so liebt: kein Gatekeeping, einfach fahren!