Schneller als das eigene Limit: Imke Salander im Porträt

Wer zwei Hasen gleichzeitig jagt, fängt keinen, sagt ein altes Sprichwort. Bei Imke Salander liegen die Dinge anders. Jahrelang bekommt die Läuferin zu hören, Gewichte stemmen und danach laufen passe nicht zusammen. Imke macht trotzdem beides und wird 2019 Weltmeisterin in einer Sportart, die genau diese Kombination belohnt: HYROX .

Imke Salander läuft beim Wings for Life World Run in München © Christian Brecheis for Wings for Life World Run

Und heute? Ist die Hamburgerin Fitness-Creatorin mit mehr als 330.000 Followern auf Instagram , TV-Moderatorin bei ServusTV und vieles mehr. 2025 hat sie beispielsweise bei „7 vs. Wild“ 14 Tage im Amazonas-Dschungel überstanden. Wie sie tickt, zeigt eine Nacht vor dem Berlin-Marathon: Ihre Schwester hat eine Startnummer, Imke nicht. Weil sie trotzdem spüren will, was diese 42 Kilometer mit einem machen, läuft Imke die Distanz kurzerhand in der Nacht zuvor, gemeinsam mit ihrer besten Freundin Maren Schiller . Im Jahr darauf machen die beiden aus einem Marathon drei... aber dazu später mehr.

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01 Herkunft und Familie: Sport als Familiensache

Imkes Geschichte beginnt 1993 mit ihrer Geburt im englischen Brighton. Ihr Vater Axel arbeitet in jenen Jahren als Anwalt in London, später zieht die Familie nach Deutschland und Hamburg wird Imkes Heimat. Sport ist bei den Salanders Familiensache: Papa Axel lief einst 400 Meter Hürden, startete 1978 bei der EM in Prag und nimmt seine vier Kinder des Öfteren mit zum Training. Bruder Kai wird später ebenfalls 800-Meter-Läufer.

Aber zu Imkes Geschichte gehört auch der Verlust ihrer Mutter, die früh verstorben ist. Der Sport wird für sie zum Ventil und manchmal auch zu einem Weg, Gefühle wegzudrücken, wie sie einmal im Podcast „Zweite Luft“ erzählt. „Meine Mutter ist ge­storben, als ich sechzehn war. Sport hat mich danach ein Stück weit gerettet. Weil er mir, als alles außer Kontrolle war, ein bisschen Sicherheit ­zurückgegeben hat. Er war meine kleine Flucht.“ Was bleibt, ist eine Erinnerung, die sie bis heute trägt: das viele Lachen zu Hause mit ihrer Mama.

Quotation Sport hat mich ein Stück weit gerettet. Imke Salander

Privat war die Hamburgerin seit 2023 mit Angelo Carlucci liiert, bekannt aus „Berlin – Tag & Nacht“. Kennengelernt haben sich die beiden – wie sollte es anders sein – im Gym. Im Juni 2026 hat sich das Creator-Paar allerdings freundschaftlich getrennt: Als Freunde seien sie einfach besser, begründeten beide den Schritt auf Instagram. Ihren gemeinsamen Podcast „Real am Stiel“ führen sie nach ihrem Beziehungs-Aus fort.

02 Frühe Jahre: Von der Laufbahn in den Kraftraum

Mit fünf Jahren nimmt ihr Papa sie zum ersten Mal mit zur Leichtathletik. Nebenbei kickt sie und spielt Tennis. Beim Training macht sie früh die Erfahrung, dass der eigene Körper viel mehr kann, als man denkt. Soll heißen: Wenn der Kopf „Stopp“ ruft, hat der Körper oft noch Reserven. Diese Entdeckung lässt Imke nicht mehr los. "Ich will meine eigenen Grenzen verschieben und andere dazu bringen, mehr Sport zu treiben", sagt Imke heute und fügt an: „Limits zu brechen, finde ich extrem spannend!"

Machen watt gemeinsam: Creatorin Imke Salander & Hybrid-Athlete Alex Kukla © Christian Brecheis / Red Bull Content Pool

Quotation Sport ist für mich die Basis für alles. Imke Salander

Als Teenager läuft sie 400-Meter-Rennen, später kommen die 800 Meter und die 400 Meter Hürden dazu. Mit 17 dann hat sie jene Erkenntnis, die ihren Weg fortan prägen wird: Wer nur läuft, wird nicht schneller. Zu dieser Zeit wirft die junge Läuferin den Blick bereits nach Amerika, wo Krafttraining in der Leichtathletik und im Fußball längst Standard sind.

Also beschließt Imke, parallel zu ihrem Lauftrianing ins Fitnessstudio zu gehen. Und die Kombi wirkt: Ihre Laufleistungen werden besser. 2013 läuft sie die 800 Meter in 2:12,89 Minuten und zählt damit zu den besten Mittelstreckenläuferinnen Norddeutschlands. Doch die allgemeine Skepsis in Deutschland bleibt: Gewichte heben und danach laufen sei Unsinn, bekommt sie noch Jahre später zu hören.

