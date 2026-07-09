Vor der ersten Gondel oben: Toni Palzers FKT-Challenge zur Zugspitze

Zeit für einen Schluck aus der Trinkflasche wäre noch da. Dann rollt Toni, bis Ende 2025 noch im Team

in der

aktiv, schnurstracks auf dem Radl in Richtung Münchner Marienplatz. Hier, unter der elf Meter hohen Säule mit der Patrona Bavariae, drückt er den Startknopf seiner Uhr.