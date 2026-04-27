Todo lo que necesitas saber sobre Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Es hora de volver a surcar los mares: Ubisoft recupera uno de sus grandes clásicos y lo trae de vuelta a la era moderna. Assassin’s Creed Black Flag Resynced nos transporta a uno de los momentos más brillantes de la franquicia con una versión renovada y remasterizada de su inolvidable aventura de acción en mundo abierto y espíritu pirata.

La editora ha mostrado el remaster completo del clásico de la era Xbox 360/PlayStation 3, dejando ver cómo está tomando forma esta nueva versión de Black Flag. Tanto si ya lo jugaste en su día como si te subes ahora al barco, hay motivos de sobra para ilusionarse.

01 ¿Cuándo se lanza Assassin’s Creed Black Flag Resynced?

Ubisoft ha confirmado que el remake de Assassin’s Creed Black Flag llegará a Xbox Series X|S, PlayStation 5 y PC el 9 de julio de 2026. Así que no habrá que esperar mucho para ponerse al timón del barco pirata de Edward Kenway. Trece años después de su debut, Black Flag Resynced vuelve a consolas actuales, PC y servicios de juego en la nube. Estas son todas las plataformas:

PlayStation 5 y PlayStation 5 Pro

Xbox Series X|S

PC

Ubisoft Store

Epic Games

Steam/Steam Deck

Streaming

Nvidia GeForce Now

Blacknut

¿Qué es Assassin’s Creed Black Flag Resynced?

Assassin’s Creed Black Flag Resynced es un remake completo del aclamado título de 2013 lanzado originalmente en Xbox 360, PlayStation 3 y Wii U, ahora reconstruido con gráficos modernos y nuevas mecánicas. Además, todo apunta a que llegará con una mayor cantidad de contenido.

Prepárate para una batalla en mar abierto con el regreso del combate naval © Ubisoft

Considerado la cuarta entrega principal de la saga —tras Assassin’s Creed III y la trilogía de Ezio iniciada con Assassin's Creed II—, Black Flag supuso un giro importante en ambientación y jugabilidad. Apostó fuerte por la exploración naval dentro de su mundo abierto, sin renunciar al ADN de la serie: parkour en tercera persona, sigilo y combate.

En su lanzamiento original en 2013, Assassin’s Creed IV: Black Flag fue recibido con entusiasmo por crítica y público. Destacó por su mundo abierto, los combates navales, el apartado visual y su narrativa, y sigue siendo uno de los títulos más emblemáticos de la franquicia, con más de 34 millones de jugadores alcanzados en 2023 según Ubisoft.

El remake se está desarrollando con una versión actualizada del motor Anvil de Ubisoft, utilizado recientemente en Assassin’s Creed Shadows. El resultado: gráficos más realistas, físicas mejoradas y un Caribe que promete ser un espectáculo visual. Habrá iluminación con ray tracing, reflejos, iluminación global y opciones de rendimiento optimizadas, incluyendo modos a 60 FPS en consola.

02 ¿Cuándo y dónde se ambienta Assassin’s Creed Black Flag Resynced?

Assassin’s Creed Black Flag Resynced se sitúa en las Indias Occidentales durante la Edad de Oro de la piratería, entre 1715 y 1722.

Podrás recorrer la imponente Habana, una ciudad caribeña bajo control templario. Kingston, centro clave del comercio, también tendrá un papel protagonista, mientras que Nassau —refugio de piratas— se convertirá prácticamente en tu segundo hogar.

Cada ciudad estará repleta de vida, con ciudadanos en constante movimiento, y todos los entornos han sido rediseñados con nuevas texturas, iluminación mejorada y un sistema meteorológico dinámico.

El título original también incluía secuencias de juego ambientadas en la actualidad; estas se han eliminado en Resynced.

