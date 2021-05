"Creemos que un piloto debe conducir por su cuenta. No se le debe decir cómo tomar esta curva o aquella trazada. Depende de él y no de su equipo", dijo

"Creemos que un piloto debe conducir por su cuenta. No se le debe decir cómo tomar esta curva o aquella trazada. Depende de él y no de su equipo", dijo Charlie Withing , director de carrera de la FIA en ese momento, para explicar la medida que sacudiría el mundo de la Fórmula 1.

"Van a obligar a los equipos a usar otros trucos y códigos, que los aficionados no entenderán. Los equipos encontrarán la forma de comunicarse con sus pilotos y de transmitir su mensaje de alguna manera", explicó el ex piloto

"Van a obligar a los equipos a usar otros trucos y códigos, que los aficionados no entenderán. Los equipos encontrarán la forma de comunicarse con sus pilotos y de transmitir su mensaje de alguna manera", explicó el ex piloto David Coulthard .

Para el ex corredor y director de carrera Mika Salo , la norma era difícil de aplicar: "Veremos qué tipo de lío se arma con esto". La frase es dura pero pertinente, ya que la FIA tuvo, a partir del Gran Premio de Singapur de 2014, que detallar la lista de mensajes permitidos y prohibidos durante los fines de semana de carrera. La federación debió controlar cada conversación entre los equipos y sus pilotos para garantizar que no se transmitía ningún mensaje prohibido en forma de código.

