Anton Palzer knackt einen Rekord: Von München bis auf den Gipfel der Zugspitze braucht der Ausnahmeathlet nur 4:43:46. Es ist die FKT - die fastest known time.
© Anderl Hartmann / Red Bull Content Pool
Berglauf

Vor der ersten Gondel oben: Toni Palzers FKT-Challenge zur Zugspitze

Mit dem Radl durch die Nacht, im Laufschritt auf den Gipfel. Der Red Bull-Athlet meistert eine selbst organisierte Challenge - Fabelzeit am Gipfelkreuz incoming!
Von: Dominik Sander
2 min readPublished on

Teil dieser Story

Anton Palzer

Noch nie war ihm ein Berg zu steil: Weder auf Skiern noch auf dem Rad, wie Toni Palzer in seiner vielschichtigen Karriere unter Beweis stellt.

DeutschlandDeutschland
Profil ansehen
„Es gibt Tage, da musst du es einfach passieren lassen - heute ist so ein Tag!“ Es ist 2:40 Uhr, als einem der Tausendsassas unter den Red Bull Athleten dieser Satz, verbunden mit der Kunstpause, über die Lippen kommt. Unverfälscht und bayerisch unplugged, wie wir Anton „Toni“ Palzer eben kennen.
Zeit für einen Schluck aus der Trinkflasche wäre noch da. Dann rollt Toni, bis Ende 2025 noch im Team Red Bull - BORA - hansgrohe in der UCI WorldTour aktiv, schnurstracks auf dem Radl in Richtung Münchner Marienplatz. Hier, unter der elf Meter hohen Säule mit der Patrona Bavariae, drückt er den Startknopf seiner Uhr.
Anton Palzer knackt einen Rekord: Von München bis auf den Gipfel der Zugspitze braucht der Ausnahmeathlet nur 4:43:46. Es ist die FKT - die fastest known time.

Toni Palzer startet nachts auf dem Münchner Marienplatz Richtung Zugspitze.

© peakpixelcafe / Red Bull Content Pool

Fastest Known Time Challenge: München bis zur Zugspitze

Knapp drei Jahre lagen zwischen Brainstorming und dem ersten Pedaltritt, der die selbst organisierte FKT-Challenge - Fastest Known Time - aus dem Herzen der bayerischen Landeshauptstadt zur Zugspitze in Gang setzt. „Seit 2023 spukte diese Idee durch meinen Kopf", verrät Toni. „Ich wollte für dieses Projekt auch noch von der guten Form auf dem Rad profitieren - der Zeitpunkt war also jetzt perfekt."

Zahlen, Daten und Facts zur Challenge

Distanz 📍

Höhenmeter 🏔️

Zeit 🏔️

Rad

100 km

1.086

2:41 Stunden

Wechsel

/

/

0:04 Stunden

Berglauf

15 km

1950

1:59 Stunden

Gesamt

115

3036

4:43:46

Anton Palzer knackt einen Rekord: Von München bis auf den Gipfel der Zugspitze braucht der Ausnahmeathlet nur 4:43:46. Es ist die FKT - die fastest known time.

Anton Palzer rollt, nein, rast durch die Dämmerung – die Berge im Blick.

© Marco Schmidt / Red Bull Content Pool

Vor Toni Palzer liegen 100 Kilometer auf dem Bike. Durch die Münchner Nacht in Richtung Süden, ab Penzberg mit der Dämmerung im Rücken und den Bergen im Blick. Im Reintal der Wechsel: drei Minuten am Materialdepot, Radschuhe raus, Laufschuhe rein. Weiter geht es mit Berglauf über 15 Kilometer und 1.950 Höhenmeter bis zum höchsten Punkt Deutschlands. Um exakt 7:43 Uhr stoppt Toni am Gipfelkreuz seine Uhr: 4:43:46.
Anton Palzer knackt einen Rekord: Von München bis auf den Gipfel der Zugspitze braucht der Ausnahmeathlet nur 4:43:46. Es ist die FKT - die fastest known time.

Geschafft! Toni Palzer jubelt nach seiner FKT auf der Zugspitze.

© Anderl Hartmann / Red Bull Content Pool

FAQ: Die wichtigsten Fragen zur München–Zugspitze-Challenge

Das Original Red Bull

Red Bull Energy Drink

Mehr erfahren
Red Bull Energy Drink

Teil dieser Story

Anton Palzer

Noch nie war ihm ein Berg zu steil: Weder auf Skiern noch auf dem Rad, wie Toni Palzer in seiner vielschichtigen Karriere unter Beweis stellt.

DeutschlandDeutschland
Profil ansehen
Berglauf
Fitness
Laufsport
Leichtathletik