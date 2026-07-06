Tour de France: Das ist Remco Evenepoels neues Tarmac SL9

Red Bull – BORA – hansgrohe hat das neue Rad des Teams für die Tour de France vorgestellt – das Specialized S-Works Tarmac SL9. Es wurde auf aerodynamische Effizienz ausgelegt und wird von den beiden Teamkapitänen Remco Evenepoel und Florian Lipowitz gefahren, die im Juli das Gelbe Trikot ins Visier nehmen. Hier ist ein kompletter Bike-Check ihrer neuen Rennmaschinen und der Technik, die den Ausschlag geben könnte, wenn das größte Radrennen der Welt am 4. Juli in Barcelona startet .

Remco Evenepoel probiert sein neues SL9 aus © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

01 Das Tarmac SL9 ist ein weiterentwickelter Allrounder

Das Tarmac SL9 ist die neueste Weiterentwicklung von Specializeds leichter Allrounder-Plattform. Aerodynamisch optimiert für flache Strecken, aber nur einen Hauch über der 6,8-kg-Gewichtsgrenze der UCI – für den Fall, dass die Straße ansteigt und der Luftwiderstand an Bedeutung verliert –, ist es ein Alleskönner, den Red Bull – BORA – hansgrohe bei der Tour de France 2026 auf allen Etappen außer den Zeitfahr-Etappen einsetzen wird.

Bei der Entwicklung des Tarmac SL9 nutzte Specialized sein eigenes „Time to Finish“-Leistungsmodell, um die schnellste Kombination aus Aerodynamik, Gewicht, Steifigkeit und Fahrkomfort zu ermitteln, anstatt sich nur auf eine einzelne Eigenschaft zu konzentrieren.

Das Specialized SL9 soll angeblich 687 g wiegen © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool Die unveränderten Roval Rapide CLX III-Laufräder © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool Eine schlankere und tiefere Sattelstütze sitzt oben auf dem Win Fin © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool In den Lenkerhüllen sind „drahtlose Sender“ eingebaut © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Das bedeutet: Während andere Räder wie Jonas Vingegaards Cervelo S5 in Windkanaltests vielleicht schneller erscheinen, wird das Tarmac SL9 unter realen Fahrbedingungen aufgrund seines geringeren Gewichts die Nase vorn haben. Erreicht wurde dies dank eines angegebenen Rahmengewichts von 687 g – ein beeindruckend niedriger Wert für ein Rad, das kein reines Leichtgewicht ist.

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02 Wie schneidet das SL9 im Vergleich zu seinem Vorgänger ab?

Die wichtigste Zahl zur Markteinführung des Tarmac SL9 ist, dass es bei 45 km/h eine Einsparung von vier Watt gegenüber seinem Vorgänger, dem SL8, bietet – einem an sich schon beeindruckenden Rad, das alles gewonnen hatte, von Grand Tours (Primož Rogličs Sieg bei der La Vuelta 2024) über Eintagesklassiker (Amstel Gold Race) bis hin zu Sprint-Zielen (Jordi Meeus beim Kopenhagen-Sprint 2025) alles gewonnen hatte. Da das Peloton der Tour de France 2025 durchschnittlich 42,8 km/h fuhr und an schnellen, flachen Etappen sogar 50 km/h überschritt, könnten diese vier Watt den Unterschied zwischen Sieg und zweitem Platz ausmachen.

Eine Einsparung von vier Watt bei 45 km/h gegenüber dem Vorgängermodell... © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Erreicht wurde dies durch eine geringfügige Neugestaltung der Rohrformen des Rahmens, wodurch ein geschmeidigeres Gesamtprofil mit einem schmaleren Steuerrohr entstand, das den Luftwiderstand besser durchschneidet. Die auffälligste Änderung ist die Einführung des „Win Fin“ – einer Verlängerung des Sattelrohrs, die sich enger an das Hinterrad schmiegt und laut Specialized allein bei 45 km/h bereits 0,5 Watt einspart. Auf dem Win Fin sitzt eine neue Sattelstütze, die schlanker und tiefer gestaltet wurde, um die aerodynamischen Eigenschaften zu verbessern.

