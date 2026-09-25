Galán & Chingottos Kampf um die Spitze in der Padel-Weltrangliste

Federico Chingotto stand am Sonntagnachmittag auf dem Court Philippe-Chatrier, bereit zum Aufschlag um den Titel beim Titel beim Alpine Paris Major . Gemeinsam mit Alejandro Galán führte er im entscheidenden Satz mit 5:3 – nur noch vier Punkte trennten das Duo vom Titel.

Doch das weltbeste Doppel, Agustín Tapia und Arturo Coello, schaffte es, ihren Aufschlag zu brechen, den Spielstand auf 5:5 auszugleichen und dann den Tiebreak mit 7:1 für sich zu entscheiden. Mit diesem Sieg holten sie sich ihren vierten Roland-Garros-Titel in Folge und schlossen damit ein weiteres spannendes Kapitel in einer der größten Rivalitäten der Padel-Geschichte ab.

Doch obwohl Tapia und Coello das Paris Major gewonnen und 2.000 wichtige Punkte geholt haben, bleibt der Kampf um den ersten Platz in der FIP-Rangliste zum Saisonende bei noch sieben ausstehenden Turnieren weiterhin offen.

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Hier ist eine detaillierte Analyse, wie Galán und Chingotto das derzeitige Weltnummer-1-Doppel entthronen können.

01 So wird die Weltrangliste ermittelt

Alejandro Galán war zuvor gemeinsam mit Juan Lebrón die Nummer eins. © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

Die FIP-Rangliste wird jeden Montag veröffentlicht und umfasst einen rollierenden 52-Wochen-Zyklus. Sie berücksichtigt die 22 besten Ergebnisse aller Spieler:innen auf der Qatar Airways Premier Padel Tour und der CUPRA FIP Tour.

Außerdem gibt es das FIP Race, bei dem nur Ergebnisse aus dem Jahr 2026 zählen – es verfallen also keine Punkte und es muss nichts verteidigt werden. Das entscheidet darüber, wer beim Saisonfinale dabei ist. Die 16 besten Männer und die 16 besten Frauen im Race – also die acht besten Paare in jeder Auslosung – qualifizieren sich für die Premier Padel Finals im Dezember in Barcelona. Das Race spiegelt wider, wer das bessere Jahr hatte, während die Gesamtrangliste zeigt, wer die Nummer eins der Welt ist.

Nach Paris führen Coello und Tapia mit jeweils 20.526 Punkten, gefolgt von Galán und Chingotto mit jeweils 18.331 Punkten. Beide Paare haben die gleiche Punktzahl, da keines der beiden in den letzten zwölf Monaten auch nur ein einziges Spiel mit jemand anderem als seinem Stammpartner bestritten hat.

Dieser Unterschied von 2.195 Punkten sieht aus wie die Leistung einer ganzen Saison voller Arbeit und Siege, doch ein großer Teil davon wird bald verschwinden, ohne dass eines der beiden Paare auch nur einen einzigen Punkt spielen muss.

02 Wie funktionieren die Ranglistenpunkte bei Premier Padel?

Die FIP-Regel ist einfach: Punkte gelten 52 Wochen lang. In derselben Woche ein Jahr später müssen die Paare entweder ihr vorheriges Ergebnis erreichen oder sie verlieren die Differenz. Der Verband formuliert es so, dass der Verlust automatisch erfolgt: Die alten Punkte werden am Ende des Zyklus gelöscht, und die Punkte, die die Paare in der entsprechenden Woche des laufenden Jahres sammeln, ersetzen sie.

Arturo Coello und Agustin Tapia haben das Paris Major gewonnen. © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Paris ist das deutlichste Beispiel: Coello und Tapia gewannen das Paris Major 2025 und verteidigten den Titel 2026. Sie sicherten sich 2.000 Punkte und gaben die 2.000 zurück, die am selben Tag verfielen. Galán und Chingotto haben beide Finals verloren, also haben sie 1.200 Punkte gutgeschrieben bekommen und 1.200 zurückgegeben.

Die FIP veröffentlicht die Verfallsdaten für die größten Punkteblöcke. Zum Beispiel fielen die Punkte des Paris Major 2025 am 14. September 2026 aus der Rangliste. Die Punkte des Mexico Major 2025 und des Qatar Major 2025 verfallen beide am 30. November 2026. Die Punkte der Barcelona Finals 2025 verfallen am 7. Dezember 2026.

