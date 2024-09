Gardening on Ice: So erlebt Red Bull München die Umzugssaison

Was die Red Bulls mit diesem Neuzugang alles gewinnen? Einen Lautsprecher für den Locker Room. Einen Two-Way-Stürmer, der auf seinen fünf NHL-Stationen die Atmosphäre und den Flair der größten Stadien aufgesaugt hat. Und das Seite an Seite mit Connor McDavid und Leon Draisaitl im Rogers Place von Edmonton. Dazu kommen unzählige Gastspiele im Centre Bell (Montreal) oder im Madison Square Garden.

Was die Red Bulls mit diesem Neuzugang alles gewinnen? Einen Lautsprecher für den Locker Room. Einen Two-Way-Stürmer, der auf seinen fünf NHL-Stationen die Atmosphäre und den Flair der größten Stadien aufgesaugt hat. Und das Seite an Seite mit Connor McDavid und Leon Draisaitl im Rogers Place von Edmonton. Dazu kommen unzählige Gastspiele im Centre Bell (Montreal) oder im Madison Square Garden.

Was die Red Bulls mit diesem Neuzugang alles gewinnen? Einen Lautsprecher für den Locker Room. Einen Two-Way-Stürmer, der auf seinen fünf NHL-Stationen die Atmosphäre und den Flair der größten Stadien aufgesaugt hat. Und das Seite an Seite mit Connor McDavid und Leon Draisaitl im Rogers Place von Edmonton. Dazu kommen unzählige Gastspiele im Centre Bell (Montreal) oder im Madison Square Garden.

„Auswärts habe ich immer am liebsten in Toronto und Montreal gespielt. Die Stimmung war magisch“, betont der 492-malige NHL-Spieler, der nach der Heimkehr mit seiner kanadischen Frau Laura und der vor wenigen Monaten geborenen Tochter Collins in der Nähe des Olympiaparks wohnt. „Der

Auf einen reflexartigen Umbruch nach Rang fünf in der letztjährigen PENNY DEL Hauptrunde haben Head Coach Toni Söderholm und Christian Winkler als Managing Director Sports Red Bull Eishockey bewusst verzichtet. Mehr ein offensiver Reload mit drei neuen Stürmern sowie Vertrauen in die eingespielten Defensiv-Reihen, die das Team mit dem drittbesten Gegentor-Schnitt (2,5 pro Spiel) durch die Saison ins Playoff-Halbfinale getragen hatten.

Auf einen reflexartigen Umbruch nach Rang fünf in der letztjährigen PENNY DEL Hauptrunde haben Head Coach Toni Söderholm und Christian Winkler als Managing Director Sports Red Bull Eishockey bewusst verzichtet. Mehr ein offensiver Reload mit drei neuen Stürmern sowie Vertrauen in die eingespielten Defensiv-Reihen, die das Team mit dem drittbesten Gegentor-Schnitt (2,5 pro Spiel) durch die Saison ins Playoff-Halbfinale getragen hatten.

Auf einen reflexartigen Umbruch nach Rang fünf in der letztjährigen PENNY DEL Hauptrunde haben Head Coach Toni Söderholm und Christian Winkler als Managing Director Sports Red Bull Eishockey bewusst verzichtet. Mehr ein offensiver Reload mit drei neuen Stürmern sowie Vertrauen in die eingespielten Defensiv-Reihen, die das Team mit dem drittbesten Gegentor-Schnitt (2,5 pro Spiel) durch die Saison ins Playoff-Halbfinale getragen hatten.