03 Rückschläge: Wenn der Kopf bremst

Die größte Hürde ihrer Bahnkarriere steht nicht auf der Strecke, sondern im Kopf. Große Rückschläge habe es zwar nicht gegeben, erzählt Imke im Frühjahr 2025 im Interview mit Sports Illustrated, aber nur, weil sie nie der klassische Wettkampftyp gewesen sei. Irgendwann merkt sie, wie sehr sie Wettkämpfe unter Druck setzen. Trotzdem ringt sie sich immer wieder zum Start durch. Die Wende kommt erst, als sie versteht, dass sie Sport im Grunde nur für sich macht und nicht für andere Leute.

Ab diesem Punkt ändert sich Imkes Weg: 2016 beginnt sie, ihr Training auf Instagram zu teilen. Im Juni 2017 läuft sie ihr letztes Bahnrennen für die TSG Bergedorf. Und 2018 entdeckt sie mit HYROX einen Wettkampf, der ihr "unfassbar viel Spaß" macht. Leistung steht in dieser Zeit erst mal nicht im Mittelpunkt. Sport ist wieder Selbstzweck. Und er hilft ihr, Dinge zu verarbeiten.

Erst heute setzt sie sich wieder bewusst sportliche Ziele. Das aktuellste Ziel hat sich Imke für das HYROX-Rennen Ende Oktober in ihrer Heimatstadt Hamburg gesetzt: „Den Wettkampf möchte ich in unter einer Stunde schaffen“, sagt Imke. "Die 60-Minuten-Marke zu knacken ist schon ein sehr ambitioniertes Ziel. Damit ich es schaffe, muss an dem Tag wirklich alles glatt laufen."

Imke lebt in Berlin und zeigt ihren Followern immer neue Trainingsmethoden. © Shamil Tanna Quotation Die 60-Minuten-Marke zu knacken ist schon ein sehr ambitioniertes Ziel. Imke Salander

Dass auch der Körper mal im falschen Moment bremsen kann, bekommt sie im Dezember 2020 zu spüren. Imke ist für das HYROX-Elite-Rennen in Hamburg eingeplant, bei dem die Weltspitze gegeneinander antritt. Doch eine Verletzung zwingt sie zur Absage. Aus der Bahn wirft sie das nicht. Auch heute nicht, da sie wenige Tage vor dem Start beim HYROX-Rennen am 30. Oktober 2026 erneut mit einer Verletzung zu kämpfen hat.

04 HYROX-Weltmeisterin 2019: Vom Fotoshooting aufs Podium

Energie ist das A und O bei HYROX! © Stefan Voitl/Red Bull Content Pool

Imkes sportlicher Durchbruch beginnt 2018 mit einer Facebook-Nachricht. Hockey-Olympiasieger Moritz Fürste , mit dem Imke gut befreundet ist, baut gerade ein neues Fitnessrennen auf, das auf den Namen HYROX hört. Geld ist noch keins in der Kasse, also macht Fürste einen Deal mit Imke: ein Fotoshooting gegen einen Startplatz. Imke schlägt ein, startet, und hat unfassbar viel Spaß. "Ich kenne Moritz schon seit nun 15 Jahren", sagt Imke: "Er und Tölli, also die Erfinder von HYROX, sind super ehrgeizig mit allem, was sich machen." So auch mit HYROX, dem Fitnessrennen für Jede:n, das seit einigen Jahren extrem boomt.

Quotation HYROX gibt mir den perfekten Mix zwischen Kraft und Ausdauer. Imke Salander

Imke war von Anfang an dabei, und ihre Bilanz kann sich sehen lassen:

November 2018: Sieg bei HYROX Hamburg in 1:11:35 Stunden

April 2019: HYROX-Weltmeisterin in Oberhausen in 1:08:08 Stunden

Herbst 2019: Siege in Miami (1:09:48) und Hamburg (1:07:04)

Januar 2020: Sieg in Hannover in 1:06:43 Stunden, ihre Bestzeit für mehr als sechs Jahre

2021: Platz fünf bei der HYROX-WM in Leipzig

Mai 2026: Neue Bestzeit von 1:06:31 Stunden in der Pro-Klasse in Berlin

Auch abseits von HYROX lässt die Hybrid-Athletin aufhorchen: Im März 2025 läuft sie den Berlin-Halbmarathon in 1:19 Stunden, beim Red Bull Wattlauf vor Cuxhaven Ende August 2025 landet sie auf Platz drei der Frauen.

1 Min Die Highlights von Red Bull Wattlauf 2025 Bei der Premiere von Red Bull Wattlauf sind mutige Läufer:innen gegen die Zeit und die Flut angetreten. Hier sind die Highlights von Red Bull Wattlauf 2025.

05 "7 vs. Wild": 14 Tage im Amazonas-Dschungel

Im Sommer 2025 tauscht das HYROX-Ass die Hantelbank zeitweise gegen die Hängematte. Ab Ende Juni wird die fünfte Staffel von „7 vs. Wild“ rund um Leticia im kolumbianischen Amazonas gedreht. Imke ist mittendrin und vor dem Start "so aufgeregt wie noch nie". Kein Wunder: Survival-Erfahrung hat Imke keine. Dafür bringt sie Unmengen Kondition und Disziplin mit.

