Forza Horizon 6: todo lo que debes saber del nuevo juego de carreras

Difícilmente podría haber habido un escenario más apropiado que el Tokyo Game Show 2025 para que Microsoft anunciara por fin, de manera oficial, una nueva entrega de la serie Forza Horizon. Forza Horizon 6, el último capítulo de la franquicia de carreras de mundo abierto, dará continuidad al festival Horizon, aunque esta vez el destino será Japón. A continuación, te contamos toda la información disponible hasta el momento sobre Forza Horizon 6.

01 ¿Cuándo se lanza Forza Horizon 6?

Forza Horizon 6 se lanzará el 19 de mayo para Xbox Series X y S, Xbox en PC, Xbox Cloud, Steam y Game Pass Ultimate. Además, al tratarse de un título Xbox Play Anywhere, podrás continuar tu progreso en cualquiera de estas plataformas. El acceso anticipado para los jugadores de la Edición Premium comenzará el 15 de mayo, permitiendo a los fans más impacientes ponerse al volante unos días antes. También está previsto su lanzamiento en PlayStation 5 más adelante, en 2026, siguiendo la línea de la entrega anterior.

Forza Horizon 6 saldrá a la venta el 19 de mayo © Xbox Game Studios

02 ¿Quién desarrolla Forza Horizon 6?

Forza Horizon 6 vuelve a estar desarrollado por el equipo británico Playground Games, con el apoyo de Turn 10 Studios, los creadores de Forza Motorsport .

03 ¿Dónde se ambienta Forza Horizon 6?

Los seguidores más veteranos de la saga tienen motivos para celebrar, ya que Forza Horizon 6 contará por fin con una localización largamente deseada por los fans: Japón.

“Japón llevaba mucho tiempo encabezando la lista de deseos de los fans de Horizon, así que estamos encantados de poder mostrar por fin este lugar tan solicitado en Forza Horizon 6”, explicó el director artístico Don Arceta en Xbox Wire .

Forza Horizon 6 pretende captar a la perfección la cultura japonesa © Microsoft

Como en anteriores entregas de la serie, los desarrolladores quieren asegurarse de representar el país de forma auténtica, sin renunciar a una experiencia de mundo abierto divertida. Especialmente, la cultura japonesa del automóvil, la música y la moda estarán fielmente reflejadas en el juego.

Aunque todavía no se han desvelado todos los detalles sobre el mundo abierto, Arceta confirmó que la experiencia adquirida con el DLC Hot Wheels de Forza Horizon 5 se ha aplicado al desarrollo de las calles elevadas de Tokio.

Gracias al Developer_Direct de Microsoft celebrado en enero, sabemos que dentro de la versión condensada de Japón creada por Playground Games habrá espectaculares vistas del monte Fuji, así como una recreación jugable de la metrópolis de Tokio, con lugares como el cruce de Shibuya, la avenida Ginza o la Torre de Tokio, entre otros. También estará presente el icónico recinto de concentraciones JDM de Daikoku, donde podrás mostrar tus coches y reunirte con otros jugadores.

Como es de esperar, no faltarán tampoco las delicias gastronómicas japonesas.

04 Recorrerás Japón como un turista

En Forza Horizon 6 comienzas la aventura como un turista en Japón con el sueño de asistir al Festival Horizon. Se trata de un planteamiento completamente nuevo para la saga y que se siente como un auténtico reinicio. "Al final, todo gira en torno a esa idea que muchos compartimos de viajar a un lugar desconocido que estamos deseando descubrir”, explica el director de diseño Torben Ellert.

Forza Horizon 6 te lleva a Japón © Xbox Game Studios

“Llegas a Japón motivado por el Festival Horizon, pero al principio solo eres un fan, con el sueño de formar parte de él algún día. Esa fue una base fantástica para crear esta experiencia abierta y explorar la pregunta: ‘¿Qué estás dispuesto a sacrificar para viajar al otro lado del mundo y cumplir tu sueño?’”.

05 Mapa de Forza Horizon 6: ¿qué localizaciones habrá?

Forza Horizon 6 volverá a ofrecer un mundo abierto diverso y totalmente explorable. Como es habitual en la serie, se trata de un entorno comprimido que no replica el país real al detalle, pero sí captura muchos de sus elementos más representativos para ofrecer la mayor variedad posible.

