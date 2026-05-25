Battlefield 6 Temporada 3, todo sobre la nueva actualización

Pax Armata está dividida. Los señores de la guerra toman posiciones, la OTAN responde y Battlefield 6 Temporada 3 plantea hasta ahora su actualización más ambiciosa, con el mapa más grande de la historia de la saga, Battle Royale competitivo, tres fases completamente nuevas y un arsenal cargado de referencias clásicas de Battlefield. Hemos podido probar la temporada y hablar directamente con el equipo de desarrollo. Esto es todo lo que necesitas saber.

01 Lanzamiento de Battlefield 6 Temporada 3: ¿cuándo empieza la nueva temporada?

Battlefield 6 Temporada 3, “Warlords: Supremacy”, se lanzó el 12 de mayo de 2026. La actualización obligatoria (Game Update 1.3.1.0) incorpora cientos de mejoras además del nuevo contenido, incluyendo una revisión del comportamiento de los vehículos, ajustes de gadgets y armas, un panel de estadísticas de temporada y mejoras tanto en el netcode como en la respuesta del combate.

Lanzamiento de la Temporada 3 de Battlefield 6 © EA/Battlefield Studios

Battlefield 6 Temporada 3 llega de forma simultánea a PC (EA App, Steam y Epic Games Store), PlayStation y Xbox. Igual que ocurrió en la Temporada 2 , el contenido vuelve a dividirse en tres fases. La tercera y última comenzará el 30 de junio de 2026 como cierre del ciclo:

Fase 1 – Warlords: Supremacy (desde el 12 de mayo de 2026) – Nuevo mapa, nuevas armas y Battle Royale competitivo como punto de partida.

Fase 2 – Blastpoint (desde el 9 de junio de 2026) – Regresa Obliteration junto a un nuevo mapa y nuevos gadgets.

Fase 3 – High-Value Target (desde el 30 de junio de 2026) – Tactical Obliteration, Casual Battle Royale y el evento Wet Work.

La Temporada 3 de Battlefield 6 se extiende del 12 de mayo al 30 de junio © EA/Battlefield Studios

02 Fase 1: Railway to Golmud, el mapa más grande hasta la fecha

La gran novedad del lanzamiento recupera uno de los escenarios más reconocibles de Battlefield y lo reconstruye para una nueva generación. Railway to Golmud reimagina el mítico Golmud Railway de Battlefield 4, ahora trasladado a Tayikistán, completamente adaptado al estándar técnico de BF6, para convertirse además en el mapa más grande que ha recibido Battlefield 6 hasta ahora.

Railway to Golmud es el mapa más grande de Battlefield 6 © EA/Battlefield Studios

El escenario incluye un pueblo destruido, una instalación industrial, una granja, una subestación y, en el centro del conflicto, una línea de ferrocarril que se convierte en el eje del mapa y que los escuadrones deberán disputar y controlar. El espacio aéreo también gana protagonismo, aumenta la verticalidad y aparecen nuevas rutas de flanqueo junto a más coberturas para infantería. Tanques, helicópteros, cazas y tropas terrestres conviven aquí en el tipo de caos que define a Battlefield.

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03 Fase 1: Battle Royale competitivo debuta en REDSEC

Por primera vez en la historia de Battlefield, el modo Battle Royale competitivo llega como experiencia en directo dentro de Battlefield Labs y debuta con el formato Battle Royale para escuadras de cuatro jugadores dentro de REDSEC. El sistema se ha construido a partir del feedback de la comunidad e incorpora progresión competitiva, recompensas permanentes y un sistema de ascenso desde Rookie hasta Master. Además, los 250 mejores jugadores del mundo recibirán un emblema exclusivo.

Battlefield 6 Temporada 3 © EA/Battlefield Studios REDSEC obtiene un modo de clasificación © EA/Battlefield Studios

Los puntos competitivos se obtienen mediante eliminaciones, asistencias y rendimiento general en partida. Entre las recompensas aparecen tarjetas de jugador, potenciadores de experiencia, títulos y elementos cosméticos exclusivos. A largo plazo, Ranked Play también se ampliará a otros modos multijugador.

04 Nuevas armas en la Fase 1

La Temporada 3 amplía significativamente el arsenal de armas © EA/Battlefield Studios

M16A4 (fusil de asalto): el primer rifle de ráfaga de Battlefield 6. Puede convertirse en automático mediante accesorios. Destaca especialmente en distancias cortas y medias y recupera uno de los nombres históricos de la saga.

