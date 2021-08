Cómo convertirse en un profesional de Counter-Strike GO

Counter-Strike GO es uno de los esports de FPS más importantes del mundo, con cientos de miles de dólares en juego para los mejores jugadores de todo el mundo cada año, pero no todo el mundo puede entrar y empezar a ganar una fortuna jugando. Para saber cuánto trabajo se necesita para hacer realidad estos sueños, hablamos con los jugadores profesionales

Convertirse en un jugador profesional de Counter-Strike significa, inevitablemente, dedicar toda la vida a la competición, perdiendo así otros lujos de la vida. El profesional de SK Gaming, Asger Larsen, lo explica: "Hay muchas cosas que te pierdes si quieres ser profesional, como las fiestas, estar con los amigos e incluso la posibilidad de tener pareja. No solo el tiempo es un requisito, sino que también hay que ser hábil y saber trabajar en equipo".

Para llegar a ser un profesional de Counter-Strike, también tienes que probarte a ti mismo y mostrar tus habilidades y tu talento. "Acude a eventos locales de LAN, sé competitivo y asiste a pequeños torneos online", dice Andreas. "Solo con ser serio tendrás más posibilidades: a menudo no son las organizaciones las que te reconocen, sino los otros jugadores".

