Rainbow Six Siege: Die Top 10 besten Operator für die Verteidigung

Die Rainbow-Six-Familie wächst stetig weiter. Aus einst 20, sind mittlerweile über 70 Operator geworden, deren Skills und Gadgets einen vor die Qual der Wahl stellen. Nerfs und Buffs schütteln einige Charaktere durch, während andere sich nicht von der Meta beeindrucken lassen. Natürlich kann man mit jedem davon gewinnen, doch mit folgenden Attackern könnt ihr kaum etwas verkehrt machen.

01 Melusi

Ihre Banshees machen Melusi zu einem extrem wichtigen Pick in jeder Defense. Unabhängig von Map und Site, spürt man die Angreifer damit auf, bremst sie effektiv und macht sie somit zu leichter Beute. Ihr Gadget stört großflächig und verbrennt wichtige Utility auf der Gegenseite.

02 Valkyrie

Valkyrie versorgt euch mit wichtigen Infos © Ubisoft

Intel ist neben Aim die wichtigste Voraussetzung, um ein Rainbow Six Match zu gewinnen. Mit ihren Kameras bringt Valk tonnenweise Intel ins Spiel, zumal sie diese an den unscheinbarsten Orten platzieren kann. So habt ihr einen massiven Vorteil gegenüber den ahnungslosen Angreifern, die sich unbeobachtet fühlen und euch direkt ins Scope laufen.

03 Smoke

Smoke © Ubisoft

Solang es eine tickende Uhr in Rainbow Six Siege gibt, solange wird Smoke seinen Platz in der ewigen Liste der besten Verteidiger halten können. Niemand ist sicher vor seinen Toxic Babes. Er kontrolliert das Geschehen, selbst wenn die Site bereits durch Attacker eingenommen wurden, spielt seine Stärke als Plant-Deny bis zur letzten Sekunde aus.

04 Kapkan

Kapkan © Ubisoft

Als langjähriger Veteran zählt dieser Russe zu den bestbalancierten Charakteren in Rainbow Six. Es gehört definitiv mehr als nur Glück dazu, Angreifer in die Laserfalle laufen zu lassen, schließlich sind jene, mit einem kontrollierten Peek schnell entzaubert. Darum müssen Kapkan-Mains unerwartete Spots für sich nutzen um tatsächlich Kills abzustauben. Post-Mortem sind diese dann besonders befriedigend.

05 Azami

Azami, die neue Verteidigerin © Ubisoft

Mit ihren Kibas zwingt diese Verteidigerin die Gegner in problematische Gunfights. Azami bunkert sich in sonst unhaltbaren Räumen ein und macht diese zu wahren Festungen. Mit ihren Barrieren kann man sich kreativ austoben und die gemeinsten Pixel Peeks und die fiesesten One Ways im Spiel kreieren.

06 Lesion

Lesion © Ubisoft

Trap Operator und Rainbow Six Siege, name a more iconic duo. Obwohl sie sogar mal stärker waren, sind Lesions kleine GU-Minen weiterhin unglaublich nützlich um HP, Zeit und Nerven zu rauben. Egal ob Rush-freudige Spieler:innen im Early Game oder verspätete Angreifer, die zeitlich unter Druck stehen, diese Nadelstiche schmerzen.

07 Aruni

Neue Verteidigerin: Aruni heizt mit den Surya Gates ein © Ubisoft

Ist sie die verschollene Schwester von Big Boss? Vermutlich nicht, aber dennoch trägt Aruni einen roten robotischen Arm, mit dem sie rasant die perfekten Rotations und Setups erstellt. Somit bleibt ihr flexibel und müsst nicht zwingend eine Shotgun in die Defense mitnehmen. Ihre Laser Gates sind unglaublich gut darin, Utensilien der Angreifer auszuknipsen und geben euch obendrein noch Intel, wenn ein Push ansteht.

08 Goyo

Goyo © Ubiosft

Und wieder haben wir einen Defender aus der Kategorie: Die Uhr ist auf eurer Seite. Goyo kann dank seiner Spezialfähigkeit spielentscheidend sein, ohne dass er großartig fraggen muss. Sein Job ist es, den Angreifern Zeit zu stehlen, indem er strategische Positionen in ein Flammenmeer taucht.

09 Mute

Mute ist ein klarer Teamspieler, dessen Störsender vielseitigen Einsatz finden. Er behindert Angreifer bereits in der Vorbereitungsphase und knöpft ihnen kostbare Drohnen ab. Dann versiegelt er die Site Setups als Breach Deny oder bietet Roamern zusätzliche Sicherheit. Nicht ohne Grund einer der populärsten Verteidiger seit Tag 1.

10 Vigil

Vigil ist etwas kamerascheu © Ubisoft

Für viele Spieler:innen ist Vigil die erste Wahl wenn es ums Roamen geht. Jeder noch so flinke Versteckspieler wird früher oder später durch eine Drohne gespottet, doch er ist genau für diese Situation gewappnet. Natürlich kann man Vigil grob lokalisieren, selbst wenn er getarnt bleibt, doch der Roamclear gegen ihn ist oft zeitintensiv, was spätestens im Late Game schwere Folgen für die Attacker hat.