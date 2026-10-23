HYROX-Elite 15: Auf diese 12 Athlet:innen solltest du diese Saison achten

HYROX boomt, und jedes Jahr stürmt eine neue Welle von Athlet:innen die Szene und fordert die Veteranen heraus, die schon lange das Sagen haben. Im Laufe einer Saison jagen Tausende von Teilnehmer:innen denselben Preis, aber nur 15 Männer und 15 Frauen sichern sich als Elite-Athlet:innen einen Platz an der Startlinie der Weltmeisterschaft.

Letztes Jahr in Stockholm, Schweden, schafften es zwei Erstsieger:innen an die Spitze. Die eine hatte noch nicht einmal eine ganze Saison ihrer HYROX-Karriere hinter sich. Der andere gehörte zu den erfahrensten im Feld.

In dieser Saison haben sich die Regeln des Wettkampfs geändert. Die Qualifikation erfolgt nun über gesammelte Punkte, verteilt auf fünf Elite-Rennen in Hamburg, London, Bangkok, Las Vegas und Lyon.

Das Finale findet vom 10. bis 13. Juni in Hongkong statt – zum ersten Mal werden die Weltmeisterschaften in Asien ausgetragen. Im Moment ist die Saison noch ganz am Anfang, aber im Laufe der Zeit werden sich die Punkte häufen, und damit sind garantiert Überraschungen auf dem Weg dorthin zu erwarten. Hier sind die sechs besten Männer und Frauen, auf die ihr in den kommenden Monaten besonders achten solltet.

01 Elite 15 der Männer: Die Spitzenklasse der Fitness

Alex Rončević – der Rekordhalter mit einer offenen Rechnung

Alex Rončević gibt bei den HYROX-Weltmeisterschaften in Stockholm alles © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

Alex Rončević ist einer der angesehensten Athleten in diesem Sport, und sein Lebenslauf ist beeindruckend. Der ehemalige Schwimmer und Weltmeister von 2024 stellte in der Saison 2025/2026 mehrere Rekorde auf, zuerst in Hamburg mit einer Zeit von 53:15 in der Elite 15. Anschließend trat er bei den Europameisterschaften zusammen mit Tim Wenisch in der Kategorie „Men’s Pro Doubles“ an und stellte mit einer Zeit von 47:40 einen weiteren Weltrekord auf. Doch damit war er noch nicht fertig. In Warschau folgte ein weiterer Rekord, als er als erster Athlet die 52-Minuten-Marke unterbot – mit einer Zeit von 51:59.

Bekannt für sein intensives Training und seine unermüdliche Arbeitsmoral, räumt er ein, dass das Wettbewerbsniveau in diesem Sport von Saison zu Saison steigt. „Ich konzentriere mich ganz auf mich selbst, denn die Konkurrenz wird immer größer und immer schneller. Man muss also wie ein Profisportler leben und trainieren. Voller Fokus“, sagt Roncevic. In dieser Saison hat er bereits einen Sieg in Istanbul, Türkei, und einen zweiten Platz in Bordeaux, Frankreich, errungen.

Cole Learn – derjenige, der etwas zu beweisen hat

Cole Learn hat in dieser Saison bereits zweimal gewonnen © Sarah Holman/Red Bull Content Pool

Seit seiner Disqualifikation bei den Weltmeisterschaften 2026 ist der Kanadier Cole Learn auf Erfolgskurs und bestreitet ein Rennen nach dem anderen. Seine Saison begann in Japan beim Chiba HYROX, wo er mit einer Zeit von 54:37 gewann. Anschließend siegte er in Shenzhen, China, mit einer Zeit von 53:30.

„Die Siege in Asien haben mir sehr viel bedeutet“, sagte Learn. Er konnte damit die Form unter Beweis stellen, die er bereits bei den Weltmeisterschaften gezeigt hatte, und der Welt mitteilen, womit sie es dieses Jahr zu tun haben. Derzeit plant er, sowohl beim Elite-Rennen in Hamburg als auch in London anzutreten.

Louis Osselaer – der Durchstarter

Der Geheimfavorit der HYROX-Serie, der Belgier Louis Osselaer, schaffte im vergangenen Jahr seinen Durchbruch, als er bei den Weltmeisterschaften den zweiten Platz belegte. Diejenigen, die ihn kennen, waren nicht überrascht. Dank seines Hintergrunds im Krafttraining und Triathlon bringt er eine tödliche Mischung aus Können, Geschwindigkeit und Kraft in den Fitness-Rennsport ein.

Seinen Erfolg in der letzten Saison führt er auf ein erhöhtes Laufpensum und sein Schlittentraining zurück, wodurch er beim Sled Pull zu einem der stärksten Athleten im Feld geworden ist.

Jake Dearden – der Publikumsliebling

Jake Dearden ist top in Form © Sebastian Marko/Red Bull Content Pool

Der Marathonläufer Jake Dearden hat sich nach drei Jahren im Wettkampf als dominierende Figur in diesem Sport etabliert. Im Januar dieses Jahres lief er mitten in seinem HYROX-Training einen Marathon in Houston, USA, in 2:22 und holte anschließend sowohl als Einzelstarter als auch mit seinem Doppelpartner Charlie Botterill Platzierungen unter den ersten Drei. Im Juni trat er bei den Weltmeisterschaften 2026 zusammen mit James Kelly an, wo sie den achten Platz belegten.

