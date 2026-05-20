Red Bull Arena Leipzig: Virtuelle Stadiontour mit Willi Orbán

"Ein außergewöhnlicher Hexenkessel - und unser Wohnzimmer, in dem wir schon einige spektakuläre Fußballfeste gefeiert haben": Wenn Willi Orbán über die Red Bull Arena spricht, wird die Klublegende von RB Leipzig emotional. Kein Wunder: Der ungarische Nationalspieler kickt seit 2015 für die Leipziger, war lange Kapitän und identifiziert sich mit dem sich idyllisch direkt am Elsterbecken liegenden Stadion.

Schon bevor die Roten Bullen in der Saison 2026/27 wieder in der UEFA Champions League spielen und die besten Teams Europas den Rasen der Red Bull Arena betreten, rückt die Spielstätte von RB Leipzig einmal mehr ins internationale Rampenlicht. Am Mittwochabend, 27. Mai, findet hier unter Flutlicht das UEFA Conference League Finale zwischen Crystal Palace aus der Premier League und dem spanischen Erstligisten Rayo Vallecano statt.

Bevor an diesem Abend gleich mehrfach Geschichte geschrieben wird - zum ersten Mal überhaupt trägt Leipzig ein europäisches Pokal-Endspiel aus und beide Finalisten könnten jeweils das erste Mal einen internationalen Titel gewinnen - erklären wir dir hier gemeinsam mit Willi Orbán die Faszination Red Bull Arena. In diesem Sinne: Welcome und Bienvenidos zum virtuellen Stadionguide!

Wenn sich Idylle und Fußball-Tempel küssen: Die Red Bull Arena in Leipzig © RB Leipzig

01 RB Leipzig Stadion: Kapazität & Architektur

Für Willi Orbán ist es keine Überraschung, dass die Red Bull Arena im Jahr 2024 den Zuschlag für das diesjährige Endspiel der UEFA Conference League erhalten hat. Der Leipziger Leistungsträger erlebt die Atmosphäre hier seit über einem Jahrzehnt aus nächster Nähe.

Quotation Die Red Bull Arena ist absolut eines Final-Stadions würdig. Es fühlt sich sofort anders an, wenn du zum ersten Mal reingehst. Willi Orbán

Wer zum ersten Mal zur Red Bull Arena kommt, merkt schnell: Dieses Stadion fühlt sich anders an. Das liegt nicht nur an der elektrisierenden Atmosphäre, sondern auch an der einzigartigen Architektur. Die Arena entstand aus dem ehemaligen Zentralstadion und verbindet moderne Fußballbühne mit historischer Stadionstruktur - ein Mix, der besonders ist. Erst recht unter Flutlicht entfaltet die Red Bull Arena ihren ganz eigenen Charakter und wird zu eben dem Hexenkessel, den Willi Orbán so liebt.

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Wie hat sich die Zuschauerkapazität der Red Bull Arena in Leipzig entwickelt?

44.345 Plätze (2004 - 2015)

42.959 Plätze (2015 - 2021)

47.069 Plätze (2021 - 2024)

47.800 Plätze (aktuelle Kapazität mit Stehplätzen)

45.228 Plätze (aktuelle Kapazität international)

Mit einer Stadionkapazität von 45.228 Plätzen für internationale Spiele zählt die Red Bull Arena längst zu den Top 15 der größten Fußballstadien Deutschlands. Auch bei der Europameisterschaft 2024 verwandelte sich der Standort Leipzig zu einem mehrwöchigen Fußballfest. Gleich vier Spiele - unter anderem das Achtelfinale zwischen Österreich und der Türkei (1:2) - gingen hier über die Bühne.

Die Red Bull Arena under the lights: Hier sind Goosebumps vorprogrammiert! © RB Leipzig

02 Red Bull Arena: Vom Hauptbahnhof zu Fuß zum Stadion

Ein großer Vorteil für Fußballfans aus aller Welt: Die Wege in Leipzig sind kurz. Die Red Bull Arena liegt nah an der Innenstadt - vom Hauptbahnhof erreichst du das Stadion problemlos zu Fuß oder mit der Tram.

Gerade der Weg durch die Stadt gehört bereits zum Erlebnis dazu. Zwischen Altbauten, Parks und dem Stadiongelände bekommst du schnell ein Gefühl dafür, warum sich Leipzig zu einer der spannendsten Fußball- und Kulturstädten Deutschlands entwickelt hat und dem Endspiel der UEFA Conference League einen intensiven Rahmen bietet.

Welcher Fluss fließt durch Leipzig am Stadion?

