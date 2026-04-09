El próximo sábado 11 de abril tendremos la Final Internacional de Red Bull Batalla 2026 . Tendrá lugar en el Movistar Arena de Chile , a las 23:00 hora local de España, contando con una previa exclusiva en Twitch , una hora antes del comienzo.

España vuelve a tener tres representantes como ya ocurrió en la Final Internacional de México en 2022, con Blon, Gazir y Skone, y en la Final Internacional de México en 2017, con Skone, Chuty y Arkano.

En este caso son Chuty , Bnet y Gazir .

Pese a que cada triple representación española, en su contexto, estuvo compuesto por auténticas leyendas del freestyle que, en su mayoría, posteriormente o anteriormente lograron ser campeones internacionales, muchos comentarios de la comunidad destacan que posiblemente esta sea la mejor representación de España en una internacional ya que, entre otros datos, los tres son campeones internacionales.

Algo que también reseñan los fans del freestyle es que posiblemente, también l os tres se encuentren en su mejor estado de forma nunca visto , algo que en las anteriores representaciones triples, no ocurrió.

En esta nota vamos a analizar uno por uno cada uno de ellos, destacando resumidamente sus mayores hitos y logros en sus trayectorias en Red Bull Batalla.

Chuty © Gary Go

01 CHUTY

Chuty es el freestyler con más titulos internacionales de la historia del freestyle . Además, es junto a Aczino, el único en haber logrado un bicampeonato internacional de manera consecutiva, en Colombia, en 2023, y en España, en 2024. También es el único en haber logrado el tricampeonato nacional de España , en los años 2013, 2017 y 2023.

De ganar, empataría en número de internacionales contra el mexicano, y sería el único en haberlo logrado en tres ediciones consecutivas, algo al alcance de nadie hasta el momento.

Su ingenio, puesta en escena, capacidad de respuesta y toma de decisiones, hacen de Chuty un competidor infalible y los números hablan por él. En Red Bull Batalla ha ganado 45 batallas de 54 disputadas, teniendo una tasa de victoria de 83,3% .

Sin ninguna duda es uno de los claros candidatos que suenan para conformar la trilogía de cinturones, pese a que este año no juega con el factor local.

Quotation ¡EL PRÍNCIPE ES DE ASTURIAS PERO EL REY ES DE MADRID! CHUTY

Gazir © Gianfranco Tripodo / Red Bull Content Pool

02 GAZIR

La trayectoria de Gazir también es bastante envidiable. Siempre ha obtenido puestos de podio en las internacionales, a excepción de Colombia, en el año 2023.

En la Final Internacional de Chile en 2021, logró el tercer puesto. Al año siguiente, en México, el segundo puesto. El pasado año, en España, logró coronarse como campeón internacional.

También goza de un ingenio y una capacidad de respuesta increíble, además del uso de múltiples figuras literarias en cuanto a la semántica se refiere, como la metáfora o la dilogía . Contando todas sus participaciones en Red Bull Batalla, ha logrado vencer en 39 de 50 batallas, logrando una tasa de victoria de 78,0% .

Como dato también a destacar, cuenta con el bicampeonato nacional de Españ a, logrado en 2021 y en 2024, en la última nacional celebrada en Cádiz.

Sin duda, otro de los claros candidatos en una convocatoria de freestylers que promete ser inolvidable.

Quotation A TI POR SUBIDO TE HAN ABANDONADO, ¡Y HASTA CAMINANDO SOLO LO HACES MAL ACOMPAÑADO! GAZIR

Bnet © Gianfranco Tripodo

03 BNET

Las participaciones de Bnet en comparación con Chuty y Gazir han sido menos frecuentes en el circuito competitivo, y aun así, su palmarés es el sueño de muchos freestylers.

En su primera participación en Red Bull Batalla logró coronarse como campeón nacional de España y conseguir puestos de semifinales en la Final Internacional de Argentina, en 2018. Al año siguiente en España, se alzó con el cinturón de campeón mundial.

También es uno de los pocos que cuenta con el bicampeonato nacional de España , logrado en esta misma temporada en Barcelona.

Su perfil es muy diferente al de Chuty y Gazir. Mientras sus compatriotas optan por un estilo de confrontación directa basado en el punchline y el contenido de la frase, el arquetipo de Bnet está basado en la musicalidad de su improvisación, cuidando la fluidez y el groove de su rapeo, además de profundizar en figuras literarias fónicas y gramaticales . Lo que en el freestyle se conoce, como wordplays o juegos de palabras.

Ha logrado ganar 28 de 34 batallas disputadas de Red Bull Batalla, logrando una tasa de victoria del 82,4% .

Su estilo consigue conectar de manera más habitual con todas las audiencias de todos los países hispanohablantes y no supone para él un problema el competir en el extranjero ya que, para muchos, Bnet devuelve la esencia de los orígenes del freestyle a las batallas de la actualidad , y por ello, también es el favorito de muchos.

Quotation NO PUEDEN SER YO Y A LA PAR VENCERME BNET

Bnet © Gianfranco Tripodo

¿Es este el mejor rooster de España en una Final Internacional?

Comparte a través de tus redes sociales con el hashtag #RedBullBatalla el nombre de tu MC español favorito para alzarse con el cinturón, ¡y no te olvides de sintonizarnos el próximo sábado a través de los canales oficiales de Red Bull Batalla!

Se lo damos en 3, 2, 1...