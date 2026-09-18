Wie läuft die UCI-Radsport-Weltmeisterschaft ab?

Die UCI-Radsport-Weltmeisterschaften sind die von der Internationalen Radsportunion (UCI) organisierten weltweiten Wettkämpfe, bei denen die Weltmeister in jeder Radsportdisziplin ermittelt werden. Straßenrennen, Bahnrennen, Mountainbike , Cyclocross , BMX , E-Bike … die UCI-Weltmeisterschaften decken jede Art von Untergrund ab.

Während du das Regenbogentrikot des Siegers leicht erkennen kannst, ist es schwieriger, die Abläufe dahinter zu verstehen. Das versuchen wir zu ändern:

01 Was ist die UCI-Radsport-Weltmeisterschaft?

Zunächst einmal ist es wichtig, unter dem Begriff „UCI-Radsport-Weltmeisterschaft“ drei verschiedene Bereiche zu unterscheiden.

Die jährlichen Weltmeisterschaften nach Disziplinen werden jedes Jahr in einem anderen Land für jede Radsportart organisiert: Straße, Bahn, Mountainbike, Cyclocross, BMX, Gravel usw. In jeder Disziplin vertreten die Fahrer:innen ihr Land und kämpfen um den Weltmeistertitel – und das Recht, das berühmte Regenbogentrikot zu tragen.

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Die UCI-Radsport-Weltmeisterschaft (auch bekannt als „Super Mondials“) sind ein 2023 ins Leben gerufenes Mega-Event, das all diese jährlichen Meisterschaften an einem einzigen Austragungsort vereint. Es findet alle vier Jahre statt, jeweils im Jahr vor den Olympischen Spielen. Die erste Ausgabe fand im August 2023 in Glasgow (Schottland) statt, wobei 190 Weltmeistertitel in 13 Disziplinen vergeben wurden.

Die UCI-Weltrangliste wird während der gesamten Saison auf der Grundlage der wichtigsten Profirennen erstellt.

Wout Van Aert holt sich endlich den Sieg bei Paris-Roubaix © Red Bull Content Pool

Diese drei Wettkampfformate werden alle von der Union Cycliste Internationale (UCI) geregelt, dem 1900 gegründeten internationalen Radsportverband mit Sitz in Aigle, Schweiz. Die Union Cycliste Internationale ist die einzige Organisation, die befugt ist, den Weltmeistertitel in einer Radsportdisziplin zu vergeben.

02 Ein bisschen Geschichte

Ben Zwiehoff beim Anstieg © Red Bull Content Pool

Die ersten anerkannten Radsport-Weltmeisterschaften fanden 1893 in Chicago statt und wurden von der International Cycling Association organisiert. Im Jahr 1900 übernahm dann die UCI (Union Cycliste Internationale) die Organisation und wurde zum alleinigen Weltverband.

Die Straßen-Weltmeisterschaften begannen 1921 , nachdem auf einem UCI-Kongress ein entsprechender Beschluss gefasst worden war. Seitdem wurde die Veranstaltung schrittweise um neue Disziplinen erweitert: Das Einzelzeitfahren wurde 1994 eingeführt, die gemischte Staffel 2019.

Im Jahr 2023 hat die UCI in Glasgow einen beispiellosen Schritt gewagt und zum ersten Mal 13 Einzel-Weltmeisterschaften zu einer einzigen Veranstaltung zusammengefasst – den UCI-Radsport-Weltmeisterschaften –, bei denen innerhalb von zwei Wochen 190 Weltmeistertitel vergeben werden.

03 Die Wettbewerbe

Für die erste Ausgabe im Jahr 2023 wurden dreizehn Wettbewerbe organisiert:

BMX-Freestyle-Flatland

BMX-Freestyle-Park

BMX-Rennen

Indoor-Radsport

Bahnradfahren

Straßenradfahren

Gran Fondo

Para-Radsport (Bahn)

Para-Radsport auf der Straße

Trials

Mountainbike-Cross-Country

Mountainbike-Marathon

Mountainbike-Downhill

Im Jahr 2027 wird die UCI sechs Disziplinen hinzufügen, sodass es insgesamt 19 Rennen geben wird:

E-Sport-Radsport

Junioren-Bahnradfahren

Enduro

Gravel

Polo-Bike

Pumptrack

04 Wie laufen die Weltmeisterschaften ab?

Remco Evenepoel voll konzentriert. © Red Bull Content Pool

Es gibt einen Grund, warum diese Veranstaltungen ein Jahr vor den Olympischen Spielen stattfinden: Sie sind sich in Format und Anspruch sehr ähnlich. Für den Radsport ist es das weltweit größte Treffen dieser Art.

Die UCI-Radsport-Weltmeisterschaften stehen sowohl Profis als auch Amateur:innen offen. Diese „Super-WM“ findet über zwei Wochen an mehreren Austragungsorten statt. Alle Athlet:innen vertreten ihr Land – nicht ein kommerzielles Team.

