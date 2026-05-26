Max Verstappen hebt seine Trophäe auf dem Podium nach dem F1 Grand Prix von Kanada im Mai 2026 in Montreal, Quebec.
© Rudy Carezzevoli/Getty Images/Red Bull Content Pool
F1

GP von Kanada: Ein Meilenstein, der Verstappens Saison in Schwung bringt

Der Niederländer stand zum ersten Mal in dieser Saison auf dem Podium - und das mit dem neuen Red Bull Ford-Antriebsstrang. Wir zeigen dir, was das für den Rest der Saison bedeuten könnte.
Von: Thomas Peeters
3 min readPublished on

Teil dieser Story

Max Verstappen

Max Verstappen hat im Alter von 18 Jahren und 228 Tagen als jüngster Fahrer der Geschichte einen Grand Prix gewonnen. Mit 24 Jahren holte er den ersten WM-Titel und hat ihn insgesamt viermal erreicht.

NiederlandeNiederlande

Isack Hadjar

The newest member of Oracle Red Bull Racing, Isack Hadjar has already left his mark on F1, with a podium finish in his rookie year.

FrankreichFrankreich

Liam Lawson

Liam Lawson, New Zealand's rising F1 star, is making his mark on the grid as he chases success with Visa Cash App Racing Bulls.

NeuseelandNeuseeland

Arvid Lindblad

A product of the Red Bull Junior Team, Arvid Lindblad is one of the brightest young talents in motorsport, rising rapidly through the junior ranks to reach Formula One at a remarkably young age.

Vereinigtes KönigreichVereinigtes Königreich

Inhalt

  1. 1
    Verstappen gegen Hamilton sorgt für jede Menge Action
  2. 2
    Zurück auf dem Podium, zurück im Titelrennen?
  3. 3
    Hadjar beeindruckt weiter
  4. 4
    Hochs und Tiefs für die Visa Cash App Racing Bulls
Bei all den Veränderungen und den Unsicherheiten in der neuen Ära der Formel 1 hat der GP von Kanada 2026 die Jahre zurückgedreht und uns ein gutes, altmodisches Rad-an-Rad-Rennen zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton geboten, als das Duo um den zweiten Platz hinter der dominierenden Kraft von Mercedes kämpfte. Hier sind die wichtigsten Punkte des Rennens, das sich am Ende der Saison noch als entscheidend erweisen könnte.
01

Verstappen gegen Hamilton sorgt für jede Menge Action

Lewis Hamilton und Max Verstappen gratulieren sich im Parc Ferme nach dem F1 Grand Prix von Kanada im Mai 2026.

Gegenseitiger Respekt: Hamilton und Verstappen genossen ihren Kampf

© Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

Da der Mercedes von Kimi Antonelli mit großem Vorsprung an der Spitze lag und die McLaren-Fahrer mit ihrer Reifenwahl zu kämpfen hatten, blieb es den beiden höchstdekorierten aktiven Fahrern überlassen, für ein spannendes Rennen im Kampf um Platz zwei zu sorgen. Obwohl der Niederländer zunächst hinter seinem alten Rivalen lag, sorgte er in Runde 13 mit einem aufregenden Überholmanöver in der ersten Kurve für Gesprächsstoff.

Das Original Red Bull

Red Bull Energy Drink

Mehr erfahren
Red Bull Energy Drink
Verstappen behielt die Führung bis zur 62. Runde, als Hamiltons Geduld und Verstappens abbauende Reifen es dem Briten ermöglichten, seinen Platz zurückzuerobern und den zweiten Platz zu ergattern, was er mit den Worten kommentierte: "Ich bin wirklich sehr dankbar, dass ich endlich ein gutes Duell mit Max hatte. Ich bin sehr, sehr glücklich."
02

Zurück auf dem Podium, zurück im Titelrennen?

Kimi Antonelli und Max Verstappen feiern auf dem Podium mit Champagner nach dem F1 Grand Prix von Kanada im Mai 2026.

