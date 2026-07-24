Tour de France: So holen sich die Athleten die notwendige Energie

Radsport ist eine der intensivsten Sportarten der Welt, und die Fahrer:innen verbrennen während der Rennen absolut enorme Mengen an Energie. Das bedeutet, dass Profi-Radsportteams ständig daran arbeiten, ihre Ernährungsstrategien zu optimieren, damit ihre Athlet:innen mit dem Energiebedarf Schritt halten können. Wir zeigen dir, wie Red Bull – BORA – hansgrohe und andere Teams im Profi-Peloton sich für die härtesten Radrennen der Welt, wie die Tour de France , ernähren.

01 Warum ist die Energiezufuhr bei einem Rennen so wichtig?

Ein Fahrer bei der Tour de France kann während einer Etappe zwischen 4.000 und 8.000 Kalorien verbrennen, wobei längere oder anspruchsvollere Bergetappen diesen Wert oft noch weiter in die Höhe treiben. Zum Beispiel verzeichnete Clément Braz Afonso – der kraftvolle französische Bergfahrer vom Team Groupama – FDJ United – auf seinem Weg zum achten Platz auf der 13. Etappe der diesjährigen Tour de France einen geschätzten Energieverbrauch von 3.815 kJ. Für einen Athleten mit einem angegebenen Gewicht von nur 50 kg ist das absolut enorm.

Die Verpflegung wird während der gesamten Tour sorgfältig gesteuert © Conny Mirbach/Red Bull Content Pool

Ohne die richtige Energieversorgung hat ein Fahrer keine Chance, auch nur eine einzige Etappe der Tour de France zu beenden, geschweige denn um den Sieg mitzufahren. Die besten Teams der Welt haben ausgefeilte Ernährungsstrategien, um sicherzustellen, dass ihre Fahrer Tag für Tag auf höchstem Niveau weiterfahren können.

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So hält Tom Southam, Sportdirektor von EF Education EasyPost, im Podcast „Life in the Peloton “ fest: „Wir haben drei Kühlboxen in jedem unserer Teamwagen. Dann [auf Etappe 9] hatten wir auf 155 km neun Verpflegungspunkte am Straßenrand. An jedem dieser Punkte stehen zwei oder drei Leute mit Taschen, die eine Mischung aus Wasser und Eis enthalten. Die Zahlen, wie viele Trinkflaschen jeden Tag ausgegeben werden, sind unglaublich hoch.“

Der bevorzugte Brennstoff des Körpers bei harten Anstrengungen ist Glykogen, das in den Muskeln und der Leber gespeicherte Kohlenhydrat. Einfach ausgedrückt: Sobald diese Reserven aufgebraucht sind, sinkt die Leistungsabgabe stark, da der Körper gezwungen ist, verstärkt auf Fett als Brennstoff zurückzugreifen – was viel langsamer Energie liefert.

Die wissenschaftliche Arbeit von B. Murray & C. Rosenbloem „Grundlagen des Glykogenstoffwechsels für Trainer und Sportler“ beschreibt detailliert, wie sich körperliche Betätigung auf die Glykogenspeicher auswirkt. „Bei intensiver, intermittierender Belastung und während längerer körperlicher Aktivität werden Muskelglykogenpartikel abgebaut, wodurch Glukosemoleküle freigesetzt werden, die die Muskelzellen dann durch anaerobe und aerobe Prozesse oxidieren, um die für die Muskelkontraktion benötigten Adenosintriphosphat (ATP)-Moleküle zu produzieren. Die Geschwindigkeit, mit der Muskelglykogen abgebaut wird, hängt in erster Linie von der Intensität der körperlichen Aktivität ab; je höher die Trainingsintensität, desto schneller wird das Muskelglykogen abgebaut.“

Beim Radfahren wird dieser plötzliche Glykogenverlust als „Bonking“ bezeichnet. „Im Grunde genommen ist Bonking eine durch körperliche Betätigung ausgelöste Hypoglykämie oder ein niedriger Blutzucker“, erklärt der „Ask A Coach“-Podcast von TrainerRoad .

Ein Fahrer, der einen Bonk hat, kann innerhalb weniger Minuten von einem Tempo, das dem des Pelotons entspricht, völlig zurückfallen, sodass er Mühe hat, die Pedale zu drehen. Anstiege werden unüberwindbar, Beschleunigungen unmöglich, und die Konzentration lässt nach. Bei noch drei Wochen harter Rennen vor sich können sich die Fahrer bei der Tour de France einfach keinen einzigen Bonk leisten, und so sind Ernährung und Energiemanagement der entscheidende Faktor in der Rennstrategie der meisten Teams.

02 Was essen die Fahrer auf dem Rad?

Alles, was ein Fahrer isst und trinkt, wird sorgfältig überwacht © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Die Fahrer bei der Tour de France haben ihre Einstellung zur Energieversorgung in den letzten zehn Jahren geändert, und das gesamte Peloton nutzt die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse, um ihre Ernährung anzupassen. Was für die Teams früher eher eine Nebensache war, ist heute der wichtigste Schwerpunkt, der die Rennstrategie und die Logistik jeder Etappe bestimmt – wobei mehrere Abteilungen innerhalb des Teamstabs zusammenarbeiten müssen, um sicherzustellen, dass die Fahrer vor, während und nach den Rennen richtig versorgt werden. Die Teams beschäftigen eigene Ernährungswissenschaftler, die den Kohlenhydratbedarf jedes Fahrers anhand des Etappenprofils, der erwarteten Intensität, der Wetterbedingungen und der individuellen Physiologie berechnen.