Se puede explorar Tokio en Forza Horizon 6 © Xbox Game Studios

Esto también se aplicará en la nueva entrega. Japón, con su enorme diversidad de paisajes y lugares reconocibles, ofrece un abanico de posibilidades enorme. En el juego estarán representados los alrededores del monte Fuji, las calles de Tokio y también regiones rurales y montañosas menos conocidas del país. Según los desarrolladores, Tokio será el entorno más detallado y complejo jamás visto en un Forza Horizon.

06 El nuevo sistema Collector’s Journal

Forza Horizon 6 introduce un nuevo sistema de progresión basado en un diario. El equipo de desarrollo tenía claro que quería mantener el sistema de pulseras de entregas anteriores, que permite avanzar dentro del Festival Horizon para desbloquear mejores coches y carreras más exigentes. Sin embargo, en esta ocasión Playground Games quiso añadir una vía adicional de progreso.

La exploración debía tener un propósito real y reforzar la conexión con la cultura japonesa. El resultado es el Collector’s Journal. Inspirado en la tradición japonesa del coleccionismo de sellos, permite crear una colección digital de recuerdos descubiertos durante la exploración del mundo del juego.

Este diario añade una nueva dimensión a la exploración en Forza Horizon 6. Refuerza la idea de libertad y demuestra que estos juegos están pensados para los aventureros. Además, es una experiencia altamente personalizable: podrás hacer fotos de murales, monumentos y lugares especiales, y guardarlas en tu diario para dar un toque personal a tu viaje.

Los Car Meets formarán parte de Forza Horizon 6 © Xbox Game Studios

07 Forza Horizon 6 introduce los Car Meets

Con el objetivo de crear una experiencia automovilística auténtica que refleje tanto las reuniones informales como los eventos organizados, Forza Horizon 6 introduce los Car Meets, una función profundamente ligada a la cultura automovilística japonesa.

Estas concentraciones están inspiradas en el Car Meet de Daikoku, una reunión mundialmente conocida, a menudo espontánea y sin eventos oficiales ni requisitos de participación.

En el juego habrá tres ubicaciones permanentes para los Car Meets. Una se encuentra en el Festival Horizon, otra en el aparcamiento de Okuibuki, en los Alpes japoneses, y la tercera, como no podía ser de otra manera, en Daikoku. En estos espacios podrás reunirte con otros jugadores, admirar sus coches, descargar diseños personalizados o ajustar y personalizar tu propio vehículo.

08 ¿Qué coches ofrecerá Forza Horizon 6?

Por ahora se han conocido pocos detalles sobre el parque automovilístico de Forza Horizon 6, más allá de los coches protagonistas de la portada: el Toyota GR GT Prototype 2025 y el Toyota Land Cruiser 2025. No obstante, para el equipo de desarrollo era fundamental representar fielmente la cultura automovilística japonesa.

El icónico MADBUL RX7 muestra lo que pueden hacer los coches japoneses © Graeme Murray/Red Bull Content Pool

“Aunque todavía no podemos desvelar detalles concretos, seguiremos los pasos de Forza Horizon 5 y ofreceremos una amplia variedad de coches que los jugadores conocen y adoran”, afirmó Arceta.

En el lanzamiento habrá alrededor de 550 coches disponibles para coleccionar. En el material mostrado hasta ahora se han podido ver numerosos modelos, como varias versiones del Nissan GT-R, Nissan Z Nismo, Toyota Supra y el clásico AE86, un Mazda MX-5 con compresor o incluso un pequeño Honda e modificado. En el momento de escribir estas líneas, la lista oficial incluye 93 coches confirmados en la web oficial de Forza.

09 Las estaciones cambiantes en Forza Horizon 6

Desde Forza Horizon 4, el cambio de estaciones se ha convertido en una parte esencial de la saga, por lo que es lógico pensar que también estará presente en Forza Horizon 6. Japón es un escenario ideal para ello, ya que ofrece algunos de los cambios estacionales más espectaculares del mundo: veranos húmedos, inviernos nevados y, por supuesto, la icónica temporada del sakura.

Los cerezos en flor son una imagen icónica y única para Japón © Getty Images / Red Bull Content Pool

Las estaciones no solo aportarán variedad visual, sino que también modificarán de forma notable la jugabilidad. El equipo ha desarrollado un sistema en el que los cambios estacionales influyen realmente en el mundo del juego, afectando a actividades, sonidos y otros muchos aspectos.

Forza Horizon 6 se lanzará el 19 de mayo para Xbox Series X y S, Xbox en PC, Xbox Cloud, Steam y Game Pass Ultimate, y llegará más adelante, en 2026, a PlayStation 5.