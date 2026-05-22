Forza Horizon 6, análisis: el arcade definitivo llega a Japón

Los graves retumban sobre el recinto del festival, los motores empiezan a rugir y las luces de neón inundan el horizonte. Eso solo puede significar una cosa: Forza Horizon 6 ya está aquí para devolver a la vida el mayor festival del motor de los videojuegos.

Coches de rally derrapando a toda velocidad por puertos de montaña imposibles, superdeportivos superando los 400 km/h en autopista y enormes camionetas off-road peleando entre campos repletos de flores. Forza Horizon regresa con su clásica fórmula de mundo abierto en el escenario que los fans llevaban años pidiendo. La saga aterriza por fin en Japón y lo hace con una entrega enorme en ambición, contenido y personalidad. En este análisis repasamos todo lo que convierte al nuevo juego de Playground Games en uno de los grandes arcades de conducción del momento.

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01 Forza Horizon 6 y la variedad como gran bandera

Los veteranos de Forza Horizon ya saben cuál es la gran virtud de la saga: la increíble variedad de situaciones que propone constantemente. Un minuto estás peleando por décimas en carreras urbanas de alta velocidad y al siguiente atraviesas caminos embarrados o enormes pruebas cross-country inspiradas en competiciones como el Rally Dakar.

Gana brazaletes para desbloquear carreras más prestigiosas © Xbox Game Studios

Forza Horizon 6 toma esa fórmula y la traslada a uno de los escenarios más deseados por la comunidad: Japón. Esta reinterpretación condensada del país reúne prácticamente todo lo que uno espera de un gran viaje por carretera virtual: una enorme versión de Tokio, el Monte Fuji, templos tradicionales, bosques de bambú y mucho más.

A nivel jugable, la base sigue siendo muy reconocible. Los sistemas de progresión y los objetivos principales no cambian radicalmente, así que los jugadores habituales se sentirán cómodos desde el primer minuto. Eso no significa que falten novedades, porque Forza Horizon 6 introduce suficientes ideas nuevas como para mantenerse fresco constantemente.

Las cabinas están llenas de detalles © Xbox Game Studios

En Forza Horizon 6 prácticamente siempre hay algo distinto ocurriendo. Hay carreras espectaculares contra avionetas acrobáticas, desafíos inspirados en el universo de One Piece y pruebas tan surrealistas como competir bajando una pista de esquí. Y sí, mejor no destripar algunas de las sorpresas más llamativas.

La creatividad que muestran los cerca de 100 eventos del festival es una de las grandes fortalezas del juego. Cada prueba consigue sentirse diferente y entretenida, incluso antes de entrar en todo el contenido multijugador o en la enorme cantidad de actividades repartidas por el mundo abierto.

02 Explorar Japón en Forza Horizon 6

La variedad visual y jugable que ofrece Forza Horizon 6 es sencillamente impresionante. El mapa se divide en 10 regiones distintas, cada una con su propia personalidad y atmósfera, algo que ayuda mucho a diferenciarlo del México de Forza Horizon 5 o de la ambientación británica de Forza Horizon 4.

Los paisajes japoneses lo convierten en el escenario perfecto para el juego © Xbox Game Studios

En un momento puedes estar atravesando un valle cubierto por la niebla en la región occidental de Shimanoyama y, pocos minutos después, recorrer los coloridos campos de flores de Minamino o perderte entre antiguos templos en Ito. Forza Horizon 6 ofrece, probablemente, el mapa más variado y espectacular de toda la saga. Explorar sus más de 700 carreteras —y todo lo que hay entre ellas— resulta constantemente gratificante.

Quienes prefieran una experiencia algo más guiada pueden sumergirse en las nuevas misiones Day Tour. Estas rutas narradas recorren diferentes zonas del mapa mientras explican detalles sobre la cultura y las tradiciones japonesas. Es una incorporación sencilla, pero aporta bastante personalidad al conjunto.

Forza Horizon 6 llegará pronto a Japón © Xbox Game Studios

Japón luce espectacular prácticamente en todo momento. Además, los cambios estacionales transforman por completo el escenario y ayudan a que el mundo se sienta siempre distinto. La versión preview ya dejaba ver paisajes primaverales llenos de cerezos en flor, mientras que el lanzamiento final añade veranos mucho más verdes y exuberantes. Otoño e invierno prometen todavía más variedad visual.

03 Arcade en estado puro

Forza Horizon 6 sigue apostando claramente por la conducción arcade, aunque bajo esa accesibilidad sigue habiendo un reto bastante sólido. Incluso en dificultad estándar, la IA ofrece resistencia desde las primeras carreras. Quienes jueguen en niveles intermedios encontrarán un equilibrio muy acertado entre desafío y accesibilidad.

Rally, asfalto, drifting, drag: Forza Horizon 6 tiene mucho que ofrecer © Xbox Game Studios

El terreno también influye mucho más de lo que parece. Barro, arena, agua o asfalto transmiten sensaciones distintas y modifican notablemente el agarre de cada coche. Las nuevas rutas touge —las clásicas carreteras de montaña japonesas llenas de curvas— son especialmente divertidas y encajan perfectamente con el drifting.

La inteligencia artificial también mejora respecto a entregas anteriores. El famoso efecto “rubber-band”, que hacía que los rivales alcanzaran al jugador de forma poco natural, se ha reducido bastante. Gracias a ello, las carreras en solitario resultan más limpias y competitivas.