„Die Ernährung eines World-Tour-Radsportteams besteht aus verschiedenen Elementen“, sagt Stephen Smith, Leiter der Leistungsernährung bei Red Bull – BORA – hansgrohe. „Wir haben den strategischen Überblick, der Aufgabe der Ernährungswissenschaftler und auch der Physiologen ist, aber dann gibt es noch die Umsetzung während des Rennens, bei der das gesamte Team zusammenarbeitet, vor allem die Betreuer – das sind die Leute am Straßenrand, die die Trinkflaschen verteilen. Ohne die Zusammenarbeit dieser beiden Abteilungen könnten wir den Fahrern einfach nicht die optimale Ernährung bieten.“

Eine der größten Revolutionen in der modernen Radsport-Ernährung ist der Trend, während des Rennens bis zu 120 g Kohlenhydrate pro Stunde zu sich zu nehmen. Das ist so, als würde man vier, fünf oder sechs Stunden am Stück jede Stunde etwa fünf Bananen essen … und das jeden Tag!

03 Den Darm trainieren

Ein Mix aus Getränken, Gels, Kaubonbons und fester Nahrung bringt Energie © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Vor Jahren hatten viele Fahrer Schwierigkeiten, mehr als 60 g pro Stunde ohne Magenbeschwerden aufzunehmen. Die Profis von heute trainieren ihr Verdauungssystem aktiv und steigern die Kohlenhydrataufnahme während der Trainingseinheiten schrittweise, bis ihr Darm problemlos mehr als 120 g pro Stunde verarbeiten kann. Genau wie die Beine kann sich auch das Verdauungssystem durch Übung anpassen.

Dieses „Darmtraining“, kombiniert mit speziell zusammengestellten Kohlenhydratmischungen aus Glukose und Fruktose – die über unterschiedliche Wege im Darm aufgenommen werden –, ermöglicht es den Fahrern, mehr Energie aufzunehmen, ohne Magen-Darm-Beschwerden zu bekommen.

Anstatt sich auf eine einzige Energiequelle zu verlassen, verteilen die Fahrer diese 120-g-Zielmenge auf Energy-Drinks, Gels, Kaubonbons und feste Nahrungsmittel wie Reiskuchen oder Riegel. Das ist ein disziplinierter Ansatz, der Planung erfordert, aber eine konstante Zufuhr von Kohlenhydraten hilft den Fahrern, höhere Leistungsabgaben aufrechtzuerhalten, sich zwischen den Anstrengungen effektiver zu erholen und das Risiko dramatischer Energieeinbrüche zu verringern, die eine Tour-de-France-Herausforderung im Handumdrehen beenden können.

„Wir haben diese Pläne, aber sobald das Rennen losgeht und das Chaos einsetzt, kann es natürlich ziemlich schwierig sein, daran zu denken, zu essen und zu trinken“, sagt Smith. „Wir setzen uns Ziele von 120 g pro Stunde. Wenn du also auf dem Rad sitzt und fährst – besonders in einem chaotischen Rennen –, musst du ständig essen und trinken, um diese Ziele zu erreichen.“

04 Wie essen Tour-de-France-Fahrer bei 50 km/h?

Das altbewährte „Carb-Loading“ reicht nicht aus, um diesen enormen Energiebedarf zu decken; die Fahrer müssen sich während der Fahrt mit Energie versorgen. Wenn du schon mal Schwierigkeiten hattest, einen Energieriegel während der Fahrt auszupacken, stell dir vor, du tust das mitten im Peloton der Tour de France bei Geschwindigkeiten von über 50 km/h, umgeben von 170 anderen Fahrern.

Die Fahrer mit Energie zu versorgen, ist eine Teamleistung © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Der bekannteste Anblick im ständigen Kampf um die Kohlenhydratzufuhr ist die Verpflegungszone.

Ein ausgewiesener Abschnitt der Rennstrecke, der sich über einige hundert Meter erstreckt und an dem sich die Teammitglieder versammeln, um den vorbeirauschenden Fahrern Trinkflaschen und Verpflegungstaschen zu reichen. In der Verpflegungszone trifft Vorbereitung auf Chaos, und wenn man hier alles richtig macht, kann das den Unterschied darüber ausmachen, ob man im Rennen bleibt oder vor dem entscheidenden Anstieg abgehängt wird.

Die Betreuer des Teams stehen Schulter an Schulter, jeder hält eine Musette-Bag in der Hand, gefüllt mit sorgfältig abgemessenen Trinkflaschen, Gels, Riegeln und Reiskuchen für den ihm zugewiesenen Fahrer. Während das Peloton mit Geschwindigkeiten von über 50 km/h vorbeirauscht, haben die Fahrer nur den Bruchteil einer Sekunde Zeit, um sich die Tasche zu schnappen, sie sich über die Schulter zu werfen und weiterzufahren, ohne den Fluss des Feldes zu stören.

