10 Lektionen von Rap-Legende Luciano

Das Interview findet in einem Fotostudio in Berlin-Neukölln statt. Der Deutschrapper verspätet sich ein wenig. Geboren 1994 im ­sächsischen Bautzen, wuchs der Sohn einer Deutschen und eines Mosambikaners hauptsächlich in Berlin-Schöneberg auf. Von dort aus hat Luciano den UK-Drill-Sound in den deutschen Mainstream gebracht und ihn mit melo­dischen Hooks, ­Afro-Einflüssen und einem internationalen Sound verbunden. ­Angekommen im Fotostudio, entschuldigt sich der 32-Jährige erst mal für die Verzögerung. Es stimmt, was er einmal über sich selbst sagte: Er sei, obwohl Rapper, Schwieger­mamas Liebling. Im Gespräch blickt er auf die vergangenen zehn Jahre zurück und er­zählt, was er in dieser Zeit gelernt hat.

Mit 4 Mio Hörern pro Monat war Luciano schon 2022 Deutschlands Top-Artist. © Fifou

01 Einfach machen

Seine ersten Stücke ver­öffentlichte Luciano auf dem YouTube-Kanal seiner Rap-Crew Loco Squad Gang, zu der er seit Ende seiner Schulzeit gehörte. Als Kind war Patrick Großmann, so sein bürgerlicher Name, wegen seines Stotterns ein Außenseiter. Auf YouTube konnte er mit seiner Stimme und seiner Sprache endlich zeigen, was er kann.

„Ich habe mir nicht so viele Gedanken gemacht und wollte einfach rappen“, sagt er heute. „Ich hatte Vorbilder und wollte mich verwirk­lichen. Es ging mir darum, meine musikalischen Vorstel­lungen umzusetzen – habe es einfach gemacht.“ 2016 brachte Luciano „Jagen die Mio“ heraus. Mit seinem rauen Berliner Straßenrap gelang ihm noch im selben Jahr der Durchbruch.

Luciano auf der Bühne vorm Lichtermeer seiner Frank­furter Fans. © Niklas Kamp

02 Waghalsig sein lohnt sich

Luciano kennt keine Angst davor, mit ganz verschiedenen Stilen zu experimentieren. Während das erste, kurz nach „Jagen die Mio“ veröffentlichte Album „Banditorinho“ von düsteren Deutschrap-Beats geprägt war und sein erstes Major-Studioalbum „Eiskalt“ (2017) Trap-Einflüsse und einen sehr direkten Flow aufweist – und direkt bis auf Platz 4 der deutschen Charts stieg –, wurde er mit „L.O.C.O“ (2018) etwas melodischer. Im Jahr darauf experimentierte er auf „Millies“ mit internationalen Einflüssen wie Afrobeats. 2020 dann wendet er sich mit „Exot“ einer britischen Soundwelt zu: „Ich war voll auf der UK-Drill-Schiene“, sagt er rückblickend. Da gilt er schon als der reichweitenstärkste deutschsprachige Rapper in diesem Genre. Die Stadt Berlin hat seinen Stil dabei stark geprägt. „Besonders am Anfang habe ich den Slang der Stadt wiedergegeben, wie man dort eben spricht: bisschen Spanisch, bisschen Arabisch, bisschen Deutsch. Die Coolness der Stadt, das Jungle-Feeling.“ In der Folge wird seine Musik etwas zugäng­licher und noch internationaler – oder um es mit seinen Worten zu sagen: „Heute bin ich ein bisschen weiter gereist.“ Auf der zuletzt erschienenen

Majestic! Luciano beim Konzert in Köln. © Fifou

EP „Gesegnet“ mit Apache 207 mischen beide Rapper ihre jeweiligen Stile und erreichen damit Platz 2 der deutschen Charts. Mit Red Bull Setlist wagt er nun wieder etwas ganz anderes: Erstmals wird er auf der Bühne die kreative Kontrolle abgeben – an sein Publikum. „Das ist ein neues Gefühl“, sagt Luciano.

