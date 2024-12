11 für 2025 – diese Newcomer werden euch im neuen Jahr begleiten

Manchmal sagt ein Flüstern mehr als tausend Worte –

aus Bamberg hat das verstanden. Die Songs der 23-Jährigen sind melancholisch, minimalistisch und so nah, dass es fast weh tut: Kleine Meisterwerke der Ehrlichkeit. Auf ihrer Debüt-EP „8 Stufen“ erzählt elimako zwischen sanften Klavierklängen und tagebuchhaft intimen Texten von Momenten, die sich anfühlen wie ein Abschied. elimako fängt aber gerade erst an und dürfte nach Support-Shows für OK KID und Blumengarten in 2025 so richtig loslegen.