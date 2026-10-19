Asa Vermette und Gracey Hemstreet dominieren bei Red Bull Hardline

Am 16. Oktober 2026 fand die Red Bull Hardline zum ersten Mal überhaupt in Kanada statt: 31 der weltbesten Downhill-Athlet:innen trafen sich am Cypress Mountain, um sich auf einer der härtesten Strecken der Welt zu messen.

Bei den Frauen schrieb die Lokalmatadorin Gracey Hemstreet ihre ganz eigene Geschichte: Mit einer Zeit von 5:32,027 Minuten sicherte sich die aus British Columbia stammende Kanadierin den ersten Sieg in der Frauenwertung bei Red Bull Hardline British Columbia. Damit baut sie ihre beeindruckende Erfolgsbilanz weiter aus und feiert nach drei Hardline-Triumphen in Tasmanien ihren vierten Sieg bei diesem prestigeträchtigen Downhill-Event.

Drei Siege in Folge – Asa Vermette feiert seinen historischen Sieg. © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

01 Red Bull Hardline British Columbia 2026 schreibt Geschichte

Nach tagelangen Vorbereitungen und intensiven Trainingseinheiten wartete auf die Fahrer:innen die ultimative Herausforderung – und das einen Tag früher als geplant. Aufgrund der ungünstigen Wetterprognose wurde das Rennen vorverlegt und fand bereits am Freitag, dem 16. Oktober, statt, statt wie ursprünglich vorgesehen am Samstag.

Wunderschöne Bedingungen, unerbittliches Gelände und kein Spielraum für Fehler – jeder Abschnitt der Strecke verlangte von Anfang bis Ende volles Engagement und sorgte für jede Menge Drama. Saubere Läufe wurden belohnt, während den Pros gleichzeitig vor Augen geführt wurde, wie schwierig die Red Bull Hardline sein kann.

Über 10.000 Fans waren gekommen, um das Spektakel zu verfolgen! © Tyler Ravelle/Red Bull Content Pool Quotation Die Fans waren den ganzen Tag on fire – trotz der Terminänderung. Kanada liefert einfach immer! Asa Vermette

02 So triumphierte Asa Vermette in British Columbia

Als Sechster von 23 Fahrern startete Vermette und legte einen blitzschnellen Run von 3:30,061 min hin, den einfach niemand schlagen konnte. Der frühe Spitzenreiter Lachlan Stevens-McNab hatte mit einer Zeit von 3:32,681 min früh das Tempo vorgegeben, doch Vermette legte die Messlatte noch höher – mit einer nahezu fehlerfreien Darbietung aus Geschwindigkeit und Präzision auf dem anspruchsvollen Kurs am Cypress Mountain.

Asa Vermette flog regelrecht über die Strecke am Cypress Mountain. © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Die Spannung hielt bis zum Schluss an: Bernard Kerr war auf Podiumskurs, ehe er kurz vor der Ziellinie einen Fehler machte. Als letzter Fahrer ging Lokalmatador und Weltmeister Jackson Goldstone auf die Strecke. Nachdem er bereits die Qualifikation für sich entschieden hatte, legte Goldstone in den oberen Streckenabschnitten ein hohes Tempo vor und lag bei den Zwischenzeiten sogar vor Vermette. Doch in einem technisch anspruchsvollen Abschnitt stürzte er – und machte damit den Weg frei für Vermettes historischen Triumph.

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„Es ist eine körperlich anstrengende, lange Strecke, und ich war so froh, nach meinem Sturz gestern einen guten Lauf hinzulegen. Es fühlte sich gut an, das geschafft zu haben, also bin ich total begeistert“, sagte Vermette.

Stevens-McNab wurde Zweiter, nur 2,620 Sekunden hinter Vermette, während sein neuseeländischer Landsmann Oli Clark mit 3:32,801 Minuten das Podium komplettierte – nur 0,120 Sekunden weiter zurück.

Weitere bemerkenswerte Leistungen zeigten aufstrebende kanadische Talente: Tegan Cruz aus Pemberton belegte den vierten Platz (3:34,596 min), Michael Delesalle aus Vancouver den fünften Platz (3:36,422 min) und Dane Jewett aus Squamish den sechsten Platz (3:37,987 min).

Für einen weiteren Höhepunkt sorgte Theo Erlangsen: Der Südafrikaner sicherte sich den begehrten „Rider of the Week“-Award und rundete damit die sportlichen Highlights des Events ab.