03 Alles hat seine Grenzen

Man muss zu experimentieren wissen, aber auch ein Gespür dafür haben, wann etwas nicht besser zu machen ist – und wann Schluss sein sollte. „Meine Shows sind immer zwei Stunden lang, es könnten aber auch drei sein“, so Luciano. „Deswegen ist das Konzept von Red Bull Setlist gut. Meine Fans können mir hier die Qual der Wahl abnehmen.“ Auf die Frage, ob seine Hörerschaft bisher jede seiner musikalischen Veränderungen akzeptiert habe, sagt er: „Die Kurve war ziemlich steil, aber ich glaube, die Fans konnten da immer gut mitgehen.“ Doch er weiß, wann er seinem Publikum zu viel zumuten würde, und zügelt sich. „Manchmal habe ich im Studio Songs gemacht, die zu ungewöhnlich waren für den deutschen Markt, und sie dann nicht veröffentlicht, obwohl ich sie abgefeiert habe.“ Merke: Luciano ist mal Avantgardist, mal Realist. Genau diese Mischung und das Wissen, wann welcher Modus gefragt ist, machen ihn aus.

Luciano ist extrem produktiv, wählt pro Album aus bis zu 60 Songs aus. © Fifou

04 Nicht dem Erfolg hinterherlaufen

2022 war er mit über einer Milliarde Streams der am häufigsten gespielte Künstler Deutschlands. „Das war eine ­Bestätigung. Damit war ich endgültig aus der Nische ausgebrochen“, sagt Luciano rück­blickend über das Album, das in Deutschland Platz 2 der Charts erreichte. Der Song „All Night“ mit RAF Camora gelangt im Jahr darauf sogar bis an die Spitze der deutschen Charts; das Gleiche gelingt ihm auch mit den Singles „Wonderful Life“, zusammen mit Hurts und Sira, und „Time“. „Wenn das, was man liebt, zum Mainstream wird, ist das was Besonderes.“ Bis dahin habe er einfach Musik gemacht, so Luciano, nach dem Erfolg von „Majestic“ habe er jedoch angefangen, mit dem Ziel zu schreiben, weitere Hits zu landen. „Das hat meine Musik beeinflusst“, sagt er, „bis ich das bemerkt und mich wiederum weiterentwickelt habe. Ich habe bewusst gesagt: Darauf, ob etwas erfolgreich sein wird oder nicht, darfst du nicht achten.“ Denn wer nur die Zahlen im Blick hat, verliert schnell die künstlerische Vision aus den Augen – und riskiert, irgendwann austauschbar zu klingen.

Im Alltag konzentriert sich Luciano ganz auf sein kreatives Schaffen. © Fifou

05 Die größten Erwartungen an dich stellst du selbst

Luciano bezeichnet sich selbst als „energischer Typ“ und vergleicht sich mit einem Duracell-Hasen – wie angetrieben von einem Motor, der immer läuft. Seit seinem Major-Debüt 2017 hat er neun Studioalben und zwei Mix­tapes veröffentlicht – das ist fast jedes Jahr eines. „Nach jedem Album sagt mein Manager, ich solle mal ein, zwei Monate chillen. Das kann ich gar nicht. Schon am Tag des Releases denke ich darüber nach, wie ich das Album mit dem nächsten übertreffen kann.“ Selbst im Urlaub arbeitet Luciano weiter. Was die Erwartungen anderer angeht, sei er über die Jahre kritik­fähig geworden. „Den Erfolgsdruck kennt wahrscheinlich jeder, der in einer ähnlichen Position ist wie ich.“ Er versucht, das alles nicht so nah an sich heranzulassen – mit wechselndem Erfolg. Aber er hat die für ihn richtige Strategie gefunden. „Ich habe gelernt, dass man Druck nur bewältigt, indem man weniger über ihn nachdenkt und mehr macht.“ So nutzt er die von außen an ihn herangetragenen Ansprüche – vor allem aber ist seine eigene Erwartungshaltung am Ende auch produktiv.

Luciano kreiert seine Songs selbst und setzt sie mit einem Produzenten um. © Fifou

06 Es ist wichtig, dankbar zu sein

Der Grund, warum sein erstes Album „Banditorinho“ (kleiner Bandit) heißt: Luciano war mal einer. „Geschäftssinn hatte ich schon immer, nur waren das früher eher illegale Geschäfte“, ist so gut wie alles, was er dazu sagt. Nur das noch: „Ich war nicht dumm. Nur habe ich meine Cleverness eben für etwas anderes genutzt als die Schule. Heute bin ich dankbar, dass ich bei all dem, was auf der Straße passiert ist, mit einem blauen Auge davon­gekommen bin.“

07 Immer auch an ­übermorgen denken

Clevere sorgen vor. Im Oktober 2023 eröffnete Luciano das Fast-Food-Restaurant Loco Chicken mit einer ersten festen Filiale in Berlin und Vertrieb über Ghost-Kitchen-Partner – also Küchen, die nur für Lieferungen operieren – in weiteren deutschen Städten. Mittlerweile kamen physische Franchise-Stores, etwa in Düsseldorf, München und Frankfurt, hinzu. Der 32-Jährige sagt, auch nach zehn Karrierejahren liege sein Fokus noch voll auf der Musik: „Meine Leidenschaft ist das Künstlersein. Ich werde immer mit Musik zu tun haben, vielleicht gehe ich auch noch mit fünfzig auf Tour.