Diese Ablaufdaten bestimmen maßgeblich die Dynamik der Rangliste. Die punktreichsten Wochen der Saison 2025 laufen alle in den letzten fünf Wochen des Jahres 2026 ab, und Coello und Tapia haben fast alle davon gewonnen – sie sind also das Doppel mit den meisten zu verteidigenden Punkten.

03 Die Punkte, die jedes Paar vor Ende der Saison 2026 verliert

Hier sind alle Blöcke mit jeweils 2025 Punkten, die zwischen jetzt und Saisonende aus der Rangliste fallen, und was das jedes Paar kostet:

Deutschland P2, Ende September: Coello und Tapia verlieren 360, Galán und Chingotto verlieren 600.

Rotterdam P1, Anfang Oktober: Coello und Tapia verlieren 1.000, Galán und Chingotto verlieren 600.

Mailand P1, Mitte Oktober: Coello und Tapia verlieren 600, Galán und Chingotto verlieren 1.000.

New Giza P2, Ende Oktober: Coello und Tapia verlieren nichts, Galán und Chingotto verlieren 600.

FIP-Weltcup-Doppel, 9. November: Coello und Tapia verlieren 1.200, Galán und Chingotto verlieren 2.000.

Dubai P1, Mitte November: Coello und Tapia verlieren 1.000, Galán und Chingotto verlieren 600.

Qatar Major, 30. November: Coello und Tapia verlieren 2.000, Galán und Chingotto verlieren 1.200.

Mexico Major, 30. November: Coello und Tapia verlieren 2.000, Galán und Chingotto verlieren 1.200.

Barcelona-Finale, 7. Dezember: Coello und Tapia verlieren 1.500, Galán und Chingotto verlieren etwa 935.

Coello und Tapia geben 9.660 Punkte ab. Galán und Chingotto geben 8.735 Punkte ab. Die Differenz von 925 Punkten geht an „Chingalán“ und wird ihnen automatisch gutgeschrieben.

Galán und Chingotto wissen, was zu tun ist. © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Erschwerend kommt jedoch hinzu, dass zwei der Turniere aus dem letzten Jahr dieses Jahr nicht stattfinden werden. Galán und Chingotto besiegten Coello und Tapia beim World Cup Pairs und erhielten 2.000 Punkte, aber es gibt kein Turnier, bei dem sie diese Punkte zurückgewinnen könnten.

Ähnlich verhält es sich mit Coello und Tapia, die Galán und Chingotto besiegten und damit das Ooredoo Qatar Major gewannen. Das diesjährige Turnier wurde verschoben, sodass auch diese Punkte wieder abgezogen werden und es für keines der beiden Teams eine Möglichkeit gibt, sie zu ersetzen.

Letztendlich werden diese beiden abgesagten Turniere keinen Einfluss auf die Gesamtwertung haben, da beide Teams die gleiche Anzahl an Punkten verlieren. Allerdings haben Coello und Tapia im vergangenen Herbst Rotterdam, Dubai, Acapulco und Barcelona gewonnen, während Galán und Chingotto bei allen vier Turnieren Zweite wurden.

Das bedeutet, dass Coello und Tapia mehr Punkte verteidigen müssen. Es bedeutet auch, dass Galán und Chingotto genau wissen, was sie tun müssen, um die Saison an der Spitze zu beenden: Sie müssen ihre Rivalen über sieben Turniere hinweg um 1.270 Punkte übertreffen.

04 Wer hat in dieser Saison bisher die meisten Titel gewonnen?

Chingotto und Galán haben in dieser Saison bisher sieben Titel gewonnen. © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Zu diesem wichtigen Zeitpunkt der Saison liegen Coello und Tapia mit neun Titeln an der Spitze, gegenüber sieben Titeln für Galán und Chingotto. Beide Teams haben vier P1-Titel und drei P2-Titel gewonnen, doch der Unterschied liegt bei den Majors.

Coello und Tapia haben zwei Majors gewonnen – ein entscheidender Faktor, denn bei diesen Turnieren gibt es 2.000 Ranglistenpunkte, doppelt so viele wie für einen P1-Titel und dreimal so viele wie für einen P2-Titel. Ihre Siege in Rom und Paris bringen ihnen damit mehr Punkte ein als die übrigen 15 Turniere der Saison zusammen.

05 Welche Turniere stehen noch an und wie viele Punkte gibt es zu gewinnen?

Auf der Qatar Airways Premier Padel Tour 2026 stehen noch sieben Turniere an, bei denen 8.700 Punkte zu gewinnen sind.

