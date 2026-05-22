Forza Horizon 6: cómo ganar dinero y super wheelspins rápidamente

Igual que ocurre en la vida real, los coches cuestan dinero en Forza Horizon 6 . Y aunque el juego recompensa constantemente al jugador a medida que progresa, los millones pueden desaparecer en cuestión de segundos.

Eso significa que quienes sueñen con comprar un Koenigsegg Jesko o el Toyota GR GT Prototype 2025 pueden acabar frustrándose bastante rápido. Por suerte, existen varias formas de conseguir dinero, super wheelspins y puntos de habilidad de manera mucho más eficiente. Y sí, algunas funcionan realmente bien desde las primeras horas.

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01 Sube la dificultad: más créditos por carrera

Puede parecer un consejo básico, pero marca una diferencia enorme: cuanto más alta sea la dificultad, mayor será el multiplicador de créditos tras cada carrera.

Si las carreras se han vuelto demasiado fáciles, sube la dificultad © Xbox Game Studios

Es posible ganar hasta un 125% más de créditos desactivando ayudas a la conducción y aumentando la dificultad de la IA. Si además combinas esto con carreras largas —que suelen pagar mucho mejor que los sprints cortos— el dinero empieza a acumularse muy rápido. Lo mejor es empezar eliminando la línea de trazada o activando daños y, poco a poco, subir el nivel de los rivales.

Importante: elige siempre una dificultad en la que todavía puedas ganar carreras. Acabar último apenas sirve de nada. Y si empiezas a dominar con facilidad, el propio Forza Horizon 6 te sugerirá aumentar el reto. Merece la pena hacerlo.

02 Completa el diario

Forza Horizon 6 incorpora una nueva función muy interesante para quienes disfrutan explorando Japón: el diario. A lo largo del juego es posible completar dos grandes categorías de objetivos relacionadas con la exploración y el progreso general.

Estas actividades recompensan desde desafíos fotográficos y misiones de historia hasta eventos de pulseras o pruebas online. Básicamente, el juego premia casi cualquier cosa que hagas mientras exploras el mapa.

Forza Horizon 6 rewards you for exploring Japan © Xbox Game Studios También se ofrecen recompensas por completar eventos © Xbox Game Studios

El sistema es muy sencillo: completas tareas, acumulas puntos y desbloqueas recompensas. Estas pueden incluir créditos, coches nuevos o incluso elementos cosméticos para el personaje.

Es una forma excelente de ganar dinero prácticamente sin darte cuenta. Eso sí, conviene acordarse de reclamar las recompensas de vez en cuando.

03 No compres coches… al menos al principio

Uno de los errores más habituales entre los nuevos jugadores es gastar muchísimo dinero en coches nada más entrar al Autoshow. Y normalmente no merece la pena.

¿La razón? Forza Horizon 6 entrega vehículos constantemente mediante wheelspins, desafíos de temporada y eventos de historia. Así que durante las primeras horas apenas necesitas gastar créditos en ampliar el garaje.

Además, en el modo individual la IA adapta su rendimiento al coche del jugador, así que casi cualquier vehículo bien preparado puede servirte para avanzar.

Forza Horizon 6 ofrece 550 coches para conducir © Xbox Game Studios

La mejor inversión al principio suele ser mejorar el coche inicial o ahorrar para comprar propiedades. Con unas cuantas piezas de tuning, un coche mediocre puede convertirse en una auténtica máquina para competir.

04 Convierte los puntos de habilidad en créditos

En Forza Horizon 6 consigues puntos de habilidad haciendo prácticamente todo lo divertido: derrapar, saltar, destruir objetos o atravesar el campo a toda velocidad. Basta con enlazar maniobras y cadenas de habilidades para acumular puntos rápidamente.

Lo mejor es que esos puntos sirven para desbloquear mejoras en los coches. Cada uno de los más de 550 vehículos tiene su propio árbol de habilidades, con ventajas que van desde multiplicadores hasta importantes bonificaciones de créditos. Por eso conviene gastar los puntos regularmente y aprovecharlos en todos los coches que utilices

Gana dinero y recompensas únicas a través de los puntos de habilidad © Xbox Game Studios

Para invertirlos, solo tienes que abrir el menú del vehículo, entrar en la pestaña “Cars” y acceder al apartado “Car Mastery”. Ahí podrás desbloquear todas las mejoras acumuladas.

