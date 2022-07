Schnell, schneller, Sonic! Der blaue Igel düst in seinen zweiten Frühling.

Sonic ist schon ein sehr fetziger Name! Das kann man ruhig so stehen lassen. Aber der blaue Igel aus dem Hause Sega hieß nicht immer so. Nachdem Sonic in seiner frühen Konzeptphase noch ein Hase war und später zum Igel wurde, gaben sie ihm den einfallsreichen Namen: Mr. Hedgehog.

Im Laufe der Zeit wurde dieser frühe Konzeptname oft als Mr. Needlemouse falsch übersetzt, was zur Folge hatte, dass in vielen Sonic Originstorys dieser Name oft zu lesen war. Glücklicherweise hatte das Entwickler- und Marketingteam vor der Veröffentlichung einen Geistesblitz, weshalb wir heute Segas Maskottchen unter seinen Namen: Sonic Maurice The Hedgehog kennen.

Maurice? Ja, Sonics vollständiger Name lautet Sonic Maurice The Hedgehog. Aber nicht nur er besitzt einen Mittelnamen, den er nicht so gerne preisgibt. Sein zweischwänziger Fuchs Freund, Tails, hört auf den kompletten Namen „Miles“ Tails Power. Sein ewiger Widersacher, Dr. Eggman, hat hingegen den Namen Dr. Ivo Robotnik in seinem Führerschein stehen.

