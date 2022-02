G2 Esports Gründer "ocelote" zeigt, warum er mehr als nur ein CEO ist

Der Erfolg von G2 Esports erstreckt sich mit über 100 Siegen in nationalen als auch internationalen Turnieren und 40 Millionen Fans über die ganze Welt. Dies liegt zu einem wesentlichen Teil an CEO und Gründer Carlos "ocelote" Rodríguez Santiago.

Der Erfolg von G2 Esports erstreckt sich mit über 100 Siegen in nationalen als auch internationalen Turnieren und 40 Millionen Fans über die ganze Welt. Dies liegt zu einem wesentlichen Teil an CEO und Gründer Carlos "ocelote" Rodríguez Santiago.

Der Erfolg von G2 Esports erstreckt sich mit über 100 Siegen in nationalen als auch internationalen Turnieren und 40 Millionen Fans über die ganze Welt. Dies liegt zu einem wesentlichen Teil an CEO und Gründer Carlos "ocelote" Rodríguez Santiago.

Der talentierte World of Warcraft Spieler wechselte schon in der Beta-Phase rüber zu League of Legends. Einige Saisonen lang spielte er für SK Gaming bevor er das Team Gamers2 mitbegründete, mittlerweile als G2 Esports weltbekannt.

Der talentierte World of Warcraft Spieler wechselte schon in der Beta-Phase rüber zu League of Legends. Einige Saisonen lang spielte er für SK Gaming bevor er das Team Gamers2 mitbegründete, mittlerweile als G2 Esports weltbekannt.

Der talentierte World of Warcraft Spieler wechselte schon in der Beta-Phase rüber zu League of Legends. Einige Saisonen lang spielte er für SK Gaming bevor er das Team Gamers2 mitbegründete, mittlerweile als G2 Esports weltbekannt.

Mit dem unbändigen Verlangen zu gewinnen, hat ocelote diesen Durst auch in jeden seiner Teamspieler gefördert. Die Gaming Community kennt ihn als lockere und kommunikative Person in Social Media und beim Spielen, für sein Team ist er jedoch ein außergewöhnlicher Motivator, der sicherstellt, dass jeder sein Bestes gibt und stets weiter wächst.

Mit dem unbändigen Verlangen zu gewinnen, hat ocelote diesen Durst auch in jeden seiner Teamspieler gefördert. Die Gaming Community kennt ihn als lockere und kommunikative Person in Social Media und beim Spielen, für sein Team ist er jedoch ein außergewöhnlicher Motivator, der sicherstellt, dass jeder sein Bestes gibt und stets weiter wächst.

Mit dem unbändigen Verlangen zu gewinnen, hat ocelote diesen Durst auch in jeden seiner Teamspieler gefördert. Die Gaming Community kennt ihn als lockere und kommunikative Person in Social Media und beim Spielen, für sein Team ist er jedoch ein außergewöhnlicher Motivator, der sicherstellt, dass jeder sein Bestes gibt und stets weiter wächst.

Im Gespräch mit G2 Esports‘ Apex Profis Neben großen Erfolgen in Rainbow Six und League …

Selbstgefälligkeit ist keine Ausprägung des G2 Gründers: "Jedesmal, wenn ich stolz oder zufrieden bin, bezeichnet mich eine Hälfte meines Hirns als Idioten." Hohe und stets wachsende Erwartungen stellt er an sich und sein Team. Deswegen steht G2 seit geraumer Zeit an der Spitze der Esportszene.

Selbstgefälligkeit ist keine Ausprägung des G2 Gründers: "Jedesmal, wenn ich stolz oder zufrieden bin, bezeichnet mich eine Hälfte meines Hirns als Idioten." Hohe und stets wachsende Erwartungen stellt er an sich und sein Team. Deswegen steht G2 seit geraumer Zeit an der Spitze der Esportszene.

Selbstgefälligkeit ist keine Ausprägung des G2 Gründers: "Jedesmal, wenn ich stolz oder zufrieden bin, bezeichnet mich eine Hälfte meines Hirns als Idioten." Hohe und stets wachsende Erwartungen stellt er an sich und sein Team. Deswegen steht G2 seit geraumer Zeit an der Spitze der Esportszene.

Eine andere wichtige Charakteristik von ocelotes Führung ist ein immens hohes Maß der Involviertheit beim Fortschritt und der Entwicklung seines Teams. Er beaufsichtigt jede personelle Entscheidung und bleibt mit jedem Team in engem Kontakt. Nur so kann er die Motivation seiner Spieler ausloten. Als ob dies nicht genug sei, ist er auch noch bei Marketing, Branding, PR, Social Media und jeglichem Content von G2 involviert.

Eine andere wichtige Charakteristik von ocelotes Führung ist ein immens hohes Maß der Involviertheit beim Fortschritt und der Entwicklung seines Teams. Er beaufsichtigt jede personelle Entscheidung und bleibt mit jedem Team in engem Kontakt. Nur so kann er die Motivation seiner Spieler ausloten. Als ob dies nicht genug sei, ist er auch noch bei Marketing, Branding, PR, Social Media und jeglichem Content von G2 involviert.

