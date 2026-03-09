5 Gründe, warum du bei Red Bull Target Jumping einschalten solltest

Die zweite Ausgabe von Red Bull Target Jumping findet am 1. April 2026 in Polen statt und bringt die besten Skispringer der Welt und wahre Legenden des Sports zusammen. Angeführt unter anderem von den Kapitänen Adam Małysz und Janne Ahonen werden fünf internationale Teams auf der legendären Wielka Krokiew eines der originellsten Formate im Skispringen austragen.

Das ist kein gewöhnlicher Skisprungwettbewerb: Es gibt keine Stilnoten und keine Wind- oder Gatepunkte – nur die Weite zählt. Die Teams müssen ihre Sprünge so kombinieren, dass sie insgesamt möglichst nah an die 1.000 m herankommen. Das Format sorgt für Spannung, Strategie und packende Momente, die man sich auf keinen Fall entgehen lassen sollte. Red Bull TV überträgt natürlich live!

Was ist Red Bull Target Jumping?

Red Bull Target Jumping ist ein teambasiertes Skisprung-Format, das Spitzenleistungen mit einem vereinfachten Punktesystem verbindet. Auf der historischen Wielka Krokiew in Zakopane, auf der seit über 100 Jahren Skisprungwettbewerbe ausgetragen werden, kommen Weltklasse-Athleten und legendäre Kapitäne wie Małysz, Ahonen und Martin Schmitt zusammen.

Anstelle der traditionellen Weltcup-Wertung liegt der Fokus ganz auf der Weite. Fünf Teams - jedes bestehend aus einem Kapitän und vier Springern - treten in zwei Durchgängen gegeneinander an. Nach acht Sprüngen gewinnt das Team, dessen kombinierte Weite am nächsten an 1.000 m liegt. Wenn die Teams gleich weit sind, entscheiden die Kapitäne das Ergebnis mit einem Sprung auf einer kleineren Schanze.

Die Schönheit des Formats liegt in seiner Klarheit. Es ist einfach zu verfolgen, taktisch faszinierend und voller Dramatik. Jeder Meter zählt und jeder Sprung kann das Ergebnis verändern - ein aufregendes Spektakel, das du dir live ansehen kannst -- am 1. April 2026 ab 16 Uhr im Player weiter oben.

Red Bull Target Jumping - die wichtigsten Fakten

Skisprungwettbewerb in Zakopane für Teams Ausgerichtet auf der historischen Schanze Wielka Krokiew Fünf internationale Teams, angeführt von legendären Kapitänen Ein Kapitän und vier Athleten pro Team Zwei Wettkampfrunden Keine Stilnoten oder Windkompensation - nur Weite 1.000m Mannschaftsziel Bei Gleichstand wird von den Kapitänen auf einer kleineren Schanze gesprungen Konzipiert als energiegeladenes Show-Event zum Saisonende

Hier sind fünf Gründe, warum du Red Bull Target Jumping unbedingt sehen solltest:

01 Ein Weltrekordhalter, der an seine Grenzen geht

1 Min Domen Prevc mit seinem Sprung auf 150.5 Meter. Sieh dir den weitesten Sprung von Red Bull Target Jumping 2025 an: 150,5 m vom Slowenen Domen Prevc, der auf der Wielka Krokiew in Zakopane einen inoffiziellen Rekord aufgestellt hat.

Nur wenige Athleten ziehen die Aufmerksamkeit auf sich wie Domen Prevc. Er ist bereits Weltrekordhalter, Weltmeister, Skiflug-Weltmeister und Gewinner der Vierschanzentournee und könnte sein Vermächtnis in dieser Saison noch erweitern.

Beim ersten Red Bull Target Jumping stellte Prevc in Wielka Krokiew einen inoffiziellen Schanzenrekord von 150,5 m auf (du kannst ihn im Player oben mit polnischem Kommentar ansehen). "Sie haben mir gesagt, dass es eine Show werden würde, also habe ich eine Show hingelegt", sagte er anschließend.

Neben ihm werden Stars wie Ryōyū Kobayashi, Marius Lindvik, Andreas Wellinger , Anže Lanišek und der Pole Kacper Tomasiak antreten - das garantiert Action von Anfang bis Ende.

02 Ein Format wie kein anderes

Stephan Embacher war Teil des Siegerteams von 2025. © Marcin Kin/Red Bull Content Pool

Zwanzig Athleten, fünf Kapitäne, fünf Teams - ein Ziel von 1.000 Metern. Dazu gehört auch der Sprung des Kapitäns auf einer kleineren Schanze, der dem Wettkampf eine zusätzliche taktische Ebene verleiht.

Die Kapitäne können ihr Starttor auswählen und mit ihren Athleten eine Strategie planen. Wenn ein Springer zu weit fliegt, müssen die Teamkollegen sich anpassen. Die Balance zwischen Präzision und Kraft sorgt für echte Spannung.

Das ist Skispringen auf das Wesentliche reduziert - Weite, Nerven und Timing.

03

Die fünf Kapitäne von Red Bull Target Jumping 2026. © Red Bull

Bei Red Bull Target Jumping geht es nicht nur um die Stars von heute. Es bringt auch Legenden zurück ins Rampenlicht.

Małysz und Ahonen lassen eine der größten Rivalitäten im Skispringen erneut aufleben. Gemeinsam standen sie 200-mal auf dem Weltcup-Podium, gewannen sechs Kristallkugeln und feierten 75 Einzelsiege. Wenn sie wieder zusammen an den Start gehen, verleiht das einem ohnehin schon einzigartigen Event noch mehr Nostalgie und Prestige.

Schau dir einige Fotos von der letztjährigen Ausgabe an:

So viele Skisprung-Stars. © Marcin Kin/Red Bull Poland Wladimir Zografski voll auf Spur. © Bartek Woliński/Red Bull Poland Das heißeste Skisprung-Event des Jahres! © Bartek Woliński/Red Bull Poland Kobayashi und Daniel Tschofenig waren beide im letzten Jahr im Aufgebot. © Dominik Czerny/Red Bull Content Pool Die lebende Legende: Andi Goldberger. © Dominik Czerny/Red Bull Content Pool Mit Red Bull TV kannst du die Action von zu Hause aus verfolgen. © Łukasz Nazdraczew/Red Bull Poland Die Gewinner des Eröffnungsevents 2025. © Marcin Kin/Red Bull Content Pool

04 Spannung bis zum letzten Sprung

Da das Siegerteam so nah wie möglich an der 1.000m-Marke landen muss, kann sich die Rangliste mit jedem Sprung dramatisch verändern.

Ein einziger Übersprung oder ein etwas zu konservativer Flug kann alles verändern. Wenn die Teams gleichauf liegen, treten die Kapitäne zum entscheidenden Sprung an. Das Format garantiert Spannung bis zum letzten Meter.

05 Kein Wettbewerb - eine Show

Spektakuläre Shows sind eine Red Bull-Spezialität! © Dominik Czerny/Red Bull Content Pool

Red Bull Target Jumping ist ebenso unterhaltsam wie Spitzensport. Bei der ersten Ausgabe im Jahr 2025 sorgte unter anderem eine spektakuläre FMX-Performance für zusätzliche Highlights. In Kombination mit den vereinfachten Regeln und einem Weltklassefeld entsteht so ein rasantes, visuell beeindruckendes Event – perfekt, um eine aufregende Saison der Skisprung-Elite abzurunden.

Was haben die Organisatoren dieses Mal noch für uns auf Lager? Das werden wir alle am 1. April 2026 erfahren.