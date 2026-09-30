¿Quiénes son los jugadores más rápidos de EA FC 27?

EA FC 27 permite construir el equipo de tus sueños en Ultimate Team o tomar las riendas de tu club favorito en el Modo Carrera. Sea cual sea el modo elegido, contar con jugadores rápidos puede marcar diferencias en las dos áreas. Un central con velocidad puede recuperar su posición para frenar a un delantero que se marcha hacia portería, mientras que un extremo puede convertir una recuperación en un contraataque en cuestión de segundos.

En EA FC 27, el atributo de Ritmo se calcula a partir de la media entre la aceleración y la velocidad punta de cada jugador. Para ayudarte a encontrar al futbolista más rápido que mejor encaje en tu equipo, esta lista recoge su club, nacionalidad, posición, atributos de velocidad y valoración general.

Estos son los 10 jugadores más rápidos de EA FC 27, aunque hay muchos otros que se quedan cerca y que también pueden rendir a buen nivel si sabes aprovechar sus características.

01 Kylian Mbappé

Kylian Mbappé es el jugador más rápido de EA FC 27 © EA Sports

Club: Real Madrid

Nacionalidad: francesa

Posición: DC/ EI

Ritmo: 96

Aceleración: 97

Velocidad punta: 96

Valoración: 91

Kylian Mbappé es el jugador más rápido de EA FC 27 y también el que tiene la valoración general más alta. El delantero del Real Madrid combina una aceleración explosiva con una velocidad punta igual de alta, así que una vez alcanza su máxima velocidad resulta difícil seguirle. Sus atributos de regate y tiro completan un perfil que lo convierte en una amenaza constante en ataque.

02 Karim Adeyemi

Karim Adeyemi es rápido, pero ¿le durará la resistencia todo el partido? © EA Sports

Club: Barcelona

Nacionalidad: alemana

Posición: MD

Ritmo: 95

Aceleración: 96

Velocidad punta: 95

Valoración: 82

Tras fichar por el Barcelona procedente del Borussia Dortmund durante el verano, la velocidad de Adeyemi supone ahora un problema para las defensas de LaLiga. A sus 24 años todavía tiene margen para desarrollar su potencial. Sus registros de aceleración y velocidad punta son altos, aunque la resistencia y la fuerza limitan su capacidad para mantener ese ritmo durante todo el partido. Además, un defensa que consiga alcanzarle puede tener opciones de apartarlo del balón.

03 Oliver Burke

Oliver Burke es una opción asequible si buscas velocidad © EA Sports

Club: Union Berlin

Nacionalidad: escocesa

Posición: DC

Ritmo: 95

Aceleración: 93

Velocidad punta: 96

Valoración: 73

Oliver Burke es un jugador de plata en Ultimate Team y sus atributos relacionados con la velocidad son su principal reclamo. Sus valoraciones más bajas en otros apartados hacen que sea una alternativa asequible para los modos Carrera en los que toca construir un equipo de categorías inferiores. También cuenta con las habilidades Quick Step y Rapid, que aumentan su aceleración durante los sprints explosivos y su velocidad cuando conduce el balón.

04 Gabriel Silva

Gabriel Silva es un velocista explosivo © EA Sports

Club: SC Braga

Nacionalidad: brasileña

Posición: EI

Ritmo: 95

Aceleración: 94

Velocidad punta: 96

Valoración: 74

Gabriel Silva ofrece una opción versátil para el ataque. Puede jugar como extremo izquierdo, centrocampista izquierdo, centrocampista derecho o delantero, por lo que también puede entrar desde el banquillo para aportar velocidad en los últimos minutos de un partido.

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Su habilidad Quick Step+ aumenta de forma notable su aceleración durante los sprints explosivos. También cuenta con Technical, que permite realizar sprints controlados más rápidos y giros precisos con el balón. La combinación de ambas habilidades puede poner en problemas a cualquier defensa, aunque hay que tener en cuenta que sigue siendo un jugador de plata.

05 Sirlord Conteh

Conteh aporta velocidad a los equipos de divisiones inferiores © EA Sports

Club: Heidenheim

Nacionalidad: alemana

Posición: DC

Ritmo: 95

Aceleración: 94

Velocidad punta: 95

Valoración: 69

Otro jugador de plata. Conteh se ha ganado su reputación en la 2. Bundesliga gracias a su velocidad explosiva, tanto como delantero como cuando ocupa la banda derecha. Sus principales carencias están en su pierna mala de dos estrellas y en sus bajos atributos de fuerza y resistencia.

Tampoco tiene la misma capacidad de definición que otros delanteros. Como Burke, encaja bien en equipos de categorías inferiores del Modo Carrera o como una forma de añadir velocidad a una plantilla de plata en Ultimate Team.