Rund um das Stadion fließt außerdem das Elsterbecken, das sich quer durch die Stadt zieht. Wenn du also einen Mix aus urbanem Fußballgefühl und lebendiger Natur suchst, bist du hier genau richtig.

Seit 2015 bei RB Leipzig am Ball: Willi Orban © RB Leipzig Quotation Die Red Bull Arena ist ein außergewöhnlicher Hexenkessel - und unser Wohnzimmer. Willi Orbán

RB Leipzig Stadion Plan: Best View von überall!

Ob Heimkurve, Haupttribüne oder Gästeblock: In der Red Bull Arena hast du von überall eine klasse Sicht aufs Spielfeld. Und genau das macht die Arena für Fans so spannend. Durch die kompakte Bauweise ist das Stadion trotz seiner Größe intensiv und nahbar. Ein Faktor, der sowohl nationalen Spielen als auch europäischen Nächten ein mitreißendes Feeling verleiht.

03 Behind the Scenes

Doch wie fühlt sich die Red Bull Arena eigentlich aus Spielersicht an? Was geht in den Katakomben ab und was sind die favorite Spots von Willi Orbán und seinen Mitspielern? "In der Pre Match-Phase bin ich oft noch im Kraft- und Aktivierungsraum, um mir den letzten mentalen Fokus zu holen", sagt die Leipziger Klub-Ikone.

Dort hält sich das Team unmittelbar vor dem Spiel auf - inklusive Mobilisation vor dem Weg Richtung Tunnel und Hexenkessel. Auch nach den Matches kehrt Orbán häufig noch einmal in den Aktivierungsraum zurück - für die Verarbeitung der Partie und eine Regenerationseinheit.

Und klar: Die Heimkabine ist der Ort, an dem der gesamte RB Leipzig Squad zusammenkommt, sich heiß auf die Spiele macht und unmittelbar nach Siegen feiert. Viel Platz, eine hochmoderne Infrastruktur und die besondere Matchday-Stimmung sorgen dafür, dass die Arena nicht nur den Fans, sondern auch den Spielern ein High End-Erlebnis bietet.

Aus der Kabine ab in den Spielertunnel: Achtung, gleich wird es laut! © RB Leipzig

04 Red Bull Arena: Mehr als nur ein Finalstadion!

Das Finale der UEFA Conference League manifestiert Leipzig am 27. Mai einmal mehr auf der europäischen Fußballkarte. Doch unabhängig vom Endspiel zwischen Crystal Palace und Rayo Vallecano bleibt die Red Bull Arena vor allem eines: ein Stadion, das moderne Fußballkultur, einzigartige Architektur und wilde Atmosphäre miteinander connectet - umgeben von einer Infrastruktur, die das Matcherlebnis auf ein neues Level hebt. Eben ein Ort, der für echte Fußball-Blockbuster gemacht ist.

05 Red Bull Arena: Tipps für dein optimales Stadionerlebnis

Red Bull Arena: FAQ für Anreise und Stadionbesuch Welche Bahnen fahren zur Red Bull Arena? Bimmel (Tram): Linien 3, 4, 7, 8 oder 15 ab Hauptbahnhof bis Haltestelle Sportforum Süd oder Waldplatz/Arena. Fahrzeit etwa sieben bis 15 Minuten, dann nur ein kurzer Fußweg.

S-Bahn: S1 bis Leipzig Nord, anschließend rund 10 Minuten zu Fuß Kann ich in Leipzig zur Red Bull Arena laufen? Ein Fußweg über die Jahnallee führt in etwa 25 Minuten zur Red Bull Arena. Am Tag des Conference League Finals wohl der atmosphärischste Weg, weil du mit dem Fan-Strom mit treibst. Wann solltest du am Stadion sein? Mindestens 75 bis 90 Minuten vor dem Anstoß (21:00 Uhr). UEFA-Endspiele bringen längere Einlass-Schlangen und Sicherheitschecks mit sich, die über die Routine bei einem Bundesliga-Matchday hinaus gehen. Wie bezahlst du im Stadion? In der Red Bull Arena kann ausschließlich bargeldlos bezahlt werden, um den Service an allen Kiosken schneller und weniger fehleranfällig zu machen. Du kannst diese bargeldlosen Zahlungsmethoden nutzen: EC-Karten

Girokarten

Debit-Karten

Kreditkarten (Mastercard, Visa, Amex)

Mobile-Payment (Apple Pay, Google Pay) Was machst du mit Pfandbechern? Du kannst deine Becher an jedem Kiosk im Stadion oder auf der Festwiese zurückgeben. Tipp: Es gibt nach Abpfiff an jedem Kiosk sogar einzelne Rückgabefenster nur für die Becher-Rückgabe - erkennbar an der Ausschilderung auf den Monitoren.