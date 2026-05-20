So erfuhr Neymar Jr., dass er es in den WM-Kader Brasiliens geschafft hat

Neymar Jr. (34) hat den emotionalen Moment verraten, als er erfuhr, dass er in den 26-köpfigen Kader Brasiliens für die Weltmeisterschaft in diesem Sommer berufen wurde - er erfuhr es live zu Hause, umgeben von Freunden, während die Bekanntgabe im Fernsehen lief.

Zwei Tage nachdem Brasiliens Cheftrainer Carlo Ancelotti den Kader für das Turnier bestätigt hatte, zeigte der Stürmer des FC Santos, wie er erfuhr, dass er mit der brasilianischen Fußballnationalmannschaft auf die größte Bühne des Fußballs zurückkehren würde - ein Moment, der nach Verletzungen, Rückschlägen und monatelanger Ungewissheit über seine internationale Zukunft besonders schwer wiegt.

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Neymar Jr. war zu Hause, als Brasiliens WM-Kader live bekannt gegeben wurde

Der Stürmer des FC Santos wartete zu Hause nervös auf die Bekanntgabe © Diego Sanches/Red Bull Content Pool Quotation Die anderen Male hatte ich Schmetterlinge im Bauch... aber dieses Mal bin ich ein bisschen nervös. Neymar da Silva Santos Júnior

Am Tag der Bekanntgabe überraschten Freunde den 34-Jährigen, indem sie bei ihm zu Hause auftauchten, um die Veröffentlichung des Kaders gemeinsam live zu verfolgen. Neymar Jr. hat Brasilien bereits bei drei Weltmeisterschaften vertreten - 2014, 2018 und 2022 - aber dieses Mal, so gab er zu, war es anders.

"Die anderen Male hatte ich Schmetterlinge im Bauch", sagte er vor der Bekanntgabe. "Aber dieses Mal ist es anders. Ich bin ein bisschen nervös."

In ganz Brasilien verfolgten die Fans, als der neu ernannte Nationaltrainer Carlo Ancelotti bei einer Zeremonie in Rio de Janeiro seinen Kader vorstellte.

"Es war schwierig, diese 26 Spieler auszuwählen", sagte Ancelotti. "Die Konkurrenz in diesem Land ist unglaublich groß."

Der Raum explodierte in der Sekunde, als Neymar Jr. seinen Namen hörte

Zurück in Neymars Haus stieg die Spannung, als ein Name nach dem anderen verlesen wurde. Gabriel Martinelli. Igor Thiago. Weitere folgten.

Dann kam der Moment.

"Nach dem Buchstaben M...", sagte der Moderator im Livestream.

"Neymar."

Neymar Jr. konnte seine Gefühle nicht verbergen, als er seinen Namen hörte © Diego Sanches/Red Bull Content Pool Quotation Wir haben es geschafft, Papa. Wir haben es geschafft Neymar da Silva Santos Júnior

Neymar Jr. hob augenblicklich beide Arme, als der ganze Raum in Jubel ausbrach. Er umarmte seine Freunde und seine Familie einen nach dem anderen und rief dann seinen Vater an.

"Wir haben es geschafft, Papa. Wir haben es geschafft", wiederholte er am Telefon.

Neymar Jr. sagt, dass die brasilianischen Fans ihn nach Jahren der Rückschläge durchgebracht haben

Dieser Moment kommt nach einer langen Zeit der Verletzungen, der Kritik und der Ungewissheit, ob Neymar Jr. überhaupt auf die größte Bühne des Fußballs zurückkehren würde.

Quotation Das sind Tränen des reinen Glücks! Neymar Jr.

Neymar Jr. sprach über die Bedeutung dieses Ereignisses, ohne es überzubewerten - er erkannte lediglich den Weg zurück an.

"Nach allem, was wir durchgemacht haben, nach allem, was sie in dieser Phase beobachten haben, ist es unglaublich, dass ich es bis an diesen Punkt geschafft habe und an einer weiteren Weltmeisterschaft teilnehmen kann", sagte er später. "Das sind Tränen des Glücks."

Neymar Jr. teilt seine Freude mit seiner Frau und seiner Tochter © Diego Sanches/Red Bull Content Pool

Um ihn herum ist auch deutlich zu spüren, wie wichtig die Unterstützung von außen in dieser Zeit war - vor allem von den brasilianischen Fans, die trotz der Zweifel hinter ihm standen.

"Ich möchte mich bei allen Brasilianern bedanken, die mich unterstützt und angefeuert haben, die mich in den Kader berufen haben", sagte er. "Es ist etwas ganz Besonderes, diese Liebe der Fans zu spüren."

Jetzt, wo er sich auf seine vierte WM-Teilnahme vorbereitet, gab Neymar Jr. ein letztes Versprechen ab:

"Wir werden alles geben, um den Pokal zurück nach Brasilien zu holen".