03 Assassin’s Creed Black Flag Resynced: ¿Quién es Edward Kenway?

El combate ha mejorado desde su debut en 2013 © Ubisoft

El protagonista es el pirata galés Edward Kenway. Abuelo de Connor, el héroe de Assassin’s Creed III, se lanza al mar en busca de fortuna. Su historia sigue su evolución de pirata a asesino, cruzándose por el camino con figuras legendarias como Anne Bonny, Charles Vane y Blackbeard en su lucha contra los templarios.

Nacido en 1693, dejó atrás su vida como agricultor impulsado por ambiciones mayores. Primero se convirtió en corsario y, más tarde, en pirata durante los últimos años de la Edad de Oro de la piratería. Tuvo un papel clave en la efímera República Pirata y acabó envuelto en el conflicto entre la Hermandad de los Asesinos y la Orden Templaria. Además, es el padre de Haytham Kenway, quien acabaría siendo un alto mando templario y el principal antagonista de Assassin’s Creed III.

04 ¿Qué hay de nuevo en Assassin’s Creed Black Flag Resynced?

Según lo mostrado por Ubisoft, esta nueva versión incluirá una gran cantidad de contenido inédito y extras que no estaban en el original. Se amplía la historia con nuevos capítulos, misiones y trasfondo narrativo. Personajes como Barbanegra o Stede tendrán nuevas tramas, lo que añade todavía más profundidad incluso para quienes ya jugaron el título original.

La exploración submarina también crece, con zonas más profundas y nuevos peligros naturales.

El combate ha sido rediseñado: ahora puedes combinar espadas dobles, pistolas y cuchillas en combos, además de usar el entorno —paredes, cornisas o elementos destructibles— a tu favor. Todo apunta a un sistema más inmersivo y exigente, donde el timing será clave.

Las ciudades de Assassin's Creed Black Flag están llenas hasta los topes © Ubisoft

El sigilo también evoluciona, permitiendo agacharte libremente para acercarte a los enemigos antes de atacar. En la misma línea, el parkour se ha refinado con mejoras en saltos libres, back ejects y movimientos laterales, ofreciendo mayor control y fluidez.

Misiones clásicas como seguir objetivos o espiar conversaciones, que antes podían hacerse pesadas, han sido ajustadas. Ahora, si te descubren, la acción continúa en lugar de reiniciarse automáticamente, con reacciones dinámicas por parte de los objetivos.

El Jackdaw regresa con más potencia que nunca: el barco de Edward podrá mejorarse con nuevas opciones y enfrentarse a combates navales aún más intensos. Vuelven los abordajes y asaltos a fortalezas, manteniendo su nivel de desafío. También regresan las míticas canciones marineras, junto a 10 nuevas incorporaciones.

Además, se suman tres nuevos oficiales a la tripulación, cada uno con su propia historia y misiones:

Lucy Baldwin

The Padre

Deadman Smith

Cada uno aporta ventajas jugables únicas. Por ejemplo, completar la historia de Deadman Smith desbloquea un disparo doble en las andanadas. También podrás añadir una mascota al barco: un gato o un mono que te acompañará en alta mar.

05 ¿Qué requisitos necesita Assassin’s Creed Black Flag Resynced en PC?

Comprueba aquí si tu PC puede ejecutar Assassin's Creed Black Flag © Ubisoft

De cara a su lanzamiento en julio, Ubisoft ha detallado los requisitos para PC. Será necesario conectarse a internet una vez para instalar el juego, aunque luego se podrá jugar completamente offline. La buena noticia es que el motor Anvil está optimizado para escalar en todo tipo de equipos, desde configuraciones modestas hasta dispositivos portátiles potentes.

Black Flag Resynced será compatible con tecnologías upscaling y generación de frames, además de incluir opciones de ray tracing por software. Esto permitirá disfrutar de iluminación avanzada incluso sin hardware dedicado. Los jugadores en dispositivos portátiles, como Steam Deck, contarán también con presets específicos para jugar en cualquier parte.

Sobre el autor ¿Quién es Jon Partridge? Jon lleva más de una década cubriendo prácticamente todos los aspectos de los videojuegos y los esports para Red Bull, y ha trabajado con marcas como Riot Games y Bandai Namco en contenido relacionado con los videojuegos.