Bei vielen Straßenetappen erlauben die Veranstalter mehr als eine Verpflegungszone und gestatten es dem Team-Personal, sich in bestimmten Bereichen zu versammeln, um den Fahrern beim Vorbeifahren zusätzliche Flaschen und Gels zu reichen.

Die Logistik, zwischen den Verpflegungszonen hin und her zu springen – um Straßensperrungen, Umleitungen und Menschenmengen von Fans herum – kann ein echtes Chaos sein und erfordert eine ganz eigene Ebene der Organisation innerhalb des Teams. Hinzu kommt, dass die Rennveranstalter einen Cut-off-Punkt festlegen, ab dem die Aufnahme zusätzlicher Energie nicht mehr erlaubt ist, und Fahrer bestraft werden können, wenn sie gegen diese Regel verstoßen.

Diese Verantwortung liegt in erster Linie bei den „Soigneurs“ eines Teams, den Betreuern. Ein Betreuer im Profi-Radsport hat viele Aufgaben – von der Vorbereitung der Verpflegungstaschen und Trinkflaschen im Teambus vor dem Rennen bis hin zur Massage und dem Waschen der Rennkleidung der Fahrer nach dem Zieleinlauf. Eine ihrer wichtigsten Aufgaben während des Rennens ist die Betreuung in der Verpflegungszone.

Bram De Meulenaere ist Betreuer bei Red Bull – BORA – hansgrohe und weiß, wie man das Chaos in der Verpflegungszone in den Griff bekommt, um sicherzustellen, dass seine Fahrer mit Essen und Trinken versorgt werden. „Wir haben zwei Leute: einen mit Wasser und einen mit 40-g-Kohlenhydratflaschen. Dann wissen sie [die Fahrer], dass der Erste Wasser hat und der Zweite Kohlenhydrate. Wir kleben ein Gel und eine Eissocke auf die Flasche.“

05 Wie Fahrer außerhalb der Verpflegungszone essen und trinken

Um erfolgreich zu sein, braucht Remco Evenepoel sein Support-Team. © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Die Verpflegung während der Fahrt ist eine technische Herausforderung. Verpasst man die Übergabe, könnte ein Fahrer ohne genügend Energie dastehen, um den Rennplan des Teams umzusetzen. Deshalb ist Teamwork entscheidend.

Wenn es die Rennbedingungen zulassen, lassen sich die Fahrer ans Ende des Pelotons zurückfallen und fahren hinter den Begleitkonvoi, um frische Flaschen und Verpflegung aus dem Teamwagen zu holen. Der Sportdirektor im Teamwagen kann dann Trinkflaschen mit Kohlenhydratgetränken, Gels, Riegel und anderen Snacks reichen, die genau auf die Bedürfnisse des Fahrers zugeschnitten sind. Dieser Vorgang wiederholt sich dutzende Male während einer Etappe und ist eine der wichtigsten Aufgaben, die Domestiken übernehmen können, um ihren Spitzenfahrern zu helfen.

Domestiques sind Unterstützer, deren Aufgabe es ist, wiederholt zum Teamwagen zu fahren und Vorräte nicht nur für sich selbst, sondern auch für die geschützten Fahrer des Teams zu holen. Es ist nicht ungewöhnlich, einen Domestique zu sehen, der mit mehreren Trinkflaschen im Anzug durch das Feld zurückfährt, um sie an seine Teamkollegen an der Spitze zu verteilen.

Jeder Gang kostet wertvolle Energie, aber es ist ein Opfer, das gebracht wird, um sicherzustellen, dass die Teamkapitäne für die entscheidenden Momente gut versorgt bleiben. Ein Fahrer wie Remco Evenepoel , dem Gesamtführenden von Red Bull – BORA – hansgrohe bei der Tour de France, muss so viel Energie wie möglich sparen, damit er sich nahe der Spitze des Feldes halten kann, während seine Teamkollegen wie Maxim Van Gils oder Jan Tratnik Trinkflaschen und Verpflegung vom Teamwagen hin und her transportieren.

Die Tour de France wird mit atemberaubenden Angriffen, taktischem Genie und außergewöhnlichem körperlichem Talent gewonnen. Dahinter steckt eine wissenschaftlich berechnete, gut einstudierte Verpflegungsstrategie. Ob Hochgebirgsangriff, Sprint-Finish oder Solo-Ausreißversuch – damit die Strategie umgesetzt werden kann, ist der Einsatz des gesamten Teams gefragt, sowohl auf der Straße als auch hinter den Kulissen.

Über den Autor Wer ist Ollie Smith? Ollie Smith ist freier Autor für RedBull.com und lebt in Bristol im Südwesten Großbritanniens. Als lebenslanger Radfahrer und begeisterter Amateurrennfahrer lebt und atmet Ollie den Radsport und hat bereits für Publikationen wie CyclingNews und BikeRadar geschrieben. Außerdem arbeitet er als Produzent für den Podcast „Life in the Peloton“.