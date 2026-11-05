Los jóvenes delanteros que pueden cambiar tu equipo en FC 27

Tanto si juegas al Modo Carrera como a Ultimate Team, encontrar jóvenes talentos siempre es una buena forma de reforzar tu equipo. En esta ocasión, nos centramos en los futbolistas ofensivos que deberías seguir de cerca en FC 27.

Antes de empezar, hemos establecido algunos criterios. Cada vez es más habitual que los clubes fichen a jugadores muy jóvenes, por lo que no siempre resulta sencillo definir qué es exactamente una promesa. Para esta selección hemos optado por incluir únicamente futbolistas de 21 años o menos y, a ser posible, que no cuesten 120 millones de euros desde el primer momento.

También hay que tener en cuenta una novedad de FC 27. La llegada de las valoraciones dinámicas puede hacer que el potencial de los jugadores parezca algo más difícil de calcular. Sin embargo, los jóvenes talentos seguirán evolucionando como hasta ahora. La diferencia es que su valoración general podrá subir o bajar durante la temporada en función de su rendimiento, moral, minutos de juego, estado físico y competencia por un puesto en el equipo. Si quieres conocer mejor este sistema, puedes consultar nuestra guía del Modo Carrera .

01 Linda Caicedo – EI (21 años, Colombia, Real Madrid)

Linda Caicedo es rapidísima © EA Sports

Valoración general : 85

Potencial : 92

Empezamos con una futbolista cuyo margen de progresión de siete puntos quizá no parezca demasiado llamativo. Sin embargo, Linda Caicedo ofrece muchas posibilidades en la banda izquierda. Sus 90 puntos de aceleración, 96 de velocidad y 91 de regate la convierten en una amenaza constante para las defensas rivales. ¿El problema? Tendrás que convencer a Florentino Pérez para que te permita sacarla del Real Madrid.

02 Vicky López – ED (20 años, España, FC Barcelona)

Los puntos fuertes de Vicky López son el pase y el remate © EA Games

Valoración general : 84

Potencial : 91

Si quieres construir un ataque con mucho talento y protagonismo español, Vicky López es una gran alternativa para la banda derecha. Quizá no sea tan determinante como Caicedo en los duelos individuales, pero destaca por su capacidad para asociarse y encontrar portería. Si tu estilo de juego se basa en tener el balón y construir las jugadas desde la posesión, merece un sitio en tu lista de posibles fichajes.

03 Yan Diomandé – ED (19 años, Costa de Marfil, Real Madrid)

Yan Diomandé fichó por el Real Madrid tras una temporada con el RB Leipzig © EA Sports

Valoración general : 84

Potencial : 90

Seguimos en España con Yan Diomandé , un futbolista que apunta alto tanto en FC 27 como en el fútbol real. El extremo marfileño pasó por las canteras de varios clubes de la MLS y del Leganés antes de fichar por el RB Leipzig el año pasado. Desde agosto de 2026 juega en el Real Madrid. Si buscas un extremo derecho explosivo, capaz de marcar diferencias al contragolpe, Diomandé es una opción a tener muy en cuenta. Sus estadísticas hablan por sí solas, con 93 puntos de aceleración, 93 de velocidad y 87 de regate.

Eli Junior Kroupi – DC (20 años, Francia, AFC Bournemouth)

Eli Junior Kroupi se convertirá en un delantero completo © EA Games

Valoración general : 80

Potencial : 88

Formado en las categorías inferiores del FC Lorient, Eli Junior Kroupi lleva casi dos años en el Bournemouth. A sus 20 años, ya ha despertado el interés de algunos de los principales clubes europeos. En FC 27 tiene los atributos necesarios para convertirse en un delantero completo, con más de 80 puntos en ritmo, disparo y regate. Su potencial de 88 lo convierte en una apuesta interesante para el futuro. Eso sí, conseguir su fichaje puede salir caro si el Bournemouth no está dispuesto a dejarlo marchar.

04 Endrick – DC (20 años, Brasil, Real Madrid)

Desprenderse de Endrick podría salirle caro al Real Madrid © EA Sports

Valoración general : 79

Potencial : 88

Tras un comienzo prometedor en el Real Madrid, Endrick tuvo problemas para encontrar continuidad y disfrutar de minutos de juego. Su llegada a la Ligue 1 para jugar en el Lyon le permitió recuperar sensaciones y dar un nuevo impulso a su carrera. Ahora, con la confianza renovada y todavía con 20 años, está preparado para demostrar su talento. En FC 27 destaca especialmente por su aceleración, con 87 puntos, aunque también cuenta con buenos atributos en el resto de apartados ofensivos. Si juegas con un sistema 4-4-1-1, puede ser una opción muy interesante para ocupar la punta de ataque.

