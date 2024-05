8 consejos multijugador para Age of Empires 2

Red Bull Wololo: El Reinado Vuelve la competición 1v1 de Age of Empires, donde profesionales y amateurs prometen un juego épico mientras compiten en partidas de AoE... ¡y tú puedes unirte a la acción!

Red Bull Wololo Red Bull Wololo es la mayor competición 1v1 de Age of Empires 2, que enfrenta a los mejores jugadores amateurs y profesionales del mundo.

contra el ordenador y buscas una forma de subir de nivel y unirte a partidas igualadas, no busques más. Puede que te hayas unido a una partida multijugador de Age of Empires 2 por curiosidad y te hayan dado una paliza. Tal vez no te atrevas a unirte por si te dan una paliza. No temas, esta práctica guía te empujará en la dirección correcta, dándote los

Ensayar y practicar es clave en cualquier juego competitivo, y Age of Empires 2 no es una excepción. Tómate tu tiempo para ver torneos competitivos y seguir a tus estrellas favoritas de los

También podrás estudiar técnicas y estilos de juego que de otro modo no habrías considerado y te resultará más fácil mantenerte en espacios competitivos cuando estés familiarizado con la cultura del juego.

No corras antes de poder andar. Para ser un competidor fuerte, puede que tengas que tragarte tu orgullo y volver a lo básico. El salto de jugar solo a jugar contra otra persona puede ser desalentador y merece la pena estar preparado. Empieza como quieras con tus órdenes de construcción de la Edad Oscura. Mantén las cosas sencillas y refina tu estrategia una y otra vez antes de pasar a la siguiente fase. Algo que tienen en común los grandes profesionales de los deportes electrónicos es su dedicación a jugar repetidamente la misma estrategia, limando cualquier fisura y manteniendo el juego lo más ajustado posible.

Suena un poco melodramático, pero los 10 primeros minutos de una partida pueden ser decisivos. Aquí es donde haces la gimnasia mental de combinar tu estrategia deseada con la forma en que se mueve el otro jugador. Tendrás que ser flexible, pero permanecer inquebrantable. Haz que tu centro urbano genere valor a todas horas, crea aldeanos constantemente, invierte con inteligencia y planifica con antelación. Suena obvio, pero asume siempre que tu oponente es un experto en la civilización que ha elegido y actúa en consecuencia. La mayoría de los jugadores profesionales de Age of Empires 2 pasarán el menor tiempo posible en la Edad Feudal, ya que las Edades Oscura y del Castillo tienen mucha más influencia en la progresión del juego.

Siempre es bueno ser entusiasta y tener información privilegiada sobre la elección de civilización de tus oponentes, pero mucho más importante es tu capacidad para dominar las civs que tú mismo elijas. No pases demasiado tiempo jugando con civs aleatorias, céntrate en las que te gustan y observa a los demás sobresalir en sus campañas. Aprende a construir una base sólida en el juego temprano, una expansión rápida en el juego medio y un golpe final de seguimiento en la acción tardía. Si quieres ser un competidor multijugador serio, elegirás una civ y te ceñirás a ella. No hay que avergonzarse por repetir la campaña en solitario para recoger consejos sobre los contravalores.