CUPRA Rotterdam P2, Niederlande, 28. September bis 4. Oktober – 600 Punkte

Germany P2, Düsseldorf, 5. bis 11. Oktober – 600 Punkte

Milano P1, Mailand, 12. bis 18. Oktober – 1.000 Punkte

Kuwait Major, Kuwait, 26. bis 31. Oktober – 2.000 Punkte

Dubai P1, Vereinigte Arabische Emirate, 8. bis 15. November – 1.000 Punkte

Mexico Major, Acapulco, 23. bis 29. November – 2.000 Punkte

Premier Padel Finals, Barcelona, 10. bis 13. Dezember – 1.500 Punkte

Kuwait hat mehr Gewicht, als sein üblicher Platz im Kalender vermuten lässt. Das Turnier wurde für 2026 vom P1- auf den Major-Status hochgestuft, nachdem das Qatar Major verschoben wurde. Außerdem kehren Galán und Chingotto damit in das Land zurück, in dem sie vor 10 Monaten Coello und Tapia besiegten und den Weltmeistertitel holten.

Die Zweitplatzierten erhalten 1.200 Punkte bei einem Major, 600 bei einem P1 und 360 bei einem P2. Diese Zahlen sind genauso wichtig wie die der Sieger, denn diese beiden Paare treffen immer wieder im Finale aufeinander.

06 Wie Galán und Chingotto die Weltrangliste anführen können

Werden Chingotto und Galán am Ende der Saison Grund zum Feiern haben? © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Hier ist eine Übersicht über alle Szenarien, in denen Galán und Chingotto die Saison als Nummer eins der Welt beenden könnten.

Beide Majors gewinnen . Coello und Tapia im Finale in Kuwait und erneut in Acapulco schlagen – das bringt 1.600 Punkte. Galán und Chingotto hätten dann einen Vorsprung von 330 Punkten, wobei Barcelona noch aussteht. Das ist einer der kürzesten Wege, aber dafür müssen sie das schaffen, was ihnen das ganze Jahr über noch nicht gelungen ist: ein Major-Turnier gewinnen.

Ein Major-Titel und der Gewinn der kleineren Turniere . Ein Sieg im Major-Finale gegen Coello und Tapia bringt 800 Punkte. Rechnet man ein P1-Finale mit 400 Punkten hinzu, ergibt das einen Punktgewinn von 1.200, womit Chingalán am Saisonende noch 70 Punkte fehlen würden. Rechnet man noch eines der beiden P2-Finale dazu, liegen sie am Ende 170 Punkte vorne.

Lässt man die Majors komplett aus. Gewinnt man Rotterdam, Deutschland, Mailand und Dubai, während Coello und Tapia bei allen vier Turnieren Zweite werden, beträgt der Punktgewinn 1.280. Damit stehen Galán und Chingotto an der Spitze der Rangliste, noch bevor eines der beiden Majors gespielt wird.

Gewinnt man ein Major, während Coello und Tapia früh ausscheiden: Wenn Chingalán das Kuwait-Major gewinnen und die Titelverteidiger im Halbfinale scheitern, beträgt der Vorsprung 1.280 Punkte in nur einer Woche. Wenn Coello und Tapia im Viertelfinale ausscheiden, wie es in Madrid der Fall war, beträgt die Punktdifferenz 1.640, und Galán und Chingotto haben einen Vorsprung von 370 Punkten.

Das Beispiel Mexiko. Wenn Galán und Chingotto das Mexico Major und drei weitere Turniere gewinnen würden – sagen wir Mailand, Dubai und Rotterdam –, während Coello und Tapia bei allen vier Turnieren Zweite würden, würden sie 4.600 Punkte einfahren, während ihre Rivalen nur 2.760 Punkte erzielen würden. Das ist ein Punktunterschied von 1.840 und ein Vorsprung von 570 vor dem Turnier in Barcelona.

07 So verfolgst du den Rest der Premier-Padel-Saison

Eine der größten Rivalitäten in der Padel-Geschichte zu verfolgen, ist kinderleicht, denn Red Bull TV überträgt jedes Premier-Padel-Spiel ab dem Viertelfinale bei allen sieben verbleibenden Turnieren.

Weitere Informationen zu allen Turnieren, einschließlich Ticketverkauf, Spielplänen, aktuellen Spielständen, Spieler-Updates und den neuesten Nachrichten, findest du auf der Premier-Padel-Website.