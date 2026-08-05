Beast of Reincarnation: todo sobre el nuevo RPG de acción de Game Freak

Sobre el autor ¿Quién es Phil Briel? Phil fue jugador profesional de esports en títulos como Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport y FIFA, tanto en PC como en consolas. En RedBull.com se encarga de presentar nuevos videojuegos, elaborar guías, ofrecer recomendaciones de hardware y cubrir la actualidad del sector.

El estudio japonés deja atrás las criaturas de bolsillo para adentrarse en una aventura mucho más oscura. Beast of Reincarnation apuesta por una historia de corte emocional, un Japón futurista devastado y un sistema de combate centrado en la acción. Estas son las claves de uno de los lanzamientos más esperados de 2026.

01 ¿Qué es Beast of Reincarnation?

Género: RPG de acción en tercera persona

Desarrollador: Game Freak

Distribuidor: Fictions (antes Private Division)

Lanzamiento: 3 de agosto de 2026 (PC); 4 de agosto (consolas)

Plataformas: PC, PlayStation 5 y Xbox Series X/S

Game Pass: disponible desde el primer día en Xbox Game Pass

Motor gráfico: Unreal Engine 5

Beast of Reincarnation es un RPG de acción en tercera persona desarrollado por Game Freak, el estudio responsable de la saga Pokémon, desde las ediciones Roja y Azul hasta el reciente Pokopia para Nintendo Switch 2.

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Se trata del primer proyecto completamente independiente del universo Pokémon desde Little Town Hero, publicado en 2019. También es el desarrollo más ambicioso que ha afrontado hasta la fecha el estudio con sede en Tokio.

El mundo de juego de Beast of Reincarnation es muy variado © Game Freak

El propio estudio resume la propuesta con una definición tan sencilla como llamativa: un "RPG de acción protagonizado por una joven y su perro". Y, en buena medida, esa frase explica lo que ofrece el juego. El jugador controla a Emma, que recorre una versión futura de Japón junto a su perro Kuu mientras ambos luchan codo con codo, combinan sus habilidades y exploran un mundo con una ambientación muy marcada.

02 Lanzamiento, plataformas y precio

Beast of Reincarnation llegará el 3 de agosto de 2026 a PC, PlayStation 5 y Xbox Series X/S. Además, estará disponible desde el primer día en Xbox Game Pass para consola y PC, por lo que los suscriptores podrán acceder a él sin coste adicional.

El juego está ambientado en un Japón futurista © Game Freak

En consolas llegará en una edición estándar y otra Deluxe, ambas en formato físico, mientras que la versión para PC solo estará disponible en formato digital. La edición estándar incluye el juego, un aspecto de Shiba marrón para Kuu y una cantidad de moneda virtual. La edición Deluxe añade un sombrero Oni, una espada exclusiva para Emma y varios elementos cosméticos.

03 Historia y ambientación de Beast of Reincarnation

La aventura se desarrolla en el año 4026, en una versión ficticia y posapocalíptica de Japón donde una corrupción parasitaria conocida como Blight se ha extendido por todo el territorio. Esta amenaza afecta tanto a la flora como a la fauna y transforma a los seres vivos en criaturas deformadas llamadas Malefacts. Los pocos supervivientes viven aislados en colonias de montaña construidas alrededor de las ruinas de la antigua civilización.

Beast of Reincarnation © Game Freak

Emma está marcada por esa misma corrupción. Para los habitantes de las colonias es más una herramienta útil que una persona y, al comienzo de la historia, ha perdido tanto sus recuerdos como sus emociones. Sin embargo, no emprende el viaje sola.

A su lado está Kuu, un perro afectado por la misma corrupción. Juntos parten en busca del Beast of Reincarnation, una criatura directamente relacionada con el origen y la expansión de la Blight. Para reunir la fuerza necesaria deberán enfrentarse a poderosos monstruos conocidos como Nushi y absorber la energía que desprenden.

Todo apunta a una aventura con un tono mucho más cercano al drama posapocalíptico que a un RPG de acción tradicional, con una historia que pone el foco en la relación entre sus dos protagonistas.

04 Jugabilidad y sistema de combate

Beast of Reincarnation propone combates en tiempo real desde una perspectiva en tercera persona que premian la precisión y los reflejos. Aun así, no pretende convertirse en un soulslike especialmente exigente. Desde su lanzamiento ofrecerá varios niveles de dificultad, incluido un modo Historia pensado para quienes quieran centrarse en la narrativa sin afrontar combates demasiado duros.

Emma lucha principalmente con una espada, aunque también puede utilizar una ballesta para atacar a distancia. Además de esquivar golpes y realizar bloqueos al estilo de Sekiro, dispone de habilidades vegetales derivadas de la Blight que le permiten atraer enemigos y desplazarse por el escenario, facilitando la escalada y el acceso a zonas difíciles.

Emma se enfrenta a unos cuantos rivales muy poderosos © Game Freak

Uno de los pilares del combate son las paradas. Cada bloqueo ejecutado en el momento justo acumula puntos que pueden emplearse para dar órdenes a Kuu mientras el tiempo se ralentiza. El resultado combina acción directa y decisiones tácticas, obligando al jugador a decidir cuándo intervenir personalmente y cuándo dejar actuar a su compañero. A medida que avanza la aventura también es posible desbloquear nuevas habilidades para Emma y Kuu a través de un árbol de habilidades que permite adaptar el estilo de juego.

Quien espere un mundo abierto al uso no lo encontrará aquí. Beast of Reincarnation apuesta por grandes áreas conectadas entre sí, mucho más abiertas que los escenarios lineales de Devil May Cry. Según su director, Kota Furushima, la estructura recuerda a una road movie, con un recorrido bien definido pero libertad suficiente para explorar. Además, algunos escenarios evolucionarán conforme avance la aventura, transformando terrenos devastados en nuevos bosques. Ese planteamiento deja entrever ciertos elementos propios de los metroidvania, aunque Game Freak todavía no ha querido definir oficialmente el juego bajo esa etiqueta.

05 Desarrollo y el estudio detrás del juego

Los orígenes de Beast of Reincarnation se remontan a 2020. El proyecto nació dentro de Gear Project, un programa interno de Game Freak que anima a sus empleados a desarrollar nuevas ideas al margen de sus proyectos habituales. Su director, Kota Furushima, explica que el objetivo era transmitir sensaciones como la soledad, el aislamiento y la calidez a través de la experiencia de juego.

Beast of Reincarnation mezcla fantasía y ciencia ficción © Game Freak

En el apartado técnico, Game Freak apuesta por Unreal Engine 5, un motor que supone un salto visual respecto a lo visto hasta ahora en la saga Pokémon. Tras los problemas técnicos que acompañaron a títulos como Pokémon Scarlet y Pokémon Violet, este aspecto ha despertado el interés de muchos jugadores. Durante un encuentro con la prensa, Furushima explicó que el estudio ha contado con el apoyo de varios equipos externos para el desarrollo técnico, mientras que el equipo principal de Game Freak mantiene la dirección creativa y la gestión del proyecto.