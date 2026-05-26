GP von Kanada: Ein Meilenstein, der Verstappens Saison in Schwung bringt

Bei all den Veränderungen und den Unsicherheiten in der neuen Ära der Formel 1 hat der GP von Kanada 2026 die Jahre zurückgedreht und uns ein gutes, altmodisches Rad-an-Rad-Rennen zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton geboten, als das Duo um den zweiten Platz hinter der dominierenden Kraft von Mercedes kämpfte. Hier sind die wichtigsten Punkte des Rennens, das sich am Ende der Saison noch als entscheidend erweisen könnte.

01 Verstappen gegen Hamilton sorgt für jede Menge Action

Gegenseitiger Respekt: Hamilton und Verstappen genossen ihren Kampf © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

Da der Mercedes von Kimi Antonelli mit großem Vorsprung an der Spitze lag und die McLaren-Fahrer mit ihrer Reifenwahl zu kämpfen hatten, blieb es den beiden höchstdekorierten aktiven Fahrern überlassen, für ein spannendes Rennen im Kampf um Platz zwei zu sorgen. Obwohl der Niederländer zunächst hinter seinem alten Rivalen lag, sorgte er in Runde 13 mit einem aufregenden Überholmanöver in der ersten Kurve für Gesprächsstoff.

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Verstappen behielt die Führung bis zur 62. Runde, als Hamiltons Geduld und Verstappens abbauende Reifen es dem Briten ermöglichten, seinen Platz zurückzuerobern und den zweiten Platz zu ergattern, was er mit den Worten kommentierte: "Ich bin wirklich sehr dankbar, dass ich endlich ein gutes Duell mit Max hatte. Ich bin sehr, sehr glücklich."

02 Zurück auf dem Podium, zurück im Titelrennen?

Champagner-Feierlichkeiten für das erste Red Bull Ford Powertrains-Podium © Peter Fox/Getty Images/Red Bull Content Pool

Obwohl er enttäuscht war, so spät im Rennen eine Position zu verlieren, bedeutete Verstappens P3 den ersten Podestplatz der Saison für Verstappen und Oracle Red Bull Racing, während es auch ein Meilenstein für Red Bull Ford Powertrains war. Im Vergleich zum bisherigen Saisonverlauf ist es ein gutes Ergebnis; die Taktik des Teams und die individuellen Leistungen waren genau richtig. Ergebnisse wie dieses zeigen den Fortschritt und geben Zuversicht. Sicher, der Titel scheint im Moment außer Reichweite zu sein, aber das war in der letzten Saison auch so und wir alle wissen, was in der zweiten Hälfte einer Saison mit etwas Schwung möglich ist.

"Es ist toll, wieder auf dem Podium zu stehen", kommentierte Verstappen. "Es war eine kleine Überraschung, aber wir haben die richtigen Entscheidungen getroffen und nichts auf dem Tisch liegen lassen ... Ich habe die letzten Runden im Kampf mit Lewis genossen und hart gepusht, um die Position zurückzuerobern. An den letzten beiden Wochenenden sind wir viel näher zusammengerückt und es gab positive Schritte nach vorne. Es ist auch unser erster Podestplatz mit unserem eigenen Antriebsstrang, was ein großer Meilenstein für das Team ist, also danke an alle, die uns hierher gebracht haben."

03 Hadjar beeindruckt weiter

Hadjar zeigte im Qualifying eine gute Pace und beendete das Rennen auf P5 © Alastair Staley/LAT Images/Getty Images/Red Bull Content Pool

Ein weiterer herausragender Leistungsträger des Wochenendes war Isack Hadjar , der seinen starken Start bei Red Bull Racing fortsetzte. Der junge Franzose zeigte sowohl im Qualifying als auch im Rennen eine hervorragende Pace und beendete das Rennen auf einem guten fünften Platz.

Hadjar gewann im Laufe des Wochenendes sichtlich an Selbstvertrauen und bewies einmal mehr, dass er Verstappens Tempo mitgehen kann. Seine Leistung im Qualifying fiel besonders auf, nachdem er kurzzeitig an der Spitze der Session lag.

"Die Gesamtleistung des Autos an diesem Wochenende war sehr positiv -- wir haben seit Miami einen großen Schritt nach vorne gemacht und das Beste aus dem Wochenende gemacht", sagte er. "Ich hoffe, wir können den gleichen Schwung für Monaco beibehalten.

04 Hochs und Tiefs für die Visa Cash App Racing Bulls

Liam Lawson holte in Montreal wieder Punkte © Rudy Carezzevoli/Getty Images/Red Bull Content Pool

Für Visa Cash App Racing Bulls holte Liam Lawson als Siebter wichtige Punkte, da der neuseeländische Fahrer von Startplatz 11 aus mit einer tollen Fahrt durch das Feld seine bisher beste Platzierung 2026 erreichte. Pech hatte dagegen der Rookie Arvid Lindblad , der nicht starten konnte, nachdem sein VCARB03 in der Startaufstellung nicht in Gang kam.

Canadian Grand Prix result 1 Mercedes Points 25 2 Ferrari Points 18 3 Oracle Red Bull Racing Points 15 4 Ferrari Points 12 5 Oracle Red Bull Racing Points 10 Rank Driver Team Points 1 Mercedes 25 2 Ferrari 18 3 Oracle Red Bull Racing 15 4 Ferrari 12 5 Oracle Red Bull Racing 10