Quotation Ich war nie so aufgeregt! Imke Salander vor der Abreise in den Amazonas

Doch schon der erste Tag im Dschungel zeigt, dass Fitness im Dschungel allein nicht reicht. Über zwei Stunden kämpft die Gruppe um Imke vergeblich, ein Lagerfeuer zu entfachen. Ohne Erfolg. Am Ende ihres Dschungel-Abenteuers stehen 14 Tage voller Hunger, Insekten und gesundheitlicher Probleme und ein selbst gebautes Floß, mit dem die Sieben an Tag 14 hinaus auf den Amazonas rudern. Es sinkt hüfttief ins Wasser, trägt aber alle. Gastgeber Hervé Neukomm ist beeindruckt: „Es ist das erste Mal, dass sieben aus sieben Teilnehmern das schaffen.“ Für Imke ist es eine weitere intensive Challenge, die sie gemeistert hat – also: on to the next one!

06 Ehrgeiz? Ja! Aber bitte ohne Zahlenfetisch

Imke moderiert bei ServusTV und ServusTV On „Best Of - Die Clipshow“. © @leonpixelmove/Leon Meyer

Pace, Herzfrequenz, Schlafscore? Erzählt Imke jemand von seinem ersten Halbmarathon, fragt sie nicht nach Zahlen oder der Finish-Zeit. Sie will vielmehr wissen, wie es sich angefühlt hat. Feeling ist wichtiger als Fakten. Zumindest am Anfang der eigenen Lauf- oder Fitness-Karriere. Später gilt es dann schon, sein Training einfach abzuspulen, und nicht zu viel über jede Einheit nachzudenken: "Motivation ist keine Voraussetzung für Training", bekräftigt Imke. Soll heißen: Training muss nicht immer Spaß machen – Hauptsache man erreicht am Ende das übergeordnete Ziel, das man sich gesteckt hat!

Quotation Motivation ist keine notwendige Voraussetzung für ein Training. Imke Salander

Keine Frage: Salander will ihre Grenzen ausloten, aber nicht um jeden Preis. Eine Runde mehr ist ihr keine Verletzung wert. Da passt es ins Bild, dass für sie das wichtigste Rennen des Jahres kein prestigeträchtiger Marathon oder ein HYROX-Rennen ist, sondern der Wings for Life World Run.

Seit 2019 startet Imke jedes Jahr bei dem weltweiten Charity-Lauf, bei dem alle Startgelder in die Rückenmarksforschung fließen. Zuletzt ist sie am 10. mai 2026 in München gestartet und hat dort eine neue persönliche Bestleistung aufgestellt: Mit 52,51 Kilometern wurde sie Dritte weltweit und Zweite in Deutschland. „Ich konnte meine eigene Grenze heute noch einmal ein Stück verschieben", freute sich eine sichtlich stolze Imke am Ende im TV-Interview.

Red Bull Jump & Run: Noway4u im Interview mit Imke in Köln © Nady El-Tounsy / Red Bull Content Pool

Abseits von Training und Wettkampf steht Imke regelmäßig vor Kamera und Mikrofon. Bei ServusTV moderiert sie „Best Of – Die Clipshow“, und in Podcasts spricht sie offen über Freundschaft, Verlust und mentale Stärke. Auch dort zeigt sich, was sie als Athletin ausmacht: Es geht ihr weniger um Zahlen als um die Menschen dahinter. Sie will sich austauschen – auf Augenhöhe. Sich heruasfordern, inspirieren, Spaß haben. No Regrets! Frei nach dem Motto: „Bereue nix, das Spaß gemacht hat!“

07 Aktuell: Die Jagd auf die eine Stunde ist eröffnet!

Im Mai 2026 läuft Imke beim HYROX in Berlin 1:06:31 Stunden, die schnellste Pro-Zeit ihrer Karriere. Und das sieben Jahre nach ihrem HYROX WM-Titel. Im September setzt Imke da zumindest läuferisch noch einen drauf: Am Wochenende des Berlin-Marathons starten Imke und Maren Schiller am Samstagabend um 20:45 Uhr zu ihrem ersten Marathon, gegen drei Uhr nachts zum zweiten. Um 8:45 Uhr reihen sie sich ins offizielle Feld ein und laufen den dritten. Am Ende stehen 126,59 Kilometer in 18 Stunden und 45 Minuten.

Jetzt wartet die nächste Schallmauer: Ein HYROX-Rennen in der Pro-Klasse in unter einer Stunde. Am 30. Oktober 2026 steht Imke dafür in Hamburg am Start, in der Stadt, in der ihre HYROX-Geschichte 2018 begann. So geht Imkes Fitness-Reise full circle und trotzdem immer weiter – mit einem klaren Fokus: glücklich sein! Ein Mindset mit dem man auch zwei Hasen gleichzeitig jagen, und trotzdem beide fangen kann.