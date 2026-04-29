Capcom Pro Tour 2026: calendario, jugadores, formato y premios

¡Hadouken! Ese es el sonido de los mejores jugadores de Street Fighter del planeta midiéndose en el Capcom Pro Tour. Y es música para nuestros oídos. Añade una buena ración de desafiantes Sonic Boom y victoriosos Shoryuken —sin mencionar un premio acumulado de 2,1$ millones (1,82€ millones)— y tendrás todo un espectáculo competitivo.

Con el polvo aún asentándose tras la Capcom Cup 12, celebrada del 13 al 15 de marzo en Ryogoku Kokugikan, Tokio, la mirada ya está puesta en el Capcom Pro Tour 2026: 12 meses de combates brutales, jugadas decisivas y sorpresas que desembocarán en la Capcom Cup 13 del próximo año.

Además de los legendarios jugadores de Red Bull preparándose para regresar esta temporada, también volveremos con el Red Bull Gaming Sphere organizando eventos únicos en Londres y, por supuesto, con Red Bull Kumite , nuestro propio torneo invitacional de élite con talento de primer nivel de la Capcom Cup.

Con la nueva temporada arrancando en EVO Japan 2026 el viernes 1 de mayo de 2026, y la incorporación de Chile a la World Warrior, es el momento perfecto para ponerte al día con todo lo que necesitas saber.

01 ¿Qué es el Capcom Pro Tour?

Tsunehiro 'Gachikun' Kanamori se impuso en la final de la Capcom Cup X © Marv Watson/Red Bull Content Pool

El Capcom Pro Tour (CPT) es el circuito oficial global de esports para la saga Street Fighter de Capcom. En otras palabras, es la oportunidad perfecta para que los mejores luchadores del mundo se reúnan y se enfrenten. Hasta ahora, tanto el campeón individual como el equipo ganador se llevaban la nada despreciable cifra de un millón de dólares en premios. Como ya hemos mencionado, la bolsa se ha ampliado de cara a la Capcom Cup 13, permitiendo que más jugadores del podio se repartan el botín.

¿No tienes claro qué es la Capcom Cup 13? Buena pregunta. Si el Capcom Pro Tour es la fase clasificatoria a lo largo de la temporada, la Capcom Cup es, básicamente, la gran final. El torneo de esta temporada se celebrará en Japón en marzo de 2027, tras haberse cerrado la temporada 2025 en la Capcom Cup disputada en marzo de 2026. Sencillo, ¿no?

Se espera que un total de 8 jugadores consigan clasificarse esta temporada, a través de torneos clasificatorios repartidos en 25 regiones de todo el mundo.

02 ¿Qué juego se disputará en el Capcom Pro Tour 2026?

Los mejores jugadores de Street Fighter 6 competirán en el Capcom Pro Tour © Marv Watson/Red Bull Content Pool

Solo hay un juego que importa en el CPT 2026: Street Fighter 6 (SF6), la última entrega de la legendaria saga de lucha, lanzada en junio de 2023. Al igual que otras entregas de Street Fighter, esta última incluye combates uno contra uno por eliminación. En los torneos de grupos, los jugadores se dividen en grupos (por ejemplo, 4 grupos de 8), y los mejores avanzan a la siguiente fase.

Los jugadores pueden elegir a sus luchadores, por supuesto, con personajes como Akuma, Rashid y Guile capaces de infligir grandes cantidades de daño. También siguen siendo elecciones muy populares iconos como Ryu (presente desde el primer Street Fighter), Ken o Ed.

En cuanto a mejoras del juego base, SF6 ha recibido nuevos parches de equilibrio y personajes adicionales como Elena y M. Bison mediante contenido descargable. La gran novedad es el modo V-Rival AI, que simula estilos de combate y niveles de habilidad basados en datos reales de jugadores. El sistema Dynamic Control también ayuda a los nuevos jugadores a ejecutar movimientos de alto nivel gracias a la IA. Eso sí, sobra decir que en el Capcom Pro Tour está desactivado.

03 Cómo funciona el formato del Capcom Pro Tour

Los eventos del Capcom Pro Tour siempre atraen a grandes multitudes © Marv Watson/Red Bull Content Pool

El Capcom Pro Tour cuenta con un torneo de 48 jugadores que comienza con una fase de grupos de doble eliminación (al mejor de cinco) en la Fase 1, antes de pasar a una Fase 2 tipo Round Robin, con los contendientes restantes divididos en ocho grupos de seis.

Los jugadores se clasifican tanto a través de eventos ‘Premier’ online como presenciales. Los ganadores aseguran su plaza en la Capcom Cup 13, mientras que los puestos del 2º al 25º suman puntos. Los seis jugadores con mayor puntuación total al final del circuito también se clasificarán para la Capcom Cup 13, que se disputa con un formato final de eliminación directa entre 16 jugadores.

