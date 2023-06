Lethal Shooter: Der Basketball-Coach im Porträt

Chris Matthews Recognised as basketball’s most sought-after shooting coach, Chris Matthews, aka Lethal Shooter, is one of the sport's leading creative minds.

How Lethal Shooter became the most sought-after shooting coach

Es war sein Vater, Jeffrey Winslow, der ihm den Spitznamen verpasste. "Ich glaube, es war bei einem bestimmten Spiel in der Middle School, bei dem einfach alles aufging. Mein Vater meinte danach: 'That was lethal', also 'das war tödlich'. Der Spitzname hat aber nichts mit Gewalt zu tun, sondern nur mit Basketball. Es geht um Leidenschaft und positive Energie."

Dass Lethal bereits in so jungen Jahren Basketball spielte, half ihm extrem. "Basketball hat mir geholfen, mich von all dem Negativen, das um mich herum geschah, abzulenken. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich ohne Basketball auf die schiefe Bahn geraten wäre. Mein Vater hat mir einmal gesagt: 'Okay, du kannst zu Rudolph gehen und Basketball spielen, und anstatt einfach nur rumzuhängen, kannst du an deinen Skills arbeiten.'"

Aber sein erstes Studienjahr begann nicht so, wie er es sich vorgestellt hatte. "Ich war unkonzentriert. Ich habe gefeiert, Spaß gehabt, einfach das Leben gelebt", sagt Lethal. "Dann hat mich mein Vater einmal angerufen: 'Du wirfst nicht so wie sonst, was ist los?' Und ich sagte: 'Mann, die spielen mich nicht an, deshalb, Dad.' Aber im Training habe ich ihnen nicht gezeigt, wer ich wirklich bin."