Zuletzt ging Dearden als Solo-Profi in Bordeaux, Frankreich, an den Start und belegte hinter Botterill und Rončević den dritten Platz in der Gesamtwertung. Er stellte mit 54:20 eine neue persönliche Bestzeit auf, doch es war ein bittersüßer Moment, da er fast das gesamte Rennen über in Führung lag, bevor er an der Wallball-Station überholt wurde. „Das Training zahlt sich aus“, sagt er. „Vor drei Monaten war ich noch weit von diesem Niveau entfernt. Und das Beste daran ist: Ich habe noch so viel, woran ich arbeiten kann, um besser zu werden.“

Dylan Scott – der Schlussmann

Dylan Scott bewegt sich beim Schlittenschieben © HYROX / Red Bull Content Pool

Dylan Scotts Sieg bei der Weltmeisterschaft 2025 hatte bis zu den letzten Augenblicken niemand kommen sehen. Er kam als Sechster an der letzten Station an, hinter den ehemaligen Champions Tim Wenisch, Alex Rončević und Hunter McIntyre. Er konnte durchhalten, während andere es nicht schafften, absolvierte 100 Wall Balls am Stück und überholte sie alle mit einer Endzeit von 53:47.

Nach seinem Sieg betonte Scott, dass er zwar hofft, weiterhin Auszeichnungen, Medaillen und Wettkampferfahrung zu sammeln, aber auch andere Sportler dazu inspirieren möchte, in diesen Sport einzusteigen. „Es ist eine einzigartige Community, die es verdient, im Rampenlicht zu stehen“, sagte er.

Tim Wenisch – die doppelte Bedrohung

Tim Wenisch war im Elite-Doppel erfolgreich © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

Im Juni kam der Weltmeister von 2025 nach Stockholm, Schweden, bereit, seinen Titel zu verteidigen. Er hatte im Laufe der Saison mehrere Siege eingefahren und galt als heißer Anwärter auf den ersten Platz auf dem Podium. Am Ende musste er sich in der Pro-Men-Klasse mit dem vierten Platz begnügen, feierte aber im Doppel-Wettbewerb einen Erfolg. Zusammen mit Rončević gewannen sie mit einer Zeit von 48:57.

02 Elite 15 der Frauen: Kraft, Durchhaltevermögen und Dominanz

Alyssa McElheney – die Newcomerin, die alles auf den Kopf stellte

Mit ihrem Hintergrund als Marathonläuferin hatte sich Alyssa McElheney bereits für die Olympia-Qualifikation 2028 qualifiziert, bevor sie sich bei HYROX versuchte. Doch im vergangenen Winter tauchte die Newcomerin scheinbar aus dem Nichts auf und gab ihr Debüt als Solo-Profi in Las Vegas, USA, wo sie mit einer Zeit von 1:00:55 ins Ziel kam.

Nur wenige Monate später wurde sie in Stockholm, Schweden, mit einer Zeit von 56:59 zur Weltmeisterin 2026 gekrönt. Am Ende der letzten Saison sagte sie, sie habe in HYROX „ihren Sport gefunden“ und werde nun alles darauf setzen. Ihre Saison 2026 hat bereits begonnen – mit einem Sieg in Peking, China, auf ihrem Konto.

Joanna Wietrzyk – die Tempomacherin

Joanna Wietrzyk hat bei ihrem Elite 15-Debüt großen Eindruck hinterlassen. © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Als Joanna Wietrzyk, die Favoritin auf den Weltmeistertitel 2025, von McElheney geschlagen wurde, wussten wir, dass diese Niederlage die ehemalige Tennisspielerin richtig anfeuern würde. In der letzten Saison reihte sie einen Sieg an den anderen und hält derzeit den Weltrekord der Frauen mit 54:25, den sie im April in Warschau, Polen, aufgestellt hat.

In dieser Saison stand sie bereits zweimal ganz oben auf dem Podium, einmal in Sydney, Australien, und ein weiteres Mal in Chiba, Japan, in der Pro-Doppel-Klasse zusammen mit Jess Petrow.

Ida Mathilde Steensgaard – der Crossover-Star

Ida Mathilde Steensgaard hat sich bei HYROX hervorragend geschlagen © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

Ida Mathilde Steensgaard hat ihren Hintergrund im Hindernislauf und die damit verbundene Dominanz genutzt, um bei HYROX zu glänzen. Ihr Durchbruch gelang ihr 2024 in Hongkong, wo sie gegen eine ganze Reihe von Veteranen antrat. Sie belegte den vierten Platz und qualifizierte sich für ihre erste Weltmeisterschaft.

