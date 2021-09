. El 1 de mayo de 1994, cuando el piloto brasileño chocó contra las protecciones de la curva Tamburello a más de 200 km/h, Comas estaba en los boxes. No se le informó de la tragedia ocurrida a unos cientos de metros del garaje de Larrousse. “Un coche me golpeó por detrás y me dañó el alerón, que hubo que cambiar", recuerda el corredor francés. “Ni mi equipo ni yo mismo éramos conscientes de lo que había ocurrido en la pista unos minutos antes", confesó Erik Comas.

Erik Comas , piloto de F1 entre 1991 y 1994, tardó 10 años en expresar con palabras el trauma que precipitó el final de su carrera: la muerte de Ayrton Senna . El 1 de mayo de 1994, cuando el piloto brasileño chocó contra las protecciones de la curva Tamburello a más de 200 km/h, Comas estaba en los boxes. No se le informó de la tragedia ocurrida a unos cientos de metros del garaje de Larrousse. “Un coche me golpeó por detrás y me dañó el alerón, que hubo que cambiar", recuerda el corredor francés. “Ni mi equipo ni yo mismo éramos conscientes de lo que había ocurrido en la pista unos minutos antes", confesó Erik Comas.

Erik Comas , piloto de F1 entre 1991 y 1994, tardó 10 años en expresar con palabras el trauma que precipitó el final de su carrera: la muerte de Ayrton Senna . El 1 de mayo de 1994, cuando el piloto brasileño chocó contra las protecciones de la curva Tamburello a más de 200 km/h, Comas estaba en los boxes. No se le informó de la tragedia ocurrida a unos cientos de metros del garaje de Larrousse. “Un coche me golpeó por detrás y me dañó el alerón, que hubo que cambiar", recuerda el corredor francés. “Ni mi equipo ni yo mismo éramos conscientes de lo que había ocurrido en la pista unos minutos antes", confesó Erik Comas.