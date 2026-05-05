Wings for Life World Run: Wofür das Laufevent wirklich steht

Im vergangenen Mai nahmen 310.719 Läufer:innen aus 195 Ländern an einem globalen Laufspektakel teil: dem Wings for Life World Run , einem einzigartigen Event, bei dem die ganze Welt zusammenkommt, um Geld für die Rückenmarksforschung zu sammeln. Was das genau bedeutet? Melde dich für das Event am 10. Mai an und finde es selbst heraus!

Beim Wings for Life World Run geht es nicht darum, eine Bestzeit zu laufen. Es geht nicht darum, die Ziellinie zu überqueren, eine bestimmte Strecke zu absolvieren oder die Konkurrenz zu schlagen. Pünktlich um 13:00 Uhr MEZ machen sich Läufer:innen aus allen Kontinenten auf den Weg und haben nur ein Ziel vor Augen: weiterlaufen. Wie weit du läufst, ist dir überlassen, aber sollte dich das Catcher Car überholen, ist dein Rennen vorbei. In der Welt der unzähligen Laufclubs und Instragram-Lauf-Influencer ist dieses Event wohl eines der unterhaltsamsten, von der Community getragenen Läufe, die es gibt. Egal, ob du zum ersten Mal an einem Laufevent teilnimmst oder schon dein Leben lang laufend Kilometer sammelst – es gibt nichts Vergleichbares.

"Es ist wirklich einer der bedeutungsvollsten Läufe, an denen ich teilnehme", schwärmt der dreimalige Sieger und aktuelle Wings for Life World Run-Rekordhalter Jo Fukuda . "Ich nehme an vielen verschiedenen Läufen teil, aber dieser ist der einzige, bei dem ich jemandem direkt helfe. Es gibt nichts Stärkeres als das."

Und das Besondere? Alle sind willkommen. Bist du bereit, ins Schwitzen zu kommen? Dann nichts wie los.

01 Es gibt keine Ziellinie - nur wie weit du laufen kannst

Mit offenen Armen durch Kapstadt. © Craig Kolesky for Wings for Life World Run

Der Wings for Life World Run ist ein Rennen für einfach alle! Egal, ob Ultramarathon-Enthusiast:in oder Parkrunden-Jogger:in, der Wings for Life World Run ist nicht an die cliquenhaften Laufclub-Vergleiche über Strecken-PBs oder Strava-Ranglisten gebunden. Nein, hier läufst du dein eigenes Rennen. Es ist ein Rennen, das sich auf das Wesentliche reduziert, und davon könnten wir 2026 mehr gebrauchen. "Was den Wings for Life World Run so besonders macht, ist, dass es keine feste Ziellinie gibt", stimmt Fukuda zu. "Es geht nur darum, wie weit DU laufen kannst und möchtest, und diese Ungewissheit über die Entfernung macht es so interessant."

02 Das Rennen ist zu Ende, wenn du eingeholt wirst

Anna Gasser hinter dem Steuer eines Catcher Cars. © Markus Berger for Wings for Life World Run

Stell dir die Catcher Cars als eine Art wohlwollende Terminatoren vor. Sie hören nie auf. Sie werden nicht müde. Und sie haben nur ein Ziel: dich einzuholen. Sollten dich die Fahrzeuge oder ihre virtuellen Gegenstücke erwischen, bist du aus dem Rennen. Ausgeschieden. Das ist buchstäblich die einzige Regel des Rennens. Laufe weit, laufe schnell, und bleib einfach vor den Autos. Wenn du dich nur auf dieses eine Ziel konzentrierst, kannst du so viel mehr leisten als bei einem Halbmarathon mit Tunnelblick, bei dem es nur um das Tempo geht. Aber keine Sorge, das Catcher Car ist nicht so stressig, wie es vielleicht klingt. "Selbst wenn das Catcher Car direkt hinter mir ist, bin ich mental erstaunlich ruhig", gibt Fukuda zu.

03 Du trittst mit der ganzen Welt an

Wings for Life-Spirit in Bogotá, Kolumbien. © Andres Rivera for Wings for Life World Run

Es gibt bereits zahlreiche Held:innen da draußen, die Marathons, Ultraläufe und sogar Ironmans mit einer Behinderung absolviert haben. Der Wings for Life World Run setzt noch einen drauf: echte Inklusion. Egal, ob du an einem der Flagship Runs teilnimmst, bei einem App Run startest oder selbst einen App Run mit Freund:innen organisierst – du wirst gemeinsam mit Geher:innen, Rollstuhlfahrer:innen, Frame Runner, geführten Läufer:innen, Spaziergänger:innen, Krückenläufer:innen und vielen anderen alles geben. Du glaubst, dass du aus irgendeinem Grund nicht laufen kannst? Komm und probiere es aus.

