Die krassen Rap-Skills

Die einzigartigen Beats

Die kreativen Videos

Das SSIO-Universum

SSIO steht nicht nur für witzige Texte und gute Rap-Skills. Der Bonner hat sich über die Jahre ein ganzes in sich geschlossenes Universum aufgebaut. Viele Themen und Jokes, die er bereits in seinen ersten Songs lancierte, ziehen sich durch seine Diskographie. Man denke etwa an seinen Heisshunger auf Koala-Bären und Chocmel, nachdem er einen Joint geraucht hat. Auch seine Selbstdarstellung als «dreibeiniger Kanalreiniger», seine Liebe zu fettigem Essen wie dem «Big King XXL» oder die Art, wie er sich über seine grosse Nase lustig macht, sind legendär.

Die Social-Media-Pranks