RPK-74M (ametralladora ligera): versión más compacta de la RPKM. Utiliza munición 5.45×39 mm, ofrece una cadencia superior aunque sacrifica capacidad de impacto. Funciona especialmente bien en distancias medias y largas gracias a su bajo retroceso y gran capacidad de cargador.

L115 (fusil de precisión): rifle británico de cerrojo diseñado para largas distancias. Objetivos sobre posiciones elevadas, helicópteros o coberturas quedan dentro de su terreno ideal.

Nuevos accesorios en la Fase 1: llegan tres novedades iniciales: Speed Holster (cambio más rápido de arma), Aftermarket Buffer (reduce el impacto visual al recibir fuego) y Burst Mode (convierte el disparo automático en ráfaga para ganar precisión a larga distancia).

05 Fase 2 – Blastpoint: Cairo Bazaar y el regreso de Obliteration

A partir del 9 de junio la acción se traslada a Egipto con el inicio de la segunda fase de la temporada, llamada Blastpoint. La unidad Tier 1 Steel Talon se atrinchera en Cairo Bazaar y recupera uno de los mapas más recordados de la franquicia.

Cairo Bazaar toma como base Grand Bazaar de Battlefield 3 y mantiene su filosofía de calles estrechas, zonas comerciales y situaciones constantes de emboscada. El mapa está diseñado de forma simétrica para equilibrar flancos y puntos de presión entre ambos equipos, mientras los vehículos controlan el perímetro exterior.

El Bazar de El Cairo recupera un clásico de Battlefield 3 © EA/Battlefield Studios

También vuelve Obliteration, recuperado desde Battlefield 4. Ambos equipos deberán proteger tres objetivos MCOM, luchar por el control de la bomba y acompañarla hasta destruir las unidades de comunicación enemigas. Ganará quien destruya los tres objetivos o quien acumule más si el tiempo se agota.

La PP-19 es una auténtica favorita de los fans © EA/Battlefield Studios

Nueva arma: PP-19 (subfusil) con munición de nueve milímetros y cargador helicoidal opcional de alta capacidad. Un clásico de Battlefield 2 y BF2042 actualizado para BF6.

Nuevo gadget: Handheld Jammer , un dispositivo de guerra electrónica para Recon que inhabilita temporalmente los dispositivos electrónicos cercanos y puede utilizarse en mano, lanzarse o colocarse sobre el terreno.

Nuevos accesorios en la Fase 2: #00 Buckshot para escopetas (perdigón más grande, menor dispersión y mayor alcance) y Cryogenic Barrel (más precisión en fuego sostenido y apuntado más rápido gracias a un diseño más ligero).

06 Fase 3 – High-Value Target: Tactical Obliteration y Wet Work

Desde el 30 de junio, Battlefield 6 Temporada 3 cerrará su recorrido con High-Value Target. Tactical Obliteration será la versión 8 contra 8 del modo clásico, más cerrada y orientada a partidas de alta intensidad, pensada para escuadras coordinadas donde cualquier error puede decidir una partida.

La Fase 3 de la Temporada 3 de Battlefield 6 comienza el 30 de junio © EA/Battlfield Studios

También llegará Casual Battle Royale a REDSEC, un formato mixto entre jugadores reales y bots pensado para quienes quieran entrar en el modo con una experiencia más relajada.

El evento Wet Work propondrá recoger contratos de enemigos derrotados. Los objetivos incluirán eliminar jugadores concretos, destruir vehículos, causar daño o simplemente sobrevivir. Completar contratos permitirá desbloquear fichas para conseguir emblemas, skins y una nueva arma cuerpo a cuerpo llamada EOD Bot Arm.

Nuevos accesorios en la Fase 3: Compensator (control del retroceso) y Subsonic Ammo (munición más silenciosa y difícil de detectar a larga distancia, orientada al juego táctico).

REDSEC obtiene un modo clasificado y otro casual © EA/Battlefield Studios

Tres fases, dos mapas icónicos heredados de Battlefield 3 y Battlefield 4, tres armas nuevas desde el lanzamiento, Battle Royale competitivo y un sistema de eventos diseñado para premiar el juego en equipo. Battlefield 6 Temporada 3 pone sobre la mesa una de las actualizaciones más ambiciosas del juego desde el 12 de mayo de 2026. Si todavía estás completando niveles del Pase de Batalla de la Temporada 2, aún estás a tiempo de terminarlo.

Sobre el autor ¿Quién es Phil Briel? Phil es un exjugador profesional de esports en juegos como Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport y FIFA para PC y consolas. Lleva informando sobre el mundo de los videojuegos desde la década de 1990 y actualmente cubre nuevos lanzamientos, escribe guías de juegos y ofrece recomendaciones de compra de hardware.