Había plazas importantes como la CarolinaStyle que nos permitía medirnos, entrenar y adquirir nivel. Eso me sirvió bastante, al igual que el hecho de encontrar personas centradas en rapear, es algo que me ayudó un montón ya que teníamos el mismo enfoque.

Había plazas importantes como la CarolinaStyle que nos permitía medirnos, entrenar y adquirir nivel. Eso me sirvió bastante, al igual que el hecho de encontrar personas centradas en rapear, es algo que me ayudó un montón ya que teníamos el mismo enfoque.

Había plazas importantes como la CarolinaStyle que nos permitía medirnos, entrenar y adquirir nivel. Eso me sirvió bastante, al igual que el hecho de encontrar personas centradas en rapear, es algo que me ayudó un montón ya que teníamos el mismo enfoque.

La verdad fue bastante increíble, venía un gran exponente de las batallas como lo es Aczino. Yo lo quería conocer, hacer un freestyle con él, estar en la misma competencia y sentir de alguna manera que ya me estaba relacionando con los más duros.

La verdad fue bastante increíble, venía un gran exponente de las batallas como lo es Aczino. Yo lo quería conocer, hacer un freestyle con él, estar en la misma competencia y sentir de alguna manera que ya me estaba relacionando con los más duros.

La verdad fue bastante increíble, venía un gran exponente de las batallas como lo es Aczino. Yo lo quería conocer, hacer un freestyle con él, estar en la misma competencia y sentir de alguna manera que ya me estaba relacionando con los más duros.