Schon als Kind hörte Luciano US-Rap-Größen wie 2Pac oder 50 Cent. © Fifou

Ich habe ein tolles Team um mich herum und kann mich ganz auf das Kreative kon­zentrieren, ohne mich mit der ad­ministrativen Seite zu beschäftigen.“ Aber er denkt eben auch an die Zukunft, fürs Unternehmerische interessierte er sich seit jeher – siehe Punkt 6.

„Ich hatte schon immer Bock, was mit Chicken zu machen – und irgendwann war da ein Kollege meines Managers, dem es ähnlich ging.“ Mittlerweile gehört Loco Chicken zu den am schnellsten wachsenden Fast-Food-Unternehmen Deutschlands. „Wir haben jetzt 23 physische Stores und 220 Ghost Kitchens, dazu mehr als 500 Mitarbeiter.“ Der Erfolg war so durchschlagend, dass Luciano schon mal den Überblick verliert: „Einmal waren wir in Leipzig, um einen neuen Store zu eröffnen. Danach wollte ich in ein Café gehen, biege um die Ecke, und da ist schon der nächste unserer Läden.“ Luciano schätzt, dass er noch zwei, drei Jahre genauso weitermacht und dann komplett ins ­Business geht. Der kluge Rapper rappt – und sorgt vor.

08 Kill Your Darlings

Luciano ist bekannt dafür, enorm viele musikalische Ideen zu haben. So hilfreich das im ersten Moment auch klingt, ist ein großer Output nicht unbedingt von Vorteil. „Die Songauswahl für ein Album fällt mir schwer. Ich komme oft in die Situation, dass ich 50 oder 60 Songs geschrieben habe, von denen ich dann mindestens die Hälfte nicht veröffentlichen kann. Mein Team und ich sagen dann immer: ‚Auf den kommen wir beim nächsten Album wieder zurück.‘ Aber zu dem Zeitpunkt gefallen sie mir dann meistens schon nicht mehr.“ Kurz: Ein hervorragender Künstler veröffentlicht nicht jede Idee. Für wahre Exzellenz ist der Auswahl­prozess mindestens genauso wichtig wie die Produktion.

Luciano sammelt Luxus­uhren, mit „Roli“ widmete er ihnen sogar einen Song. © Niklas Kamp/Red Bull Content Pool

09 Ehre deine Fans

Bei Red Bull Setlist entscheidet das Publikum über die Gestaltung des Events. Sie wählen die Songs und Cover-Tracks aus, die der Künstler spielen soll, stimmen über die Auftritte von Special Guests ab und bestimmen die Samples für eine neue Veröffentlichung des Artists. „Das Format ist einfach was Neues“, sagt Luciano. „Ich liebe meine Fans und habe gern mit ihnen zu tun. Insofern passt diese Art der Show gut zu mir.“ Sorgen darüber, künstlerische Entscheidungen aus der Hand geben zu müssen, macht er sich nicht. „Ich habe coole Fans, ich bin stolz auf sie und vertraue darauf, dass sie nicht auf dumme Ideen kommen. Sie werden mich nicht Tokio Hotels ‚Durch den Monsun‘ performen lassen. Das würde ich schon von der Stimmlage her nicht treffen.“ Luciano sagt nicht nur, dass ihm seine Fans wichtig sind. Er meint das so und beweist es stets wieder aufs Neue.

Luciano will sein Business vorantreiben – und weiter kreativ arbeiten. © Fifou

10 Manches muss bleiben, wie es ist

„Der letzte Song ist auf allen meinen Konzerten derselbe: ‚Bamba‘, der scheppert am meisten.“ Ob das die Fans beim Voting für den letzten Song bei Red Bull Setlist genauso sehen?

Erlebe Luciano bei Red Bull Setlist

Anlässlich seines zehnjährigen Bühnen­jubiläums lädt der Deutschrapper zu einem besonderen ­Konzert: Bei Red Bull ­Setlist am 18. November in der Kölner LANXESS arena bestimmen die Fans mit. Per Voting ­beein­flussen sie etwa vorab, welche Songs Luciano spielt und welche Guest Artists auftreten. Ergebnis: eine Live-Music-Experience, wie du sie noch nie erlebt hast.