Los aficionados a las carreras de aceleración también tienen motivos para alegrarse. Las Drag Meets incorporan sistemas de launch control mucho más realistas, mientras que los Time Attack Circuits añaden un nuevo enfoque competitivo al mundo abierto. Los jugadores más competitivos probablemente acabarán dedicando muchas horas al modo Spec Racing, donde todos conducen coches idénticos y todo depende de la habilidad al volante. En conjunto, Forza Horizon 6 ofrece un paquete de conducción muy completo.

04 Un mundo abierto lleno de actividades

Incluso cuando no estás compitiendo, Japón está lleno de cosas por hacer. Speed traps, zonas de drift, saltos y desafíos contrarreloj aparecen repartidos constantemente por el mapa, premiando la exploración casi a cada kilómetro.

También regresan los coches ocultos repartidos por el mundo abierto. Estos vehículos completamente personalizados pueden comprarse directamente en carretera y, en muchos casos, cuestan menos que en el concesionario principal.

Forza Horizon 6 saca el máximo partido a su elección de localización © Xbox Game Studios

Los coleccionables vuelven a tener muchísimo protagonismo. Hay más de 200 mascotas regionales escondidas por el mapa, muchas de ellas inspiradas en comida japonesa como el onigiri, el edamame, el dango o el curry rice. Cada una otorga créditos, así que explorar a fondo puede convertirse en una fuente enorme de dinero sin necesidad de correr una sola carrera. También regresan las clásicas tablas de experiencia, con 200 paneles repartidos por todo el mapa.

Los clásicos PR Stunts, como las Speed Traps, Drift Zones o Speed Zones, vuelven una vez más, aunque las auténticas protagonistas son las nuevas Horizon Rush. Estas pruebas tipo showcase ofrecen algunos de los momentos más espectaculares del juego. Una de ellas atraviesa un puerto espacial futurista, mientras otra recupera claramente la energía arcade de clásicos de Codemasters como DiRT 2 o DiRT 3 gracias a su enfoque centrado en el drifting.

05 Coches, personalización y libertad creativa

Forza Horizon 6 arranca con más de 550 vehículos disponibles, convirtiéndose en uno de los catálogos más amplios del género. El gran protagonista de la portada es el Toyota GR GT Prototype 2025, un modelo homologado para carretera que representa perfectamente la cultura automovilística japonesa moderna.

Como era de esperar, las leyendas japonesas tienen muchísimo protagonismo. Nissan GT-R, Mazda MX-5, Subaru WRX o Toyota Supra comparten espacio con hiperdeportivos europeos y muscle cars americanos. También regresan coches vistos en anteriores entregas, como el Mercedes-AMG One de Forza Horizon 5. Y sí, siguen existiendo vehículos absurdos y divertidísimos marca de la casa.

La flota de vehículos disponibles es enorme © Xbox Game Studios

El apartado sonoro también recibe una mejora importante. Un nuevo sistema de modelado acústico hace que cada coche tenga un sonido mucho más rico y convincente. Sumado a una banda sonora muy potente, el resultado es uno de los mejores trabajos de audio vistos en la saga.

La personalización también crece respecto a entregas anteriores. Ahora se pueden instalar nuevos kits de carrocería, modificar piezas aerodinámicas e incluso aplicar efectos de pintura en las ventanas. Algunos jugadores seguirán echando en falta opciones más extremas, como iluminación underglow, pero el nivel de personalización está claramente un paso por encima de anteriores entregas.

Por primera vez en la saga también es posible comprar casas repartidas por Japón. Hay ocho propiedades disponibles y cada una incluye un garaje completamente personalizable. Desde palmeras de neón hasta dinosaurios gigantes de plástico: el juego ofrece bastante libertad para decorar cada espacio.

La gran novedad, sin embargo, es The Estate, un enorme valle editable donde los jugadores pueden crear carreteras, saltos, loops y edificios completamente personalizados. Arquitectura japonesa tradicional y estructuras modernas pueden mezclarse libremente, y además todas las creaciones pueden compartirse online.

06 Veredicto: Forza Horizon nunca había sido tan bueno

Las carreras callejeras nocturnas son imprescindibles © Xbox Game Studios

Podríamos pasar horas hablando de todo lo que hemos vivido en Forza Horizon 6. Desde buscar paneles de experiencia escondidos junto a remontes de esquí hasta saltar cerca de bases militares o atravesar la autopista a más de 420 km/h con un Hennessey Venom GT, el juego no deja de generar situaciones memorables.

Forza Horizon 6 ofrece exactamente lo que los fans esperaban… y bastante más. Japón encaja de forma perfecta con la filosofía de la saga gracias a sus paisajes espectaculares, sus carreteras variadas y una ambientación cuidada al detalle. Además, las nuevas funciones y las opciones de personalización amplían una fórmula que ya funcionaba realmente bien.

Quienes hayan disfrutado de anteriores entregas se sentirán como en casa desde el primer minuto. Los que busquen una revolución total quizá no la encuentren aquí. Pero tampoco era ese el objetivo de Forza Horizon. Esta saga siempre ha tratado sobre el placer de conducir, y probablemente nunca lo había hecho tan bien.

Sobre el autor ¿Quién es Phil Briel? Phil es un exjugador profesional de esports en juegos como Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport y FIFA para PC y consolas. Lleva informando sobre el mundo de los videojuegos desde la década de 1990 y actualmente cubre nuevos lanzamientos, escribe guías de juegos y ofrece recomendaciones de compra de hardware.