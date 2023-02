Prepárate para las competiciones de baile con estos 9 consejos

No pienses demasiado

Red Bull Dance Your Style Red Bull Dance Your Style es el reto definitivo para los bailarines que buscan asombrar a su público y crear una verdadera conexión con él.

, bailarín de Red Bull, se prepara para bailar, intenta no pensar en estilos ni géneros. En lugar de eso, se centra en sí mismo.

© Little Shao / Red Bull Content Pool

Diablo, ganador de Juste Debout, es un fenómeno que saltó a la fama a los nueve años. A los 15, dice que ya no tenía nervios. Ahora, con 30, no sólo domina el baile, sino también la preparación de las competiciones.

Diablo, ganador de Juste Debout, es un fenómeno que saltó a la fama a los nueve años. A los 15, dice que ya no tenía nervios. Ahora, con 30, no sólo domina el baile, sino también la preparación de las competiciones.

Diablo, ganador de Juste Debout, es un fenómeno que saltó a la fama a los nueve años. A los 15, dice que ya no tenía nervios. Ahora, con 30, no sólo domina el baile, sino también la preparación de las competiciones.