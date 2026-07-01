Florian Lipowitz und Remco Evenepoel enthüllen Red Bull - BORA – hansgrohes 13. Tour de France-Trikot bei Rundfahrt auf dem Münchner Olympiaturm.
© Conny Mirbach / Red Bull Content Pool
Radsport

Die Zahl 13 als Statement: Lipowitz und Evenepoel zeigen ihr Tour-Trikot

Auf dem Münchner Olympiaturm präsentieren Florian Lipowitz und Remco Evenepoel ihr neues Tour-Trikot #13. Warum diese Zahl alles über Team, Karriere und ihre Ziele verrät, erfährst du hier.
Von: Elisa Bauer
3 min readPublished on

Inhalt

  1. 1
    Die Bedeutung der 13 für das Team
  2. 2
    Umgedrehte Startnummer 13: Mythos und Rituale im Peloton
  3. 3
    Eine Glückszahl für Lipo
  4. 4
    Die besten Bilder
  5. 5
    Der Ausblick auf die Tour de France 2026
Mit einem Höhentraining der besonderen Art starteten Florian Lipowitz und Remco Evenepoel in die entscheidende Phase vor der Tour de France. Auf dem Münchner Olympiaturm drehten die beiden Leader von Red Bull – BORA – hansgrohe ihre Runden – 190 Meter über der Stadt. Und zeigten dabei zum ersten Mal das neue Tour-Trikot mit ihrer Zahl: 13.
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Die Bedeutung der 13 für das Team

Das Design des neuen Tour-Trikots (zum Shop mit der gesamten Tour-Kollektion) wird von einer zentralen Zahl geprägt: der 13. Diese erscheint als umgedrehte Form und ist in einen modernen Farbverlauf eingebettet, der von den weißen Schultern in ein tiefes Blau übergeht. Klare Linien, transparente Schichten und markante Farbflächen verleihen dem Outfit ein frisches, zeitgemäßes Erscheinungsbild.
Gleichzeitig steht die 13 nicht nur für das visuelle Konzept, sondern auch für eine Reihe von sportlichen und historischen Bezügen:
  • Sowohl Florian Lipowitz als auch Remco Evenepoel feierten ihren ersten Profisieg jeweils mit der Startnummer 13.
  • Auch für das Team spielte die Zahl mehrfach eine Rolle: Beim Tour-Debüt 2014 rückte es auf der 13. Etappe besonders in den Fokus.
  • 2018 folgte ein Etappensieg – ebenfalls auf einer 13. Etappe.
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Umgedrehte Startnummer 13: Mythos und Rituale im Peloton

Über Jahrzehnte etablierte sich rund um die Tour de France der Mythos, wonach ausgerechnet dem Fahrer mit der Rückennummer "13" das Pech am Sattel kleben würde - über die gesamte Rundfahrt wohlgemerkt! Wissenschaftliche Belege zu dieser Zahl als bösem Omen können wir an dieser Stelle keine anführen. Viel mehr ist es der nicht wenigen Tour de France-Profis nachgesagte Aberglaube, der immer wieder zu kuriosen Sidestories oder Ritualen rund um die 13 führt.
Warum sind manche Rückennummern bei der Tour de France umgedreht?
Die Fahrer, denen die Startnummer 13 für eine Rundfahrt zugeteilt wird, greifen zu diesem Ritual, um dem vermeintlichen Pech entgegenzuwirken und sich mental sicherer zu fühlen. Mal wird die 13 einfach überklebt, mal unauffällig geknickt und - die inzwischen häufigste Tradition - einfach umgedreht, wobei Name und Sponsor normal zu lesen sind.

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Prominente Beispiele für Fahrer, die ihre Startnummer 13 umdrehen:
  • Tom Boonen (4x Sieger Paris–Roubaix, Grünes Trikot Tour de France)
  • Marcus Burghardt (Tour de France-Etappensieger, Deutscher Meister 2017)
  • Tiesj Benoot (Strade Bianche-Sieger)
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Eine Glückszahl für Lipo

Damit begleitet die 13 die Entwicklung des Teams über mehrere Jahre hinweg – vom Wildcard-Auftritt bis zum heutigen Anspruch, bei der Tour de France um die Gesamtwertung zu fahren.
Quotation
Vielleicht bringt mir die Nummer 13 Glück. Ich freue mich auf die Tour und vor allem auch auf die 13. Tour für unser Team.
Florian Lipowitz
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Die besten Bilder

Die ersten Runden im neuen Team Kit und auf mit neuem Bike drehten die beiden Anfang Mai über den Dächern von München - auf der Aussichtsplattform des 291 Meter hohen Olympaturms. Und legten nur wenige hundert Meter entfernt, auf dem Dach des SAP Gardens, auf einer eigens installierten Radrennbahn nach. Ein historischer Bezug, denn hier stand das ehemalige Olympia-Radstadion.
Florian Lipowitz und Remco Evenepoel enthüllen Red Bull - BORA – hansgrohes 13. Tour de France-Trikot bei Rundfahrt auf dem Münchner Olympiaturm.

Das Leader-Duo zeigt das eigens für die Tour de France designte Trikot.

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Florian Lipowitz und Remco Evenepoel enthüllen Red Bull - BORA – hansgrohes 13. Tour de France-Trikot bei einer Rundfahrt auf dem Olympiaturm in München.

Ausfahrt auf dem Münchner Wahrzeichen.

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Lipowitz und Evenepoel enthüllen Red Bull - BORA – hansgrohes 13. Tour de France-Trikot bei Rundfahrt auf dem Münchner Olympiaturm.

Florian Lipowitz und Remco Evenepoel: Zwei, die sich gut verstehen.

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Höhentraining mal anders: Lipowitz und Evenepoel auf dem Olympiaturm

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Bei der Tour trifft Evenepoels Explosivität auf Lipowitz' Konstanz.

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Auf dem Dach des SAP Gardens wurde extra eine Radrennbahn installiert...

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...an der Stelle des ehemaligen Olympia-Radstadions.

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Hier trifft Zukunft auf Historie.

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Evenepoel und Lipowitz greifen mit vereinten Kräften nach dem gelben Trikot

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Einfahren für die Grand Départe am 4. Juli in Barcelona.

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Der Ausblick auf die Tour de France 2026

Das Team aus Raubling startet bei seiner 13. Tour de France erstmals mit einem klaren Leader-Duo: Florian Lipowitz und Remco Evenepoel. Auf 21 Etappen trifft Evenepoels Explosivität auf Lipowitz’ Konstanz – eine Kombination, die dem Team taktische Flexibilität gibt. Beide haben bereits das Weiße Trikot gewonnen und greifen nun gemeinsam nach dem Gelben Trikot und dem ersten Gesamtsieg von Red Bull – BORA – hansgrohe.
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