Sie und ihre Doppelpartnerin Elli Stenfors traten im Juni dieses Jahres bei der WM ein letztes Mal gemeinsam an und belegten den achten Platz. In dieser Saison wurde Steensgaard Ende September in Oslo mit ihrer neuen Partnerin Laura Valgreen Zweite und stellte mit einer Zeit von 57:28 einen neuen dänischen Profi-Rekord bei den Frauen auf.

Lucy Procter – die Nachwuchssportlerin mit Londoner Durchhaltevermögen

Lucy Procter gab ihr Elite 15-Debüt im Jahr 2025 © HYROX/Red Bull Content Pool

Lucy Procter begann ihre HYROX-Karriere erst vor drei Jahren und hat sich bereits einen Platz unter den Großen gesichert. Sie lief ihr erstes Elite-Rennen im Februar 2025 in Las Vegas und belegte mit einer Zeit von 1:03 den fünften Platz. Bei demselben Rennen wagte sie zum ersten Mal den Sprung ins Pro-Doppel mit der Australierin Joanna Wietrzyk und gewann.

Anschließend holte sie sich den Sieg im Pro-Doubles-Rennen in London, diesmal zusammen mit Sinead Bent, und verbesserte ihre Zeit gegenüber dem Rennen mit Wietrzyk um fast zwei Minuten auf 55:52. Sie und Bent belegten anschließend den zweiten Platz bei den Weltmeisterschaften 2025 und setzten ihre Partnerschaft auch in der vergangenen Saison fort, wobei sie bei den Weltmeisterschaften in Schweden den zweiten Platz belegten – dort wurde sie zudem Sechste im Einzel der Elite.

Bekannt für ihr unermüdliches Streben nach Selbstverbesserung, verkörpert Procter genau die Entschlossenheit, die nötig ist, um immer wieder auf dem Podium zu stehen.

Sinead Bent – die stille Herausforderin

Sinead Bent (links) hat gemeinsam mit Lucy Procter Erfolge gefeiert © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

Eine weitere neue Athletin, die in der Szene für Aufsehen sorgt, ist die Britin Sinead Bent, die erst seit zwei Jahren bei HYROX dabei ist. Im Jahr 2024 stellte sie in London, nur wenige Monate nach ihrem ersten Rennen, mit 58:47 einen Weltrekord in der Women’s Open auf. Bei den Weltmeisterschaften der letzten Saison beendete sie das Wochenende mit zwei Podiumsplätzen: Sie wurde Dritte in der Elite 15 und Zweite im Elite-Doppel zusammen mit Lucy Procter.

Dank ihres Hintergrunds im Langstreckenlauf (sie hat eine 10-km-Bestzeit von 35:18) gelang ihr der nahtlose Übergang zum Hybrid-Rennen.

Megan Jacoby – das Comeback-Kid

Als feste Größe in der HYROX-Rennserie geht die ehemalige NCAA-Leichtathletin Megan Jacoby in dieser Saison aus einer einzigartigen Position heraus an den Start. Sie war die erste Frau, die 2023 beim HYROX in Anaheim eine Zielzeit unter 60 Minuten erreichte, und triumphierte in der folgenden Saison bei den Weltmeisterschaften. Doch gerade als sie die größten Höhen ihrer Wettkampfkarriere erreicht hatte, fiel sie wegen eines Bandscheibenvorfalls aus und musste sich einer Rückenoperation unterziehen.

Nach ihrer Genesung kehrte sie zum Rennsport zurück, erlitt jedoch im Januar 2026 einen Meniskusriss und eine Knorpelverletzung, was ihr Comeback weiter verzögerte. In dieser Saison scheint Jacoby nun aber zurück zu sein – und besser denn je. Sie hat bereits zwei Siege in Athen, Griechenland, und Izmir, Türkei, eingefahren und kam dabei mit 57:30 bzw. 58:24 ins Ziel.

03 Was ist HYROX?

HYROX-Profi Jake Dearden arbeitet hat für den Erfolg © Markus Rohrbacher / Red Bull Content Pool

HYROX ist nicht einfach nur ein weiterer Fitnesstest. Es ist ein strukturiertes Kraft-Ausdauer-Training: acht Runden à 1 km Laufen, auf die jeweils eine Station mit funktionellen Übungen folgt. Ski-Erg , Schlitten schieben, Schlitten ziehen, Burpee-Weitsprünge, Rudern, Farmers Carry, Ausfallschritte und zum Schluss Wall Balls. Es ist ein Format, das ausgewogene Athletik erfordert, bei dem reine Geschwindigkeit nicht ausreicht und rohe Kraft über die gesamte Distanz durchhalten muss.

Das standardisierte Format stellt sicher, dass jedes Rennen identisch abläuft, und bietet so gleiche Voraussetzungen für alle Teilnehmer:innen.

Über den Autor Wer ist Nicky Freymond? Nicky Freymond ist freiberufliche Autorin für Redbull.com und lebt in Boise, Idaho. Sie begeistert sich für alles rund um Wettkampf-Fitness sowie Trailrunning und Rennen. Sie hat bereits für Publikationen wie das Red Bulletin und Barbend geschrieben und ist derzeit als Journalistin für Morning Chalk Up tätig.