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Urban Culture
Conference League City Guide: Leipzig erleben - wie ein Local!
Leipzig kann nur Messen und 90 Minuten Fußball… Takeover! Der Leipziger EA FC Pro Levy Finn Rieck übernimmt und zeigt dir Spots, die in kaum einem Travel Guide zu finden sind.
Was steckt hinter dem Wortspiel „Hypezig“? Ja, das fragte sich vor ein paar Jahren auch schon David Coulthard. Bei einem Kurz-Trip in die Heimat der Roten Bullen suchte er sich seinerzeit einen Leipzig City Guide - und fand Emil Forsberg („I will show you Buddy“)
Ob die virale Spritztour des Duos im Formel 1-Zweisitzer auch die UEFA-Bosse veranlasste, Leipzig als Host City für eines der drei Europokal-Finals 2025/26 auszuwählen, können wir an dieser Stelle nur mutmaßen. Längst auf gepackten Koffern hierher sitzen nunmehr Rayo Vallecano und Crystal Palace.
Für beide Vertreter im spanisch-englischen Conference League Finale (27. Mai in der Red Bull-Arena) stellt der Trip nach nach Leipzig - den früheren Bundesliga-Coach Oliver Glasner einmal ausgeklammert - eine Premiere dar.
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UEFA Conference League: Alle Host Cities und Stadien
Saison 🗓️
Host City 🏙️
Stadion 🏟️
2021/22
Tirana
Nationalstadion
2022/23
Prag
Eden Arena
2023/24
Athen
Agia-Sofia-Stadion
2024/25
Breslau
Stadion Miejski
2025/26
Leipzig
Red Bull Arena
2026/27
Istanbul
Besiktas Park
Wer hat die kürzere Anreise zum Conference League Finale in Leipzig?
Den Travel-Vorteil im Duell zwischen Crystal Palace und Rayo Vallecano genießen die Fans, die aus dem Londoner Süden mit etwa dreieinhalb Stunden Flugzeit reisen.
02
Großstädte in Deutschland: 3 Facts, die Leipzig besonders machen
Wer für das UEFA Conference League Final in die Stadt kommt - egal ob aus der Fußball-Metropole London oder dem Madrider Stadtviertel Vallecas - merkt ziemlich schnell, dass Leipzig anders als viele andere Fußball-Destinationen in Deutschland tickt. Weniger Schickeria als München, nicht so hektisch wie Berlin, aber trotzdem voller Energie.
- Walkability
Kompakter als London und Madrid. Du erreichst Stadion, Innenstadt und Ausgeh-Viertel zu Fuß oder mit der Bimmel (so heißt hier die Straßenbahn)
- Urban Forest
Der Auwald als grüne Lunge zieht sich quer durch Leipzig - über den Park in Richtung Stadion schlendern, ist für einige gelebtes Pre-Match-Ritual.
- Crossover
Östliche Tradition und Kreativ-Hood crossen teilen sich das Stadtbild. Streetart neben Altbau-Kunst, Underground neben Marktplatz.
Leipzig ist mega lebhaft, gleichzeitig hast du überall Grünflächen, in denen du komplett abschalten kannst. Für mich ist das der Sweetspot.“
03
Leipzig Geheimtipps und Hidden Gems
Selbst zog es Levy Finn Rieck im Sommer 2023 aus dem etwa eine Autobahn-Stunde entferntem Köthen nach Leipzig. Die Perspektive als EA FC Pro - im Trikot von RBLZ Gaming gewann er das Double aus Club- und Einzemeisterschaft in der Virtual Bundesliga (VBL) - stand zwar im Fokus dem Umzugs. Doch schon wenige Wochen in der neuen Heimat stellte der 24-Jährige fest: Leipzig kann mehr Messen oder 90 Minuten Fußball.
Zu den Go to Spots von Levy Finn zählen Clara-Zetkin-Park, der eine weitläufige Grünanlage mit Open-Air-Konzerten verbindet, sowie das Rosental. Quasi fast vor der Haustür des RBLZ-Spielers gelegen, geht Leipzigs nördlicher Park-Riese nahtlos in den Auwald über.
Wenn ich vom Training oder vom Stream raus muss, gehe ich ins Rosental. Du läufst zwischen den Bäumen und vergisst, dass du in einer Großstadt bist“
Gibt es Hidden Gems im Leipziger Auenwald?
Hier zeigt Levy Finn Rieck schnurstracks über die Baumwipfel. „Den findest du nicht zufällig - du musst wissen, dass er da ist“, grinst der EA FC Pro und meint die versteckt in der Nähe des Marienweges gelegene Aussichtsturm, offiziell Rosentalturm.
Dieser hat jedoch längst seinen Spitznamen als „Wackelturm“ weg. Und wer mal die 20 Meter hohe Stahlkonstruktion mit 104 Treppen hochgestiegen ist, weiß selbst bei leichtem Wind warum…
Genug durch die grüne Lunge geatmet und bereit, ein paar Venedig-Vibes zu spüren? Dann solltest Du den Karl-Heine-Kanal (Plagwitz) ansteuern und wirst bei einer Kanu- oder Bootstour fast vergessen, dass der 3,3 Kilometer lange Wasserlauf durch ein Industrie-Viertel führt.
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Leipzig Food Spots: Wo Eagles und Vallecas gut satt werden
Spanische Küche
Pata Negra (Karl-Liebknecht-Straße): Seit 2001 die spanische Anlaufstelle Leipzigs. Tapas und Tinto de Verano versprühen Flair, als wärst du in Madrid (mit Karli-Vibes vor der Tür)
La Cantina (Plagwitz): Tapas-Klassiker von Gambas al ajillo bis Albóndigas. Das spätere Plagwitzer Pendant für alle, die nach 22 Uhr erst Hunger bekommen.
Local Picks
Bayerischer Bahnhof (Südöstlich der Altstadt): Brauerei-Wirtshaus im ältesten erhaltenen Kopfbahnhof der Welt. Pflicht für Gruppen mit Faible für Craftbier. Locals greifen zu „Gose“ - eine leicht säuerliche Biersorte.
Auerbachs Keller (Mädler-Passage, Innenstadt): Auf den Spuren der großen Hassliebe im Abi. Durch Goethes „Faust“ wurde der Gewölbekeller mit sächsischer Küche zu einem der berühmtesten Restaurants Deutschlands.
Vegan
Auf der "KarLi" und rund um den Markt findest du Streetfood und vegane Spots im Zwei-Minuten-Takt. Geöffnet meist bis weit in die Nacht.
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Anreise zur Red Bull Arena
FAQ & Pro-Tipps
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Wo geht man in Leipzig aus? Nightlife für jede Fan-Gruppe
Ob die „KarLi“, wie die Karl-Liebknecht-Straße von Locals liebevoll genannt wird, über die UECL-Final-Woche auch internationale Fan-Gruppen wie selbstverständlich in ihren Bann zieht?
Dicht an Dicht und knapp einen Kilometer ziehen sich Szene-Bars und Irish Pubs zwischen Südvorstadt und dem Connewitzer Kreuz, das sich seinen subkulturellen Charme bewahrt. Sprich: Der nächste Pub-Crawl nach englischem Vorbild organisiert sich glatt von selbst!
Im „Nightlife“-Modus wird die „KarLi“ dann noch mal lauter, voller - und diverser! Locals folgen gerne den Techno-Beats in den Westen nach Plagwitz oder Lindenau. Alte Industriegebäude in diesen Stadtteilen wurden zu Bars (Westwerk), Clubs (Distillery) oder kreativen Spaces umgebaut.