Champagner-Feierlichkeiten für das erste Red Bull Ford Powertrains-Podium

© Peter Fox/Getty Images/Red Bull Content Pool

Obwohl er enttäuscht war, so spät im Rennen eine Position zu verlieren, bedeutete Verstappens P3 den ersten Podestplatz der Saison für Verstappen und Oracle Red Bull Racing, während es auch ein Meilenstein für Red Bull Ford Powertrains war. Im Vergleich zum bisherigen Saisonverlauf ist es ein gutes Ergebnis; die Taktik des Teams und die individuellen Leistungen waren genau richtig. Ergebnisse wie dieses zeigen den Fortschritt und geben Zuversicht. Sicher, der Titel scheint im Moment außer Reichweite zu sein, aber das war in der letzten Saison auch so und wir alle wissen, was in der zweiten Hälfte einer Saison mit etwas Schwung möglich ist.
"Es ist toll, wieder auf dem Podium zu stehen", kommentierte Verstappen. "Es war eine kleine Überraschung, aber wir haben die richtigen Entscheidungen getroffen und nichts auf dem Tisch liegen lassen ... Ich habe die letzten Runden im Kampf mit Lewis genossen und hart gepusht, um die Position zurückzuerobern. An den letzten beiden Wochenenden sind wir viel näher zusammengerückt und es gab positive Schritte nach vorne. Es ist auch unser erster Podestplatz mit unserem eigenen Antriebsstrang, was ein großer Meilenstein für das Team ist, also danke an alle, die uns hierher gebracht haben."
03

Hadjar beeindruckt weiter

Isack Hadjar winkt bei der Fahrerparade vor dem F1 Grand Prix von Kanada im Mai 2026.

Hadjar zeigte im Qualifying eine gute Pace und beendete das Rennen auf P5

© Alastair Staley/LAT Images/Getty Images/Red Bull Content Pool

Ein weiterer herausragender Leistungsträger des Wochenendes war Isack Hadjar, der seinen starken Start bei Red Bull Racing fortsetzte. Der junge Franzose zeigte sowohl im Qualifying als auch im Rennen eine hervorragende Pace und beendete das Rennen auf einem guten fünften Platz.
Hadjar gewann im Laufe des Wochenendes sichtlich an Selbstvertrauen und bewies einmal mehr, dass er Verstappens Tempo mitgehen kann. Seine Leistung im Qualifying fiel besonders auf, nachdem er kurzzeitig an der Spitze der Session lag.
"Die Gesamtleistung des Autos an diesem Wochenende war sehr positiv -- wir haben seit Miami einen großen Schritt nach vorne gemacht und das Beste aus dem Wochenende gemacht", sagte er. "Ich hoffe, wir können den gleichen Schwung für Monaco beibehalten.
04

Hochs und Tiefs für die Visa Cash App Racing Bulls

Liam Lawson bereitet sich während des Qualifyings vor dem Großen Preis von Kanada im Mai 2026 in der Garage auf seine Fahrt vor.

Liam Lawson holte in Montreal wieder Punkte

© Rudy Carezzevoli/Getty Images/Red Bull Content Pool

Für Visa Cash App Racing Bulls holte Liam Lawson als Siebter wichtige Punkte, da der neuseeländische Fahrer von Startplatz 11 aus mit einer tollen Fahrt durch das Feld seine bisher beste Platzierung 2026 erreichte. Pech hatte dagegen der Rookie Arvid Lindblad, der nicht starten konnte, nachdem sein VCARB03 in der Startaufstellung nicht in Gang kam.

Canadian Grand Prix result

Rank

Driver

Team

Points

1

Kimi Antonelli

Mercedes

25

2

Lewis Hamilton

Ferrari

18

3

Max Verstappen

Red Bull logo (participant sponsor)

Oracle Red Bull Racing

15

4

Charles Leclerc

Ferrari

12

5

Isack Hadjar

Red Bull logo (participant sponsor)

Oracle Red Bull Racing

10

Teil dieser Story

Max Verstappen

Max Verstappen hat im Alter von 18 Jahren und 228 Tagen als jüngster Fahrer der Geschichte einen Grand Prix gewonnen. Mit 24 Jahren holte er den ersten WM-Titel und hat ihn insgesamt viermal erreicht.

NiederlandeNiederlande

Isack Hadjar

The newest member of Oracle Red Bull Racing, Isack Hadjar has already left his mark on F1, with a podium finish in his rookie year.

FrankreichFrankreich

Liam Lawson

Liam Lawson, New Zealand's rising F1 star, is making his mark on the grid as he chases success with Visa Cash App Racing Bulls.

NeuseelandNeuseeland

Arvid Lindblad

A product of the Red Bull Junior Team, Arvid Lindblad is one of the brightest young talents in motorsport, rising rapidly through the junior ranks to reach Formula One at a remarkably young age.

Vereinigtes KönigreichVereinigtes Königreich
F1
Formula Racing

Entdecke die Kollektion