Interessanterweise hat sich die Geometrie des Tarmac SL9 gegenüber dem Vorgängermodell jedoch nicht verändert, was deutlich macht, dass Specialized bereits mit der vorherigen Version die richtige Formel gefunden hatte.

03 Die Komponenten, die zum Gelben Trikot führen könnten

Ansonsten gibt es keine neuen Komponenten zur Markteinführung des Tarmac SL9 – das Roval Rapide-Cockpit, die Roval Rapide CLX III-Laufräder, die Turbo Cotton TLR-Reifen und der S-Works Power EVO mit dem 3D-gedruckten Mirror-Sattel wurden übernommen. Das sorgt für Beständigkeit – sowohl für die Fahrer, die bereits Stunden im Sattel verbracht haben, um ihre Passform zu optimieren, als auch für die Mechaniker, die während der drei Wochen einer Grand Tour in der Lage sein müssen, Reparaturen am Straßenrand zügig durchzuführen.

Das SL9 behält aus Gründen der Kontinuität die gleichen Komponenten bei. © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Die Red Bull – BORA – hansgrohe Specialized S-Works Tarmac SL9-Konfiguration nutzt den bahnbrechenden RED AXS-Antrieb und das Bremssystem des Gruppenkomponenten-Sponsors SRAM, um Antriebs- und Bremskraft zu liefern. Die kabellosen Schalthebel verfügen über „Wireless Blips“, die in die Lenkerhülsen integriert sind und es den Fahrern ermöglichen, auch beim Angriff in der Unterlenkerposition zu schalten.

Das SRAM RED AXS lässt sich auch als 1x-Antrieb einrichten, was bedeutet, dass es nur ein Kettenblatt gibt; der Verzicht auf einen Umwerfer und ein zweites Kettenblatt sorgt für einen zusätzlichen aerodynamischen und Gewichtsvorteil an schnellen, flachen Etappen, an denen keine niedrigeren Gänge benötigt werden.

Zu den weiteren Highlights gehören ein Kettenfänger und eine Headunit-Halterung von K-Edge (ersterer minimiert mechanische Probleme und Zeitverluste durch Kettenabwürfe), während die Karoo 3 von Hammerhead – einem SRAM-Tochterunternehmen – die Headunit der Wahl des Teams ist.

Neues Rad, neues Trikot – Remco ist startklar © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Das Rad ist in einer markanten goldenen Farbgebung gehalten, die für zwei der bemerkenswertesten Siege von Remco Evenepoel steht – wundere dich also nicht, wenn das Gold bis Ende Juli gelb wird.

04 Red Bull – BORA – hansgrohe: Ein Blick auf das Specialized S-Works Tarmac SL9

Komponente Spezifikation Rahmenset Specialized S-Works Tarmac SL9 Farbe Red Bull – BORA – hansgrohe World Tour Team Front-Schaltwerk SRAM RED AXS Heck-Schaltwerk SRAM RED AXS Bremse RED AXS HRD Schaltbremshebel und SRAM Wireless Blips Rotors Paceline X 160mm Front, 140mm Heck Kassette RED XG-1290, 10-33T, mit Gold-Details Kette RED, Gold Crankset RED AXS with Quarq power meter, 172.5, 56/43T chainrings with custom SRAM graphics Chain Catcher K-Edge Pro Road Braze-On Laufräder Specialized Roval Rapide CLX III Lenker Specialized Roval Rapide Lenkerbänder Supacaz Super Sticky Kush Sattelstütze S-Works Rapide Post Sattle S-Works Power Mirror EVO, gold detailing Reifen Front S-Works Cotton TLR Reifen Heck S-Works Cotton TLR Head Unit Hammerhead Karoo 3 Head Unit Mount K-Edge Specialized Roval Rapide Bottle Cages Tacx Deva