Eine andere wichtige Charakteristik von ocelotes Führung ist ein immens hohes Maß der Involviertheit beim Fortschritt und der Entwicklung seines Teams. Er beaufsichtigt jede personelle Entscheidung und bleibt mit jedem Team in engem Kontakt. Nur so kann er die Motivation seiner Spieler ausloten. Als ob dies nicht genug sei, ist er auch noch bei Marketing, Branding, PR, Social Media und jeglichem Content von G2 involviert.

Seine schonungslose Ehrlichkeit erscheint schwierig für Außenstehende, doch die Mitglieder von G2 schätzen seine Authentizität. So kann jeder dazulernen und sich weiterentwickeln. "Der Erfolg von G2 steht für mich über jeder persönlichen Beziehung", so ocelote.

Seine schonungslose Ehrlichkeit erscheint schwierig für Außenstehende, doch die Mitglieder von G2 schätzen seine Authentizität. So kann jeder dazulernen und sich weiterentwickeln. "Der Erfolg von G2 steht für mich über jeder persönlichen Beziehung", so ocelote.

Seine schonungslose Ehrlichkeit erscheint schwierig für Außenstehende, doch die Mitglieder von G2 schätzen seine Authentizität. So kann jeder dazulernen und sich weiterentwickeln. "Der Erfolg von G2 steht für mich über jeder persönlichen Beziehung", so ocelote.

Was passiert also, wenn G2 es nicht schafft zu gewinnen? Auch hier fährt ocelote eine klare Linie: Jeder darf seinen Emotionen freien Lauf lassen. "Falls ihr fade Aussagen á la 'die anderen waren besser' hören wollt, da gibt es genügend andere Teams da draußen." Ocelote ermutigt seine Spieler dazu, ihre Frustation organisch abzubauen, auch wenn dabei mehrere Kraftausdrücke fallen: "Falls das jemand macht, bin nicht ich es, der sauer wird."

Was passiert also, wenn G2 es nicht schafft zu gewinnen? Auch hier fährt ocelote eine klare Linie: Jeder darf seinen Emotionen freien Lauf lassen. "Falls ihr fade Aussagen á la 'die anderen waren besser' hören wollt, da gibt es genügend andere Teams da draußen." Ocelote ermutigt seine Spieler dazu, ihre Frustation organisch abzubauen, auch wenn dabei mehrere Kraftausdrücke fallen: "Falls das jemand macht, bin nicht ich es, der sauer wird."

Was passiert also, wenn G2 es nicht schafft zu gewinnen? Auch hier fährt ocelote eine klare Linie: Jeder darf seinen Emotionen freien Lauf lassen. "Falls ihr fade Aussagen á la 'die anderen waren besser' hören wollt, da gibt es genügend andere Teams da draußen." Ocelote ermutigt seine Spieler dazu, ihre Frustation organisch abzubauen, auch wenn dabei mehrere Kraftausdrücke fallen: "Falls das jemand macht, bin nicht ich es, der sauer wird."

Ein großer Teil der Philsophie von G2 entspringt aus der Motivation zu unterhalten. Auch die mediale Präsenz von ocelote zeugt davon: In einem der Clips dieser Episode von Unfold zeigt er Fans in "Samurai Workout With Carlos" wie man anständig auf einem G2 Event feiert.

Ein großer Teil der Philsophie von G2 entspringt aus der Motivation zu unterhalten. Auch die mediale Präsenz von ocelote zeugt davon: In einem der Clips dieser Episode von Unfold zeigt er Fans in "Samurai Workout With Carlos" wie man anständig auf einem G2 Event feiert.

Ein großer Teil der Philsophie von G2 entspringt aus der Motivation zu unterhalten. Auch die mediale Präsenz von ocelote zeugt davon: In einem der Clips dieser Episode von Unfold zeigt er Fans in "Samurai Workout With Carlos" wie man anständig auf einem G2 Event feiert.

Das Team von G2 arbeitet gerade an einem Song, damit die G2 Brand in weitere Entertainmentgebiete wie eben Musik vordringt. Dafür engagiert ocelote mehrere Experten der Szene. Ocelote möchte, dass sein Team über die Grenzen der Esportszene bekannt wird.

Das Team von G2 arbeitet gerade an einem Song, damit die G2 Brand in weitere Entertainmentgebiete wie eben Musik vordringt. Dafür engagiert ocelote mehrere Experten der Szene. Ocelote möchte, dass sein Team über die Grenzen der Esportszene bekannt wird.

Das Team von G2 arbeitet gerade an einem Song, damit die G2 Brand in weitere Entertainmentgebiete wie eben Musik vordringt. Dafür engagiert ocelote mehrere Experten der Szene. Ocelote möchte, dass sein Team über die Grenzen der Esportszene bekannt wird.