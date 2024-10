Cada personaje de Arcane de League of Legends: una guía de quién es quién

Este artículo es un repaso masivo y la guía definitiva de todos los personajes de League of Legends que aparecen en Arcane, incluidos algunos cameos que quizá no hayas notado y cómo estos personajes de Arcane están conectados entre sí.

Este artículo es un repaso masivo y la guía definitiva de todos los personajes de League of Legends que aparecen en Arcane, incluidos algunos cameos que quizá no hayas notado y cómo estos personajes de Arcane están conectados entre sí.

Este artículo es un repaso masivo y la guía definitiva de todos los personajes de League of Legends que aparecen en Arcane, incluidos algunos cameos que quizá no hayas notado y cómo estos personajes de Arcane están conectados entre sí.

En cuanto a la historia del juego de Vi, es sorprendente que no se mencione a Jinx como su hermana. De hecho, no se confirmó hasta el lanzamiento de Arcane, aunque los fans lo sospechaban desde hacía años gracias a un par de líneas de voz.

En cuanto a la historia del juego de Vi, es sorprendente que no se mencione a Jinx como su hermana. De hecho, no se confirmó hasta el lanzamiento de Arcane, aunque los fans lo sospechaban desde hacía años gracias a un par de líneas de voz.

En cuanto a la historia del juego de Vi, es sorprendente que no se mencione a Jinx como su hermana. De hecho, no se confirmó hasta el lanzamiento de Arcane, aunque los fans lo sospechaban desde hacía años gracias a un par de líneas de voz.