También está el programa World Warrior, que permite a jugadores internacionales clasificarse mediante competiciones regionales online. Normalmente, cada región acoge cinco torneos abiertos. Como ya se ha mencionado, este año el circuito será más grande que nunca, expandiéndose a 25 territorios y atrayendo a una gran cantidad de talento nuevo. Los ocho mejores finalistas obtendrán su plaza en la Capcom Cup 13, al igual que los ganadores de eventos en Reino Unido e Irlanda, Japón, Asia y Asia Oriental.

Para garantizar que la competición reúna a los mejores de verdad —los más duros, agresivos y habilidosos—, el equipo ganador del SFL: World Championship y de la Esports World Cup también se clasificará automáticamente para el gran enfrentamiento final.

04 Fechas y eventos clave de la temporada 2026

La acción comienza en EVO Japan 2026 el viernes 1 de mayo de 2026 y continúa durante todo el año, con COMBO BREAKER (22–24 de mayo) y EVO Las Vegas (26–28 de junio) como eventos clasificatorios, junto con la Esports World Cup (del 6 de julio al 23 de agosto) en Riad. Como en la temporada pasada, la gran final, la Capcom Cup 13, se celebrará en el Ryogoku Kokugikan de Tokio a principios de 2027.

Sigue todos los combates al detalle con el calendario oficial: solo tienes que hacer clic aquí .

05 Principales aspirantes al Capcom Pro Tour

Masato "Bonchan" Takahashi es un jugador a tener en cuenta © Suguru Saito/Red Bull Content Pool

Los atletas de Red Bull tienen una sólida trayectoria en la Capcom Cup, con Kanamori ‘Gachikun’ Tsunehiro proclamándose campeón en 2018 y manteniéndose como uno de los rivales más fuertes. Masato ‘Bonchan’ Takahashi también es un oponente temido en el circuito y está considerado como uno de los mejores jugadores de Street Fighter del mundo.

Arslan ‘ASH’ Siddique —ganador de la Tekken World Tour Finals 2023— podría aparecer en escena, mientras que Derek ‘iDom’ Ruffin , campeón del Red Bull Kumite Londres 2021, también podría regresar.

En la Capcom Cup 12, algunos de los equipos más destacados fueron REJECT, G8S, VARREL, WBG/RB, DRX, FALCONS y ZETA Division, con el conjunto japonés REJECT llevándose el título tras una ajustada victoria en las finales de la Street Fighter League: Pro-JP 2024.

En el torneo individual de la Capcom Cup 12, el joven Sahara, de 21 años y debutante, se alzó con el primer puesto demostrando un nivel arrollador desde el inicio. Tanto él como REJECT ya tienen asegurada su plaza en la Capcom Cup 13.

06 Las mayores sorpresas en la historia del Capcom Pro Tour

Ha habido muchas sorpresas en la historia de la Capcom Cup © Marv Watson/Red Bull Content Pool

Si hablamos de momentos históricos del Capcom Pro Tour, pocos superan el logro del jugador sin patrocinio Wang “UMA” Yuan-hao, que se convirtió en 2024 en el primer ganador de un millón de dólares en la historia de los juegos de lucha en la Capcom Cup X. Hoy en día esa cifra ya es habitual en el torneo, pero entonces fue un triunfo que dejó a todos boquiabiertos y convirtió a UMA en el jugador de esports más rico del momento. Igual de impactante fue la derrota inesperada del favorito de Hong Kong, Chris Wong, cuyo Luke cayó ante la Juri de Wang en esa misma final.

También destaca el duelo entre Kakeru y Blaz en la final de la Capcom Cup 11, un enfrentamiento histórico en el que el prodigio de 15 años (!) Blaz se convirtió en el clasificado más joven de la historia antes de caer ante el nuevo campeón, Kakeru.

Y no podemos olvidar la épica ‘Underdog Run’ de Gachikun en 2018, cuando el jugador de Red Bull se enfrentó a su compañero Masato ‘Bonchan’ Takahashi en el Top 8 antes de arrasar a Tokido y Fujimura, los dos jugadores mejor clasificados de la temporada, para llevarse la victoria final. “Como competidor, quiero mejorar mi juego”, dijo Gachikun en una entrevista tras el combate que capturó a la perfección el espíritu del Capcom Pro Tour. “Si tienes pasión, puedes aspirar a ser mejor jugador, ganar grandes torneos como yo y seguir creciendo”.

07 Cómo ver el Capcom Pro Tour en directo

¿Te ha entrado el gusanillo este año? Puedes seguir los eventos del Capcom Pro Tour y la próxima Capcom Cup 13 a través de los canales oficiales de Twitch y del canal de YouTube Capcom Fighters.

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