04 Eine App, die dich einfach laufen lässt

Die Wings for Life World Run App ist keine gewöhnliche Lauf-App. © Sulejman Omerbasic for Wings for Life World Run

Heutzutage können wir nichts mehr ohne eine App tun. Beim Wings for Life World Run ist das nicht anders, aber glaub uns, diese App macht wirklich Spaß. Während Lauftrainings-Apps dich kritisieren, weil du nicht schnell genug läufst, geht es bei dieser App nur darum, dass du dich bewegst und... das war's. Beim Wings for Life World Run geht es um dich und das Catcher Car, nicht darum, deine Route online zu teilen (obwohl du das natürlich gerne tun kannst). Alles, was du tun musst, um teilzunehmen, ist, die App herunterzuladen und bereit zu sein, wenn der Startcountdown Null erreicht. Das war's. Herunterladen, einklinken, loslaufen, fertig.

05 Alle bewegen sich, gemeinsam

Echtes Community-Feeling an der Startlinie in Zadar. © Predrag Vučković for Wings for Life World Run

Sobald du dich anmeldest, wirst du Teil einer globalen Familie von Läufer:innen, die genau das Gleiche tun. Der globale Start bedeutet, dass du genau dieselben Nerven, dieselbe Aufregung und dieselbe Vorfreude erlebst wie Tausende von anderen – selbst wenn sie Tausende Kilometer entfernt sind. Ein Gefühl, das kaum zu übertreffen ist. Und wenn man bedenkt, dass der Wings for Life World Run ein Wohltätigkeitslauf ist, wird das Ganze noch bedeutungsvoller. "Der eigentliche Reiz ist, dass du nicht nur für dich selbst läufst, sondern auch für andere", stimmt Fukuda zu. Es geht vor allem um die Gemeinschaft. "Etwas ganz Besonderes ist, dass die Leute, die schon im Ziel sind, sich umdrehen, um die anderen anzufeuern", fügt er hinzu. "Das ist unglaublich motivierend." Und weil der Lauf weltweit live gestreamt wird , schicken dir Menschen aus aller Welt virtuelle Botschaften der Ermutigung, während du noch läufst.

06 Dein Tempo entscheidet über dein Rennen

Finde dein Tempo. © Mahmut Cinci for Wings for Life World Run

Es hilft, mit einem Plan loszulaufen. Das Catcher Car ist so hungrig darauf, dich zu erwischen, dass es im Laufe des Rennens immer schneller wird. Du willst 3 km zurücklegen? Dann kommst du mit einem soliden Tempo von 14m 17s pro km aus. Wenn du 10 km laufen willst, musst du deine Pace fast halbieren, auf 7m 12s pro km. Willst du es auf 40 km schaffen? Dann läufst du mit 4m 30s pro km. Setz dir dein eigenes Ziel und berechne das Tempo, das du erreichen musst, gleich hier .

07 Es dauert so lange wie du selbst

Bleib aktiv und mache das Beste aus dem Tag. © Tomislav Moze for Wings for Life World Run

Egal, ob du alleine läufst oder in der Masse mitläufst, es ist eine der größten Herausforderungen, sich ganz auf deinen eigenen Lauf zu konzentrieren. Wie alle Läufer:innen wissen, ist es verlockend, sich an einen Pacer zu halten oder sich an die Fersen von jemandem zu kleben der oder die vielleicht eine Spur schneller ist. Aber beim Wings for Life World Run führt diese Art von Verhalten nur zum Burnout. Es geht darum, auf einem Niveau zu arbeiten, mit dem du dich wohlfühlst, und es langfristig durchzuhalten - und nicht darum, schnell ins Ziel zu kommen.

08 Es ist genauso mental wie körperlich

Fukuda brach den Rekord beim Wings for Life World Run 2025. © Hiromitsu Rikimaru for Wings for Life World Run

Egal, ob du Rekorde brechen oder einfach nur deinen allerersten 1 km-Lauf machen willst, beim Wings for Life World Run geht es darum, dass du weißt, dass du es schaffen kannst. Wenn es ihm schwerfällt, daran zu glauben, erinnert sich Fukuda an die Spenden, die er sammelt, um sich zu motivieren. "Ich leide, aber wenn ich daran denke, dass das, was ich tue, anderen Kraft gibt, fühlt sich mein eigener Schmerz viel leichter an", sagt er. "Ich kann laufen, weil ich gesund bin, und ich trage die Gefühle derer, die gerade nicht laufen können, mit mir. Dieser Gedanke reicht aus, um mich weiterlaufen zu lassen."

09 Du könntest den Lauf tatsächlich genießen

Läufer:innen genießen in Mumbai jeden Kilometer. © Focus Sports for Wings for Life World Run

Ja, vielleicht willst du deine Mitläufer:innen schlagen – und ja, der wahre Kampf ist der mit dir selbst. Aber ist es in einer Welt, in der Wochenendläufer:innen organisierte Veranstaltungen als "Rennen" bezeichnen und ständig ihre Pace auf ihren Armbandgeräten überprüfen, nicht erfrischend, an etwas teilzunehmen, bei dem all das keine Rolle spielt? Weil die Parameter des Wings for Life World Run so anders sind als zum Beispiel bei einem Marathon, gibt es nichts und niemanden, mit dem du dich vergleichen kannst – außer deinem eigenen Ehrgeiz. Könnte es sein, dass dir dieser Lauf (flüstern wir es) sogar Spaß macht? Wir sind überzeugt, dass genau das passieren wird.