Consejo pro: céntrate especialmente en coches cuyos árboles de habilidades incluyan varios super wheelspins. Algunos modelos son muchísimo más rentables que otros en este sentido. Además, los puntos invertidos permanecen ligados al coche incluso si lo vendes, así que siempre puedes volver a usar el mismo modelo más adelante.

05 Compra todas las casas

Las casas en Forza Horizon 6 no sirven solo como puntos de viaje rápido o lugares donde presumir de colección. Cada una de las ocho propiedades desbloquea bonificaciones permanentes, desde wheelspins diarios hasta multiplicadores de puntos de habilidad. Y lo mejor es que esos bonus se mantienen para siempre.

Rally, asfalto, drifting, drag: Forza Horizon 6 tiene mucho que ofrecer © Xbox Game Studios

La estrategia aquí es bastante clara: las casas son caras, sí, pero sus ventajas compensan muchísimo a largo plazo. Por eso, durante las primeras horas suele ser más inteligente invertir créditos en propiedades antes que en coches excesivamente caros. Quienes compren las casas adecuadas pronto acabarán generando wheelspins y créditos de forma pasiva durante semanas o meses.

06 Cómo conseguir super wheelspins rápidamente

Los wheelspins y super wheelspins son una de las formas más rápidas de ganar dinero en Forza Horizon 6. Además de desbloquearlos mediante propiedades o árboles de habilidades, también es posible conseguirlos de manera bastante eficiente si sabes dónde buscar.

Antes de nada, una explicación rápida para quienes llegan nuevos a la saga Horizon: los wheelspins y super wheelspins pueden activarse en cualquier momento desde el menú de pausa y permiten conseguir recompensas aleatorias. Un wheelspin normal entrega un premio, mientras que un super wheelspin ofrece tres de golpe. Y sí, entre ellos pueden aparecer coches, ropa o enormes cantidades de créditos.

Los wheelspin y superwheelspin siempre son bienvenidos © Xbox Game Studios

Hay tres formas especialmente efectivas de conseguir super wheelspins rápidamente:

Completa PR Stunts: las Speed Zones, Danger Signs y Drift Zones desbloquean super wheelspins desde bastante pronto. Explorar el mapa y conseguir tres estrellas en todas ellas genera una buena reserva rápidamente. Sube de nivel: el nivel del piloto aumenta prácticamente con cualquier actividad, incluso simplemente conduciendo rápido por autopista. Cada subida de rango entrega wheelspins y, ocasionalmente, super wheelspins. Invierte en Car Mastery: algunos árboles de habilidades incluyen varios super wheelspins al mismo tiempo, convirtiendo ciertos coches en auténticas fábricas de recompensas.

07 Compite en el Coloso

Quienes avancen lo suficiente en la campaña Horizon acabarán desbloqueando las pruebas finales más famosas de la saga. Y sí, El Coloso regresa una vez más como uno de los mejores métodos para ganar dinero rápidamente.

Es cierto que existen pruebas todavía más largas y rentables, pero El Coloso sigue siendo uno de los eventos finales más accesibles y eficientes de Forza Horizon 6.

A toda pastilla por la autopista © Xbox Game Studios

Se trata de una carrera larguísima que recorre prácticamente toda la autopista alrededor del mapa. Aquí se utilizan coches de clase S2 capaces de superar los 450 km/h, y cada carrera suele durar entre 11 y 15 minutos. A cambio, las recompensas en experiencia y créditos son enormes.

Además, como ocurre con cualquier evento de Forza Horizon 6, puedes repetir la prueba tantas veces como quieras, convirtiéndola en una fuente constante de dinero y experiencia.

Consejo pro: para sacar el máximo rendimiento conviene utilizar un hiperdeportivo con puntuación de velocidad 10/10, como el Koenigsegg Jesko. Después, llévalo al límite de la categoría S2 (900) para maximizar las opciones de victoria. Y si ves que ganas con demasiada facilidad, aumenta la dificultad para conseguir todavía más créditos.

Sobre el autor ¿Quién es Phil Briel? Phil es un exjugador profesional de esports en juegos como Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport y FIFA para PC y consolas. Lleva informando sobre el mundo de los videojuegos desde la década de 1990 y actualmente cubre nuevos lanzamientos, escribe guías de juegos y ofrece recomendaciones de compra de hardware.