Avanti, Avanti, Toni! Das persönliche Roadbook zum Giro d’Italia

Wer den Radsport-Mythos „Giro“ verstehen will, muss die Worte Amore infinito aussprechen und verinnerlichen. Unendliche Liebe, so das Motto übersetzt, empfinden die Tifosi für ein Rennen, das die Fahrer in den Dolomiten entweder zermürbt - oder unmittelbar vor einer Etappe zu Hochzeitsplänen bewegt.