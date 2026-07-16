Ein Blick hinter die Kulissen eines Ruhetags bei der Tour de France

Nach neun Renntagen und mehr als 1.400 km von Barcelona über die Pyrenäen bis nach Ussel legte die Tour de France in der Region Cantal ihren ersten Ruhetag ein.

Als einer von zwei Ruhetagen bei dieser dreiwöchigen Grand Tour bietet er den Fahrern die Chance, sich auszuruhen und zu erholen, bevor das Rennen auf der 10. Etappe von Aurillac nach Le Lioran weitergeht.

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Doch wie bei anderen Aspekten der Tour ist der Ruhetag alles andere als erholsam, und das gesamte Team – von den Athleten über die Mechaniker bis hin zu den Köchen – hat einen ganzen Tag voller Aktivitäten vor sich, die mit militärischer Präzision geplant und optimiert wurden, um sicherzustellen, dass alle für die Wiederaufnahme des Rennens bereit sind.

01 Aktive Erholung

Auch wenn die Fahrer es im Vergleich zu den neun Renntagen, die sie bereits hinter sich haben, etwas ruhiger angehen lassen, werden sie dennoch eine aktive Erholungsrunde drehen, um die Beine in Schwung zu halten.

Das Team Red Bull – BORA – hansgrohe unternahm eine 50,8 km lange Tour durch das Cantal, und der GC-Hoffnung Remco Evenepoel teilte die Fahrt auf Strava – dabei zeigte er , wie die achtköpfige Gruppe trotz 756 m Höhenunterschied einen Durchschnitt von 33,5 km/h erreichte, während seine Höchstgeschwindigkeit bei 77,4 km/h lag.

Evenepoel erreichte eine Höchstgeschwindigkeit von 77,4 km/h © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Das Team nutzte die Erholungsfahrt als Gelegenheit, sein „Lucky 13“-Outfit zu präsentieren – ein einmaliges Set aus Trikot und Trägerhose, bei dem alles auf den Kopf gestellt wurde, als Anspielung auf die 13. Tour de France des Teams und darauf, dass die Startnummer 13 im Peloton aus Aberglauben immer verkehrt herum getragen wird, um Glück zu bringen.

Evenepoel absolvierte die Runde zudem auf dem „Specialized S-Works Shiv TT“-Prototyp des Teams, wodurch der amtierende UCI-Weltmeister im Einzelzeitfahren vor dem Einzelzeitfahren der 16. Etappe am 21. Juli mehr Zeit im Sattel auf diesem Rad verbringen konnte.

02 Ausruhen, Energie tanken und regenerieren

Abgesehen von der aktiven Erholungsfahrt konzentrieren sich die Fahrer vor allem auf Erholung und das Energietanken. Nach dem Ausschlafen zum Start in den Tag gibt es ein entspanntes Frühstück mit Omelettes, Brot oder Müsli – anstatt Reis, wie das bei einem Renntag der Fall ist.

Für die verschiedenen Trikot-Anwärter bedeutet ein Ruhetag Interviews mit der Presse über den bisherigen Rennverlauf und die Hoffnungen für die verbleibenden Etappen, während es auch Verpflichtungen wie Treffen mit Sponsoren gibt.

Nach der Erholungsfahrt konzentrierte sich das Team auf die Regeneration. © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Die Ausfahrt ist am späten Vormittag angesetzt; auch dabei tanken die Fahrer durchgehend Energie, um ihre Glykogenspeicher aufzufüllen und sich für die Rückkehr zum Rennbetrieb am nächsten Tag vorzubereiten.

Nach der Ausfahrt gibt es ein weiteres kohlenhydratreiches Mittagessen. Tom Pidcock schreibt in seinem Tour-de-France-Tagebuch von 2023 , dass er versucht habe, am Nachmittag ein Nickerchen zu machen – was allerdings leichter gesagt als getan ist.

Der Nachmittag bietet außerdem die Gelegenheit für Massagen und Physiotherapie-Sitzungen mit den Soigneuren, während eventuelle Verletzungen vom Mannschaftsarzt behandelt werden. Nach einem entspannten Nachmittag gibt es eine Besprechung mit den Sportdirektoren über die kommenden Etappen, Abendessen und eine frühe Nachtruhe, um Schlaf und Erholung zu maximieren.

03 Business as usual für das Betreuerteam

Während die Fahrer an einem Ruhetag die Gelegenheit haben, es etwas ruhiger angehen zu lassen, geht es für das gesamte Team, das sie unterstützt, weitaus hektischer zu.

Ein Ruhetag bietet den Mechanikern die Gelegenheit, jedes Rad komplett auseinanderzunehmen und wieder zusammenzubauen , damit vor Beginn der zweiten Woche alles wie neu ist.

Die Betreuer müssen ihre tägliche Wäsche erledigen, doch da das Team zwei Nächte im selben Hotel bleibt, müssen sie keine Zeit damit verbringen, Matratzen zu verstauen und Zimmer vorzubereiten, wie an einem Etappentag.

Das Support-Team von Red Bull – BORA – hansgrohe hat weiterhin harte Arbeit © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Neben Massagen und Physiotherapie für die Fahrer verbringen die Betreuer den Vormittag damit, Trinkflaschen und Snacks für unterwegs vorzubereiten, bevor die Athleten ihre Erholungsrunden drehen, und begleiten sie während der Fahrt im Teamwagen, um sicherzustellen, dass sie alles haben, was sie brauchen.

Für die Köche liegt der Schwerpunkt des Tages darauf, die Fahrer mit regenerationsfördernder Nahrung zu versorgen und gleichzeitig die spezifischen Anforderungen für die kommenden Tage zu planen, einschließlich der Zubereitung von Verpflegung für unterwegs wie Reiskuchen, die in die Musettes gepackt werden.

Schließlich nutzen die Sportdirektoren den Ruhetag, um den vergangenen Rennblock zu analysieren und einen Ausblick darauf zu geben, wo die zweite Woche gewonnen oder verloren wird.

Da zwei sprintlastige Tage bevorstehen, bietet sich für das auf das Gelbe Trikot ausgerichtete Team Red Bull – BORA – hansgrohe möglicherweise die Gelegenheit, es auf den Etappen 11 und 12 etwas ruhiger angehen zu lassen, bevor die Woche mit einer Bergetappe endet. Wenn man sich jedoch an der diesjährigen Tour de France orientiert, wird das Rennen auf Hochtouren laufen und es wird bis zum zweiten Ruhetag keine Verschnaufpause geben.

Über den Autor Wer ist Charlie Allenby? Charlie Allenby ist freier Autor für RedBull.com und lebt in London, Großbritannien. Er berichtet für Red Bull über verschiedene Radsportdisziplinen, darunter Straßenradrennen, Mountainbiking und BMX, und schreibt außerdem für Publikationen wie Rouleur, Bike Radar und den Guardian über Radsport. Wenn er nicht gerade dazu seine Texte tippt, ist er selbst begeisterter Radfahrer und Läufer und hat legendäre Veranstaltungen wie das Paris-Roubaix-Challenge-Radrennen und den London-Marathon absolviert.