Red Bull Aufsatteln: Der Event-Guide zum Festival der Bike-Kultur

weht der Wind einer 161-jährigen Renn-History, in der sich die Jockeys „Hals und Bein“ wünschten, um dann auf ihren Vierbeinern die Hufe zu schwingen. Der Renntag am 13. April steht nunmehr im Zeichen der - nennen wir sie mal - Stahlrösser, die von 200 Hobby-Radfahrenden gesattelt werden.

Ein ganz wilder Ritt im Vorfeld von Red Bull Aufsatteln. City-Bike vs. Rennrad vs. Downhill vs. Gravel - wer gewinnt den Vierkampf? Diese Fragen klären