Conference League City Guide: Leipzig erleben - wie ein Local!

Was steckt hinter dem Wortspiel „Hypezig“? Ja, das fragte sich vor ein paar Jahren auch schon David Coulthard . Bei einem Kurz-Trip in die Heimat der Roten Bullen suchte er sich seinerzeit einen Leipzig City Guide - und fand Emil Forsberg („I will show you Buddy“)

Ob die virale Spritztour des Duos im Formel 1-Zweisitzer auch die UEFA-Bosse veranlasste, Leipzig als Host City für eines der drei Europokal-Finals 2025/26 auszuwählen, können wir an dieser Stelle nur mutmaßen. Längst auf gepackten Koffern hierher sitzen nunmehr Rayo Vallecano und Crystal Palace.

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Für beide Vertreter im spanisch-englischen Conference League Finale (27. Mai in der Red Bull-Arena) stellt der Trip nach nach Leipzig - den früheren Bundesliga-Coach Oliver Glasner einmal ausgeklammert - eine Premiere dar.

01 UEFA Conference League: Alle Host Cities und Stadien

Saison 🗓️ Host City 🏙️ Stadion 🏟️ 2021/22 Tirana Nationalstadion 2022/23 Prag Eden Arena 2023/24 Athen Agia-Sofia-Stadion 2024/25 Breslau Stadion Miejski 2025/26 Leipzig Red Bull Arena 2026/27 Istanbul Besiktas Park

Wer hat die kürzere Anreise zum Conference League Finale in Leipzig?

Den Travel-Vorteil im Duell zwischen Crystal Palace und Rayo Vallecano genießen die Fans, die aus dem Londoner Süden mit etwa dreieinhalb Stunden Flugzeit reisen.

02 Großstädte in Deutschland: 3 Facts, die Leipzig besonders machen

Wer für das UEFA Conference League Final in die Stadt kommt - egal ob aus der Fußball-Metropole London oder dem Madrider Stadtviertel Vallecas - merkt ziemlich schnell, dass Leipzig anders als viele andere Fußball-Destinationen in Deutschland tickt. Weniger Schickeria als München, nicht so hektisch wie Berlin, aber trotzdem voller Energie.

Leipziger Stadtbild: Der Auenwald grenzt an das Trainingsgelände von RBL. © RB Leipzig

Walkability

Kompakter als London und Madrid. Du erreichst Stadion, Innenstadt und Ausgeh-Viertel zu Fuß oder mit der Bimmel (so heißt hier die Straßenbahn)

Urban Forest

Der Auwald als grüne Lunge zieht sich quer durch Leipzig - über den Park in Richtung Stadion schlendern, ist für einige gelebtes Pre-Match-Ritual.

Crossover

Östliche Tradition und Kreativ-Hood crossen teilen sich das Stadtbild. Streetart neben Altbau-Kunst, Underground neben Marktplatz.

RBLZ_Levyfinn ist amtierender Deutscher Meister in FC. © RBLZ Gaming Quotation Leipzig ist mega lebhaft, gleichzeitig hast du überall Grünflächen, in denen du komplett abschalten kannst. Für mich ist das der Sweetspot.“ Levy Finn Rieck

03 Leipzig Geheimtipps und Hidden Gems

Ist das noch Big City Life oder Leinwand? © RB Leipzig

Selbst zog es Levy Finn Rieck im Sommer 2023 aus dem etwa eine Autobahn-Stunde entferntem Köthen nach Leipzig. Die Perspektive als EA FC Pro - im Trikot von RBLZ Gaming gewann er das Double aus Club- und Einzemeisterschaft in der Virtual Bundesliga (VBL) - stand zwar im Fokus dem Umzugs. Doch schon wenige Wochen in der neuen Heimat stellte der 24-Jährige fest: Leipzig kann mehr Messen oder 90 Minuten Fußball.

Zu den Go to Spots von Levy Finn zählen Clara-Zetkin-Park , der eine weitläufige Grünanlage mit Open-Air-Konzerten verbindet, sowie das Rosental . Quasi fast vor der Haustür des RBLZ-Spielers gelegen, geht Leipzigs nördlicher Park-Riese nahtlos in den Auwald über.

Quotation Wenn ich vom Training oder vom Stream raus muss, gehe ich ins Rosental. Du läufst zwischen den Bäumen und vergisst, dass du in einer Großstadt bist“ Levy Finn Rieck

Gibt es Hidden Gems im Leipziger Auenwald?

