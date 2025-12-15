Erfahre alles über Fehmi Atalar, der die erste Red Bull Tetris® WM gewinnt

In einer Nacht der Weltpremieren hatte Fehmi Atalar aus der Türkei die größte Premiere von allen, denn er dominierte das Geschehen und holte sich den ersten Red Bull Tetris®-Weltmeistertitel überhaupt. 2.800 Drohnen zeigten sein Grand Final Match gegen Leo Solórzano aus Peru im Dubai Frame.

Es war das erste offizielle, live spielbare Tetris-Spiel am Himmel.

Ich habe gesagt, wenn ich gewinne, ist das ein großer Erfolg für mein Land und für mich. Fehmi Atalar

Und dann kam es wirklich so. "Es ist wirklich verrückt, heute zu gewinnen, es fühlt sich surreal an", sagte Atalar, der mit seinem Ruf für blitzschnelles Gameplay und dem ersten Platz in der Setzrunde ins Weltfinale ging.

Die Zuschauenden beim monumentalen Dubai Frame erlebten eine Show mit 4.000 Drohnen, Live-Musik und Auftritten besonderer Gäste. Doch der Höhepunkt waren die Spiele: Nach mehr als 7 Millionen gespielten Partien in den Qualifikationsrunden, den National Finals in 60 Ländern und einem ganzen Tag mit den K.O.-Runden des Weltfinales lief alles auf ein intensives, 10-minütiges großes Finale hinaus, das von den beiden besten Red Bull Tetris-Spielern der Welt bestritten wurde.

Bei der Show gab es Live-Musik, besondere Gäste und 4.000 Drohnen. © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

Zum Auftakt traten die beiden in einem dreiminütigen Vorfinale gegeneinander an - der Gewinner durfte die Spielreihenfolge im Einzelspielerformat des großen Finales bestimmen. Nachdem Atalar das Vorfinale gewonnen hatte, entschied er sich, als Zweiter in das alles entscheidende Entscheidungsspiel zu gehen. Die Kontrahenten hatten jeweils genau fünf Minuten Spielzeit, um den Sieg zu erringen. Ihre Tetriminos wurden in Echtzeit von einer Flotte von 2.800 Drohnen erstellt: 1.400 für jeden Spieler.

Der Moment war historisch. Niemand zuvor hatte Tetris so gespielt. Doch während die Musik durch die Wüste hallte und die Menge den Atem anhielt, zeigten die Drohnen jede Drehung und jedes Fallen der Tetriminos in Echtzeit an.

Solórzano gab den zu schlagenden Punktestand vor: 57.164.

Doch dann wurde Atalar seinem Ruf in aller Ruhe gerecht. Als die Drohnen zur Spitze der 150 Meter hohen Struktur des Dubai Frame aufstiegen, stapelten sich die Punkte fast zu schnell, um ihnen zu folgen. Und als die Uhr ablief, war der Sieg mit einer Endpunktzahl von 168.566 sein.

Atalar steuert die Drohnen im großen Finale. © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Die Vorbereitungen für die große Nacht

Dem Finale im Frame war ein Tag voller Action vorausgegangen, an dem sich die nationalen Gewinner:innen im atemberaubenden Terra Solis in den Arabischen Dünen versammelt hatten. Auf dem Programm standen die Setzrunden, gefolgt von den 1vs1-Brackets, in denen die beiden Finalisten ermittelt wurden, die das alles entscheidende Match im Frame bestreiten würden.

Der Tag in Terra Solis war bereits ein einmaliges Erlebnis. Als dann auch noch zwei der größten Namen der Tetris-Szene auf dem Gelände auftauchten, war die Begeisterung groß: Alexey Pajitnov, der Erfinder des Spiels, und Henk Rogers, der Mann, der das Spiel in die Welt gebracht hat, plauderten und machten Selfies mit den Spielern - für viele eine Chance, ihre Helden zu treffen.

Schließlich war es Zeit für das Halbfinale, in dem Atalar den südkoreanischen Nationalspieler besiegte und Solórzano einen Gegner aus Frankreich bezwang, um sich einen Platz im historischen großen Finale zu sichern.

Solórzano feiert seinen Sieg im Halbfinale. © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

Das Red Bull Tetris World Final in Dubai war der Höhepunkt eines neuen Turniers, das dem klassischen Spiel eine rasante Wendung gibt, mit dreiminütigen Runden, Schwerkraftverschiebungen, Geschwindigkeitsschüben und speziellen Power-Ups. Das Turnier wurde vom Handy auf die Drohne übertragen.

In den Qualifikationsrunden spielten Teilnehmer:innen aus 60 Ländern direkt auf ihren mobilen Geräten. Dann wurde das Spiel auf den PC verlagert, wo das nationale Finale und das Weltfinale ausgetragen wurden, bevor das unvergessliche Endspiel auf Drohnen stattfand.

Dieses Event war einmalig. So etwas kann man nicht mit Worten beschreiben. Fehmi Atalar

Zu den Partnern von Red Bull Tetris beim Weltfinale gehörten das Dubai Department of Economy and Tourism, Careem, Worldwide City Sightseeing und X Dubai.

"In meinen fünf Jahren Tetris-Erfahrung war dies der beste Moment, und dieses Event war einzigartig. Das kann man nicht in Worte fassen", sagte Atalar. "Ich habe es geschafft, wie eine Maschine zu spielen, und obwohl ich die Dinge etwas sauberer hätte machen können, habe ich einen makellosen Lauf hingelegt und keinen einzigen Punkt in einem meiner Spiele verpasst, deshalb bin ich sehr glücklich."

Mehr über Red Bull Tetris und das Weltfinale erfährst du hier .