Red Bull Hardline British Columbia Red Bull Hardline British Columbia men's results Zum Event 1 3m 30.061s 2 3m 32.681s 3 3m 32.801s 4 3m 34.596s 5 3m 36.422s Rank Person Result 1 3m 30.061s 2 3m 32.681s 3 3m 32.801s 4 3m 34.596s 5 3m 36.422s

03 Gracey Hemstreet sichert sich weiteren Hardline-Sieg auf heimischem Boden

Der Frauenwettbewerb sorgte für einen absoluten Höhepunkt des Wochenendes: Lokalmatadorin Gracey Hemstreet triumphierte vor heimischem Publikum und feierte in ihrer Heimatprovinz British Columbia einen ganz besonderen Erfolg – umgeben von Familie, Freund:innen und begeisterten Fans.

Hemstreet, die sich bereits als eines der vielversprechendsten Talente des Sports etabliert hat, zeigte auf einer der härtesten Strecken im MTB-Sport eine gelassene und selbstbewusste Performance.

Gracey Hemstreet hat ihre Sammlung um einen Hardline-Sieg erweitert! © Tyler Ravelle/Red Bull Content Pool Quotation Das war die schwierigste Strecke, die ich je gefahren bin. Gracey Hemstreet

Mit ihrer gewohnt hohen Geschwindigkeit und beeindruckender Präzision meisterte Hemstreet selbst die anspruchsvollsten technischen Passagen der Strecke. Der verdiente Lohn: der oberste Platz auf dem Treppchen und ein weiterer historischer Meilenstein in ihrer beeindruckenden Karriere.

„Das war die schwierigste Strecke, die ich je gefahren bin, und ich war dabei total außerhalb meiner Komfortzone – ein cooles Gefühl, weil ich das sonst kaum erlebe“, sagte Hemstreet nach dem Rennen.

Der Sieg war ihr insgesamt vierter Red Bull Hardline-Sieg, darunter drei Siege in Tasmanien. Damit ist sie die erste Frau, die zwei verschiedene Red Bull Hardline-Events gewonnen hat, und festigt ihren Platz unter den erfolgreichsten Downhill-Fahrerinnen. Für eine Athletin, die in British Columbia aufgewachsen ist und zu einer der führenden Persönlichkeiten des kanadischen Mountainbikens geworden ist, hatte das Ergebnis eine ganz besondere Bedeutung.

Vor heimischem Publikum gefeiert, war Hemstreets Triumph weit mehr als ein persönlicher Meilenstein. Ihr Sieg setzte den perfekten Schlusspunkt unter eine Woche, die eindrucksvoll zeigte, wie weit sich der Frauen-Mountainbike-Sport entwickelt hat – und welches Niveau er mittlerweile auf einer der größten Bühnen des Sports erreicht.

04 Die Strecke in British Columbia als Prüfung für die Weltelite

Der Cypress Mountain brachte selbst die weltbesten Profis an ihre Grenzen. © Tyler Ravelle/Red Bull Content Pool

Die brandneue Strecke auf dem Cypress Mountain wurde von Gee Atherton und Dan Atherton , den Erfindern von Red Bull Hardline, entworfen und von Chefkonstrukteur Justin Wyper und seinem Team umgesetzt. Lokale Rider wie Jackson Goldstone unterstützten die Erkundung des anspruchsvollen Geländes. Zu den spektakulärsten Streckenabschnitten zählte das „Lily Pad“, das ins letzte Streckendrittel führte und ein gewaltiges Gap von 30 Metern bereithielt. Auf gerade einmal zwei Kilometern verlangte die Strecke den Fahrer:innen mit 543 Höhenmetern alles ab.

Asa Vermette meisterte den anspruchsvollen Parcours am Cypress Mountain. © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool Oli Clark performt vor den Fans. © Tyler Ravelle/Red Bull Content Pool Finn Iles ging hoch konzuentriert bei Hardline an den Start. © Tyler Ravelle/Red Bull Content Pool Jackson Goldstone hat auf der Strecke alles gegeben. © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool Gracey Hemstreet zeigt ihre Skills auf einem Feature am Cypress Mountain. © Tyler Ravelle/Red Bull Content Pool Ein weiterer Red Bull Hardline-Sieg für Gracey Hemstreet. © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool Asa Vermette feierte seinen Sieg mit einem „Shoey“. © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool Das Gefühl, wenn man bei Red Bull Hardline in British Columbia gewinnt... © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

05 Red Bull Hardline British Columbia 2026 im Replay

Hast du die Action bei Red Bull Hardline British Columbia verpasst? Erlebe alle spannenden Momente, unglaublichen Runs und historischen Siege vom Cypress Mountain noch einmal auf Red Bull TV .

Red Bull Hardline British Columbia 2026 Livestream Das härteste MTB-Rennen der Welt treibt die Fahrer auf extrem gnadenlosem Gelände bis an ihre absoluten Grenzen.