Die Teilnehmerkategorien variieren je nach Disziplin, umfassen aber im Allgemeinen:

Elite Männer und Frauen : Profi-Fahrer:innen an der Spitze ihrer Disziplin

Espoirs (U23) : Fahrer:innen unter 23 Jahren, insbesondere im Straßenrennen und im Zeitfahren. Die U23-Kategorie wurde 1996 eingeführt, um die Amateurkategorie zu ersetzen. Sie hat ihre eigenen Weltmeisterschaften, getrennt von der Elite-Kategorie.

Junioren und Juniorinnen : junge Talente (unter 19)

Para-Radsportler : Sportler:innen mit Behinderung, mit eigenen Kategorien und Klassifizierungen

05 Die Wertung und die Preise für die Sieger

Team-Kapitän Primož Roglič © Sebastian Marko/Red Bull Content Pool

Bei jeder Veranstaltung sind die Preisgelder für Männer und Frauen gleich.

Jede Disziplin hat ihr eigenes Preisgeld. Im Jahr 2023 teilten sich die Athlet:innen insgesamt 124.250 Euro.

Medaillen (Gold, Silber, Bronze) werden an die Fahrer:innen auf dem Podium verliehen.

Der oder die siegreiche Athlet:in erhält das berühmte Regenbogentrikot für seine oder ihre Disziplin

Am Ende der Veranstaltung wird für jedes Land eine Medaillentabelle erstellt. Im Jahr 2023 holte Großbritannien insgesamt 100 Medaillen, davon 47 Goldmedaillen, und belegte damit den ersten Platz.

Hinweis: Das Regenbogentrikot ist kategoriespezifisch. Ein Weltmeister oder eine Weltmeisterin im Straßenrennen trägt es nicht im Zeitfahren und umgekehrt. Ehemalige Weltmeister dürfen bis zum Ende ihrer Karriere einen Regenbogenstreifen am Kragen und an den Ärmeln ihres Trikots behalten.

FAQ

Wie sieht die Strecke für die Radsport-Weltmeisterschaften 2027 aus?

Die UCI-Radweltmeisterschaften 2027 finden vom 24. August bis zum 5. September in Haute-Savoie statt. Die Bahnradrennen werden in Saint-Quentin-en-Yvelines ausgetragen. Die Strecke des Straßenrennens wird zu einem späteren Zeitpunkt von der UCI bekannt gegeben.

Was macht der Internationale Radsportverband?

Der Internationale Radsportverband (UCI) ist die Organisation, die für die Entwicklung und Förderung des Radsports zuständig ist. Er arbeitet mit den Verbänden zusammen und fungiert als Schlichter, wie es beispielsweise während der Armstrong-Affäre der Fall war.

Wer ist seit 2025 Weltmeister im Straßenradfahren?

Der Titel wird jedes Jahr bei den UCI-Straßenweltmeisterschaften vergeben, die jedes Jahr in einer anderen Stadt stattfinden – 2025 in Kigali (Ruanda), 2026 dann in Montreal (Kanada). Der aktuelle Straßenweltmeister ist Tadej Pogačar.

Wer ist der Weltmeister im Zeitfahren?

Seit drei Jahren in Folge (2023, 2024, 2025) ist Remco Evenpoel (Red Bull – BORA – hansgrohe) der Zeitfahr-Weltmeister.

Auf welchem Sender kann ich die Rad-Weltmeisterschaften verfolgen?

Die Straßenrad-Weltmeisterschaft wird im ZDF gezeigt.

Wann beginnen die UCI-Radweltmeisterschaften 2027?

Der nächste Wettbewerb findet vom 24. August bis zum 5. September 2027 statt, ein Jahr vor den Olympischen Spielen in Los Angeles.

Was ist der Unterschied zwischen den UCI-Weltmeisterschaften und dem UCI-Weltcup?

Die UCI-Weltmeisterschaften sind jährliche Wettbewerbe (bzw. alle vier Jahre stattfindende Wettbewerbe bei den „Super Worlds“), bei denen die Fahrer ihr Land vertreten und um den Titel des Weltmeisters kämpfen. Die Sieger erhalten das Regenbogentrikot.

Der UCI-Weltcup ist eine Serie von Profi-Rennen, die während der gesamten Saison von kommerziellen Teams (wie Red Bull – BORA – hansgrohe) bestritten wird. Am Ende gibt es eine Gesamtwertung, aber der Titel „Weltmeister“ wird dabei nicht vergeben.

Wie viele Weltmeistertitel werden bei den UCI-Radweltmeisterschaften vergeben?

Bei der Eröffnungsveranstaltung in Glasgow im Jahr 2023 wurden 190 Weltmeistertitel in allen 13 Disziplinen und Kategorien (Elite Männer, Elite Frauen, Junioren, Behindertensport usw.) vergeben.

Finden die UCI-Radsport-Weltmeisterschaften jedes Jahr statt?

Nein. Die UCI-Radsport-Weltmeisterschaften – das „Mega-Event“-Format, das alle Disziplinen vereint – finden alle vier Jahre statt, jeweils im Jahr vor den Olympischen Spielen. Die Weltmeisterschaften der einzelnen Disziplinen (Straße, Mountainbike, Bahn usw.) werden weiterhin jedes Jahr separat ausgetragen.