06 Jean-Mattéo Bahoya

Jean-Mattéo Bahoya combina regates y velocidad en sus jugadas de ataque © EA Sports

Club: Leeds/ Frankfurt

Nacionalidad: francesa

Posición: MI

Ritmo: 94

Aceleración: 91

Velocidad punta: 97

Valoración: 76

Bahoya juega actualmente cedido en el Leeds, aunque pertenece al Frankfurt. La cesión refleja las expectativas puestas en su futuro y la velocidad es una de sus principales armas. Sus cuatro estrellas en filigranas, junto con sus atributos de regate y control del balón, le permiten generar problemas a los defensas desde la banda izquierda.

También puede jugar como extremo izquierdo o en posiciones interiores, tanto de MC como de MCO. En un papel más ofensivo puede aprovechar su velocidad y su regate para atacar el área o generar ocasiones para sus compañeros.

07 Tabitha Chawinga

Tabitha Chawinga: la mujer más rápida del FC 27 © EA Sports

Club: OL Lyonnes

Nacionalidad: malauí

Posición: EI

Ritmo: 94

Aceleración: 94

Velocidad punta: 94

Valoración: 87

Tabitha Chawinga es la jugadora con mayor valoración de Ritmo de EA FC 27. A sus 94 puntos en este apartado suma capacidad de definición, regate y fuerza suficiente para proteger el balón ante las defensoras. Su posición habitual es la de extremo izquierdo, aunque también puede jugar como delantera centro o MCO, desde donde puede arrastrar defensas, generar espacios o actuar como segunda punta.

Las habilidades Quick Step+ y Rapid potencian todavía más su velocidad, con una aceleración mayor durante los sprints explosivos y una velocidad punta superior cuando conduce el balón.

08 Moussa Diaby

No es el más fuerte, pero ¿de verdad se mueve bien Moussa Diaby? © EA Sports

Club: Leverkusen

Nacionalidad: francesa

Posición: MD

Ritmo: 94

Aceleración: 94

Velocidad punta: 94

Valoración: 82

Moussa Diaby ha regresado a la Bundesliga después de su salida de Al-Ittihad durante el verano. El Leverkusen vuelve a contar con un jugador capaz de aportar velocidad y regate desde cualquiera de los dos costados del centro del campo, además de llevar el balón hacia posiciones de ataque.

Si estás pensando en incorporar a Diaby a tu equipo en EA FC 27, hay un dato que conviene tener en cuenta: sus 46 puntos de fuerza. Su velocidad le permitirá ganar muchas carreras, pero los defensas que consigan entrar en contacto con él tendrán más opciones de recuperar el balón. Aun así, puede servir para crear una conexión francesa o de la Bundesliga en Ultimate Team, o para ocupar una de las bandas en el Modo Carrera.

09 Anthony Elanga

Juega con ambas piernas y es rápido: Anthony Elanga es un jugador único © EA Sports

Club: Newcastle

Nacionalidad: sueca

Posición: ED

Ritmo: 94

Aceleración: 93

Velocidad punta: 94

Valoración: 79

El antiguo jugador del Manchester United y Nottingham Forest se está consolidando como una amenaza en la banda del Newcastle. A su velocidad suma buenos atributos de regate y una capacidad de definición suficiente para aprovechar sus llegadas al área.

Lo que diferencia a Elanga es su pierna mala de cinco estrellas. Poder conducir, pasar o disparar con ambas piernas dificulta que los defensas puedan anticipar sus movimientos o decidir por qué lado cerrarle.

Eso también facilita que pueda superar a su marcador y encontrar a un compañero, por lo que resulta especialmente útil cuando la defensa rival empieza a acusar el cansancio.

10 Gerso

Gerso sigue siendo rápido incluso a sus treinta y tantos © EA Sports

Club: Incheon United

Nacionalidad: portuguesa

Posición: MD

Ritmo: 94

Aceleración: 94

Velocidad punta: 94

Valoración: 70

Gerso es el jugador de mayor edad entre los 10 más rápidos de EA FC 27 y actualmente juega en la K League 1. Pese a ello, mantiene 94 puntos tanto en Ritmo como en aceleración y velocidad punta. Sus cuatro estrellas en filigranas y tres en pierna mala siguen permitiéndole superar a su marcador por la banda y poner el balón en el área.

Sus bajos atributos de pase y defensa hacen que encaje mejor en un papel ofensivo que como jugador encargado de crear juego o colaborar en defensa.

Sobre el autor ¿Quién es Chris Jecks? Chris lleva más de diez años escribiendo sobre videojuegos para distintos medios y marcas, entre ellos PCGamesN, GameRant, Destructoid y Twinfinite. Durante este tiempo ha publicado miles de guías y análisis, y es especialista en RPG de acción, shooters y juegos de carreras. También ha dedicado buena parte de su trayectoria a cubrir el panorama indie, un ámbito que conoce en profundidad.