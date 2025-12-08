Bnet rozó el título de Red Bull Batalla Nueva Historia

El pasado 29 de noviembre tuvo lugar Red Bull Batalla Nueva Historia . El evento, celebrado en Buenos Aires, conmemoraban el 20 aniversario de la madre de las competencias de freestyle. Como no podía ser de otra manera, con un torneo donde además de presenciar a la gran mayoría de los campeones internacionales, contaba con una representación de una generación de promesas.

España era el país con más representación ya que, es el país con mayor número de freestylers campeones internacionales. Se encontraban:

Noult , campeón internacional de 2009, en el grupo de campeones 2005-2009.

Invert , campeón internacional de 2014, en el grupo de campeones 2014-2017.

Arkano , campeón internacional de 2015, en el grupo de campeones 2014-2017.

Skone , campeón internacional de 2016, en el grupo de campeones 2014-2017.

Bnet , campeón internacional de 2019, en el grupo de campeones 2019-2024.

Chuty , bicampeón internacional de 2023 y 2024, en el grupo de campeones 2019-2024.

Gazir , campeón internacional de 2024, en el grupo de campeones 2019-2024.

Gazir vs Chuty en Red Bull Batalla Nueva Historia © Federico Sevilla / Red Bull Content Pool

01 El recorrido de cada representante español

La batalla que abrió la lata fue la protagonizada por Gazir y Chuty , justamente, la batalla que cerró la temporada pasada, en la Final Internacional de 2024. Tras un gran despliegue de nivel por parte de ambos, y una réplica, el bicampeón Chuty fue el vencedor de este duelo tan esperado por el público, y posiblemente, también por parte de ellos dos. En ese grupo, Bnet avanzó contra Rapder en primera ronda, y en el derbi madrileño, en una batalla inédita en Red Bull Batalla, finalmente el vigente campeón nacional, Bnet, quedaba como campeón del grupo de campeones 2019-2024.

En el grupo de campeones 2014-2017 también hubo derbi español. Skone y Arkano protagonizaron un clásico que nos devolvía a esas semifinales de la internacional de 2016, y el resultado fue el mismo de por aquel entonces: el malagueño avanzaba a la siguiente instancia del grupo y esperaba al vencedor entre Invert y Aczino. Pese a que nuestro amigo Endika tuvo un regreso espectacular en Red Bull Batalla, y sorprendió a todos los asistentes, Aczino hizo una de las mejores rimas del evento y el tricampeón internacional enfrentaba a Skone, como ya lo hiciera en la ronda final de la internacional de 2021, en Chile.

Mira hizo una pirueta, que bueno mi perrito, ¡te ganaste una galleta! Aczino

Aczino hizo gala de su nivel y demostró el motivo por el que tiene tres cinturones mundiales, y vencía a Skone en una batalla en la que posiblemente el andaluz merecía más, pasando así a una final de fase de grupo contra Bnet. En una batalla marcada por la nostalgia, ya que hubo una ronda de objetos donde había ítems coincidentes con la semifinal de la internacional de 2018, el resultado tornó a favor del español y Bnet se convertía en el primer finalista de Red Bull Batalla Nueva Historia .

Por el lado del cuadrante derecho, solamente había una representación española, la de Noult , en el grupo de campeones entre 2005 y 2009. El natural de Badalona tuvo una gran batalla con Hadrian, marcada por el sabor de la vieja escuela y el rapeo cuidado, con gran manejo de silencios, pero no logró convencer al jurado. Hadrian quedó campeón de grupo tras vencer al local, Frescolate. En el encuentro entre generaciones, tras una de las mejores batallas del día, Fat N logró vencer al mexicano y una promesa, enfrentaría a Bnet en la gran final.

Bnet y Fat N, en la final de Red Bull Batalla Nueva Historia © Gary Go / Red Bull Content Pool

02 Bnet y Fat N: De nuevo, una final entre Colombia y España.

Bnet y Fat N se disputaron el título de Red Bull Batalla Nueva Historia.

En una final marcada por los detalles, Fat N consiguió demostrar más seguridad y comodidad ante los beats que Atenea, Stuart, Sonicko y Zone prepararon para la ronda definitiva. El brillo en los ojos y el hambre del colombiano se hizo notar ante un Bnet que no se mostró tan encendido como en rondas anteriores, y de esta forma, Fat N consiguió el primer título internacional de Red Bull Batalla para Colombia.

Resulta poética la proeza de Fat N, ya que, justamente venció a Hadrian y a Bnet, los dos representantes que en la instancia final, a lo largo de la historia de Red Bull Batalla, vencieron a los representantes colombianos que más cerca estuvieron de salir campeón.

Venció a Hadrian en semifinales, que venció a Mena, el representante colombiano, en la final de la internacional de 2008.

Venció a Bnet en la final, que venció a Valles-T, el representante colombiano, en la final de la internacional de 2019.

Bnet contra Fat N en Red Bull Batalla Nueva Historia © Gary Go / Red Bull Content Pool

Tras la final, tuvimos unas declaraciones de Bnet, comentando sus impresiones de su paso por el evento.

03 Las palabras de Bnet

¿Qué te ha parecido Red Bull Batalla Nueva Historia?

El evento lo he disfrutado mucho. Tanto como espectador, desde fuera, como toda la semana. Ha sido la verdadera fiesta del freestyle. También he gozado mucho viendo el grupo de los OGs.

Respecto a mi actuación, si te soy sincero, no he disfrutado del todo.

Vienen cosas importantes para ti, como la Final Internacional de Chile. ¿Piensas regresar del todo al circuito o esto es un regalo para los que te siguen?

Mi vuelta es un regalo a la gente que me sigue. Nadie está dentro de mi cabeza y algunos no entienden los motivos de mi vuelta, pero yo volvía para que la gente me viera una vez más, y para ofrecer mi presencia en más torneos. Por suerte, pude clasificar a la Final Internacional pero no vengo con ninguna misión ni con ningún objetivo.

El objetivo ya se ha cumplido al dar mi presencia en diferentes eventos de freestyle. Bnet

Llegaste a la final contra un representante de la nueva generación. ¿Qué te ha parecido el desempeño de este grupo de promesas?

Estoy muy contento por Fat N. Yo siempre he dicho que para mí el motor más importante del freestyle es la ilusión, eso no tiene precio. El trofeo está en las manos adecuadas, y es momento de que la siguiente generación de un paso hacia delante y que viva con ilusión lo que les viene, como yo la viví en su día. Yo no vine a ganar y estoy seguro de que Fat N está mas contento de ganar, que yo si hubiese ganado.

¿Qué te pareció el desempeño de España en Red Bull Batalla Nueva Historia?

