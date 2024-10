Hvordan en Red Bull Basement-vinder gik fra startup til succes

Den første angel-investor, vi havde, var meget vidende og meget cool. Vi talte også med andre angel-investorer, men de ventede på, at nogen skulle tage det første skridt. Så jeg var brutalt ærlig over for hende og sagde: "Jeg venter bare på, at nogen tager det første skridt, men det kan stadig tage et stykke tid. Og for at være ærlig ved jeg endnu ikke, hvordan jeg skal betale lønninger om to uger, men det skal jeg nok finde en løsning på."

Og hun sagde: "Jeg behøver ikke at vente på andre. Jeg siger ja nu. Hvornår har du brug for pengene, og hvor kan jeg skrive under?"

Jeg brød ud i tårer! Vi endte med at få tre angel-investorer med i den første runde, og det var et stort skridt at have nogen, der giver dig 150.000 euro, fordi de tror så meget på din idé og dine evner.