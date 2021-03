Valheim Tipps & Tricks: Der perfekte Einsteiger-Guide

kein leichtes Unterfangen ist, wissen nicht nur Genre-Fans. In unserem

mauserte sich in nur einem Monat zum bislang

Das Survival-Game Valheim ist aktuell der Hit auf Steam. Wir verraten euch, was das Spiel so besonders macht.

1. Holz sammeln – Auch ohne Axt

einer der wichtigsten Rohstoffe in Valheim

Holz ist einer der wichtigsten Rohstoffe in Valheim und wird für viele Bauarbeiten benötigt. Da ihr zu Beginn eures Survival-Trips lediglich auf eure Fäuste zurückgreifen könnt, glauben viele Spieler, man könne nur auf dem Boden liegende Äste aufsammeln – das stimmt allerdings nicht.

