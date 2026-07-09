Vor der ersten Gondel oben: Toni Palzers FKT-Challenge zur Zugspitze

Fitness
„Es gibt Tage, da musst du es einfach passieren lassen - heute ist so ein Tag!“ Es ist 2:40 Uhr, als einem der Tausendsassas unter den Red Bull Athleten dieser Satz, verbunden mit der Kunstpause, über die Lippen kommt. Unverfälscht und bayerisch unplugged, wie wir Anton „Toni“ Palzer eben kennen.
Zeit für einen Schluck aus der Trinkflasche wäre noch da. Dann rollt Toni, bis Ende 2025 noch im Team Red Bull - BORA - hansgrohe in der UCI WorldTour aktiv, schnurstracks auf dem Radl in Richtung Münchner Marienplatz. Hier, unter der elf Meter hohen Säule mit der Patrona Bavariae, drückt er den Startknopf seiner Uhr.
Fastest Known Time Challenge: München bis zur Zugspitze
Knapp drei Jahre lagen zwischen Brainstorming und dem ersten Pedaltritt, der die selbst organisierte FKT-Challenge - Fastest Known Time - aus dem Herzen der bayerischen Landeshauptstadt zur Zugspitze in Gang setzt. „Seit 2023 spukte diese Idee durch meinen Kopf", verrät Toni. „Ich wollte für dieses Projekt auch noch von der guten Form auf dem Rad profitieren - der Zeitpunkt war also jetzt perfekt."
Zahlen, Daten und Facts zur Challenge
Distanz 📍
Höhenmeter 🏔️
Zeit 🏔️
Rad
100 km
1.086
2:41 Stunden
Wechsel
/
/
0:04 Stunden
Berglauf
15 km
1950
1:59 Stunden
Gesamt
115
3036
4:43:46
Vor Toni Palzer liegen 100 Kilometer auf dem Bike. Durch die Münchner Nacht in Richtung Süden, ab Penzberg mit der Dämmerung im Rücken und den Bergen im Blick. Im Reintal der Wechsel: drei Minuten am Materialdepot, Radschuhe raus, Laufschuhe rein. Weiter geht es mit Berglauf über 15 Kilometer und 1.950 Höhenmeter bis zum höchsten Punkt Deutschlands. Um exakt 7:43 Uhr stoppt Toni am Gipfelkreuz seine Uhr: 4:43:46.