Hier zeigt Levy Finn Rieck schnurstracks über die Baumwipfel. „Den findest du nicht zufällig - du musst wissen, dass er da ist“, grinst der EA FC Pro und meint die versteckt in der Nähe des Marienweges gelegene Aussichtsturm, offiziell Rosentalturm.

Dieser hat jedoch längst seinen Spitznamen als „Wackelturm“ weg. Und wer mal die 20 Meter hohe Stahlkonstruktion mit 104 Treppen hochgestiegen ist, weiß selbst bei leichtem Wind warum…

Genug durch die grüne Lunge geatmet und bereit, ein paar Venedig-Vibes zu spüren? Dann solltest Du den Karl-Heine-Kanal (Plagwitz) ansteuern und wirst bei einer Kanu- oder Bootstour fast vergessen, dass der 3,3 Kilometer lange Wasserlauf durch ein Industrie-Viertel führt.

04 Leipzig Food Spots: Wo Eagles und Vallecas gut satt werden

Entdecke Local Food Spots und Bars in Leipzig. © RB Leipzig

Spanische Küche

Pata Negra (Karl-Liebknecht-Straße): Seit 2001 die spanische Anlaufstelle Leipzigs. Tapas und Tinto de Verano versprühen Flair, als wärst du in Madrid (mit Karli-Vibes vor der Tür)

La Cantina (Plagwitz): Tapas-Klassiker von Gambas al ajillo bis Albóndigas. Das spätere Plagwitzer Pendant für alle, die nach 22 Uhr erst Hunger bekommen.

Local Picks

Bayerischer Bahnhof (Südöstlich der Altstadt): Brauerei-Wirtshaus im ältesten erhaltenen Kopfbahnhof der Welt. Pflicht für Gruppen mit Faible für Craftbier. Locals greifen zu „Gose“ - eine leicht säuerliche Biersorte.

Auerbachs Keller (Mädler-Passage, Innenstadt): Auf den Spuren der großen Hassliebe im Abi. Durch Goethes „Faust“ wurde der Gewölbekeller mit sächsischer Küche zu einem der berühmtesten Restaurants Deutschlands.

Vegan

Auf der "KarLi" und rund um den Markt findest du Streetfood und vegane Spots im Zwei-Minuten-Takt. Geöffnet meist bis weit in die Nacht.

05 Anreise zur Red Bull Arena

6 verschiedene Bahnlinien oder ein Fußweg führen zur Red Bull Arena. © Daniel Wagner / Red Bull Content Pool

FAQ & Pro-Tipps Welche Bahnen fahren beim Conference League Finale zur Red Bull Arena? Bimmel (Tram): Linien 3, 4, 7, 8 oder 15 ab Hauptbahnhof bis Haltestelle Sportforum Süd oder Waldplatz/Arena. Fahrzeit etwa sieben bis 15 Minuten, dann nur ein kurzer Fußweg.

S-Bahn: S1 bis Leipzig Nord, anschließend rund 10 Minuten zu Fuß Kann ich in Leipzig zur Red Bull Arena laufen? Ein Fußweg über die Jahnallee führt in etwa 25 Minuten zu Red Bull Arena. Am Tag des Conference League Finals wohl der atmosphärischste Weg, weil du mit dem Fan-Strom mittreibst. Wann sollte ich beim Conference League Finale am Stadion sein? Mindestens 75 bis 90 Minuten vor dem Anstoß (21:00 Uhr). UEFA-Endspiele bringen längere Einlass-Schlangen und Sicherheitschecks mit sich, die über die Routine bei einem Bundesliga-Matchday hinaus gehen.

06 Wo geht man in Leipzig aus? Nightlife für jede Fan-Gruppe

Ob die „KarLi“, wie die Karl-Liebknecht-Straße von Locals liebevoll genannt wird, über die UECL-Final-Woche auch internationale Fan-Gruppen wie selbstverständlich in ihren Bann zieht?

Dicht an Dicht und knapp einen Kilometer ziehen sich Szene-Bars und Irish Pubs zwischen Südvorstadt und dem Connewitzer Kreuz, das sich seinen subkulturellen Charme bewahrt. Sprich: Der nächste Pub-Crawl nach englischem Vorbild organisiert sich glatt von selbst!

Im „Nightlife“-Modus wird die „KarLi“ dann noch mal lauter, voller - und diverser! Locals folgen gerne den Techno-Beats in den Westen nach Plagwitz oder Lindenau. Alte Industriegebäude in diesen Stadtteilen wurden zu Bars (Westwerk), Clubs (Distillery) oder kreativen Spaces umgebaut.