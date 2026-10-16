Maartens Clean Sheet Diaries: Hier bleibt keine Seite leer

7,32 Meter breit, 2,44 Meter hoch. Und in der Regel bist du der Letzte, der zwischen Ball und Netz steht. Ein Match aus der Sicht von

zu erleben, heißt: Du dirigierst, du rüttelst Vorderleute wach, du wartest. Manchmal minutenlang auf den einen Ball bzw. die Szene, an der du - selbst nach zuvor 89 fehlerfreien Minuten - gemessen wirst. Oder mal verglichen wirst mit einem Vorgänger, der beinahe aus jedem dritten (!) seiner 362 Pflichtspiele für die

mit einem Clean Sheet herausgegangen war.