05 Mika Godts – EI (21 años, Bélgica, Paris Saint-Germain)

Mika Godts forma parte del amplio abanico de opciones ofensivas del PSG © EA Games

Valoración general : 78

Potencial : 87

Con Ferran Torres en un momento de forma tan destacado, Mika Godts quizá no sea todavía uno de los nombres que más suenan entre los aficionados del PSG. Sin embargo, confiamos en que el joven belga, que anteriormente jugó en el Ajax, consiga hacerse un hueco en la banda izquierda del ataque de Luis Enrique. Es rápido, tiene calidad técnica y reúne las condiciones para convertirse en un futbolista importante en tu Modo Carrera. Si trabajas en su desarrollo, puede alcanzar una valoración general de 87.

Bazoumana Touré – EI (20 años, Costa de Marfil, Newcastle United)

Bazoumana Touré destaca por su velocidad vertiginosa © EA Games

Valoración general : 78

Potencial : 86

Después de su etapa en el Hoffenheim, Bazoumana Touré ha comenzado una nueva aventura en el Newcastle United. El extremo marfileño buscará hacerse un sitio en el equipo gracias a su velocidad y su habilidad con el balón. Sus estadísticas y su margen de progresión en FC 27 justifican que lo tengas en cuenta si buscas reforzar las bandas.

06 Antonio Nusa – EI (21 años, Noruega, RB Leipzig)

Antonio Nusa es una de las estrellas de la selección noruega © EA Sports

Valoración general : 78

Potencial : 88

Antonio Nusa tiene argumentos de sobra para aparecer en esta selección. El extremo noruego cuenta con 88 puntos de velocidad, 91 de agilidad, 87 de equilibrio y 88 de regate. Además, a diferencia de otros futbolistas de esta lista, su fichaje debería resultar algo más asequible. Pasar de una valoración general de 78 a un potencial de 88 supone un salto importante. Si alcanza ese nivel, su aceleración podría superar los 90 puntos y situarlo entre los mejores extremos izquierdos del juego.

07 Alexander Staff – DC (18 años, Alemania, FC Saarbrücken)

Alexander Staff tiene mucho potencial de mejora © EA Games

Valoración general : 62

Potencial : 85

Ahora toca mirar más allá de la primera temporada. Los dos siguientes jugadores quizá todavía no estén preparados para ocupar un puesto en tu once titular, pero, con tiempo y minutos de juego, pueden convertirse en delanteros de referencia. Alexander Staff apenas ha disputado doce partidos con el Frankfurt y actualmente juega cedido en el Saarbrücken. Por tanto, tienes margen para estudiar su incorporación. Si consigue desarrollar todo su potencial, su capacidad de definición puede acabar siendo una de sus principales armas dentro del área.

08 Francesco Camarda – DC (18 años, Italia, AC Milan)

Francesco Camarda ofrece un enorme potencial por solo 3 millones de euros © EA Sports

Valoración general : 66

Potencial : 87

Francesco Camarda es otra apuesta de futuro que merece atención. Con solo 18 años, ya destaca por su velocidad, con 76 puntos tanto en aceleración como en velocidad. Para incorporarlo tendrás que negociar con el AC Milan, pero su potencial de 87 lo convierte en un fichaje interesante si estás pensando en construir un proyecto a largo plazo.

09 Bonus: Désiré Doué y Lamine Yamal

Lamine Yamal deslumbra desde que irrumpió con solo 16 años © EA Sports Désiré Doué ya ha ganado dos veces la Liga de Campeones © EA Sports

Lamine Yamal y Désiré Doué también podrían haber entrado perfectamente en esta selección. Doué tiene 21 años y Yamal, solo 19. Entonces, ¿por qué los hemos dejado fuera? La razón es sencilla. Cuando hablamos de jóvenes promesas, normalmente pensamos en jugadores que todavía no están en el radar de todo el mundo o que no figuran entre las grandes estrellas del juego. Doué ya ha ganado dos Champions League, mientras que Yamal suele aparecer entre los cinco primeros del Balón de Oro y ha conquistado tanto la Eurocopa como el Mundial. Seguramente ya conoces de sobra a los dos. Eso no significa que hayan alcanzado su techo en FC 27. A pesar de sus elevadas valoraciones generales, todavía tienen margen de mejora, con potenciales de 92 y 95 puntos, respectivamente. Si tienes presupuesto suficiente, también son dos fichajes que merece la pena plantearse.

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Con estos talentos ofensivos en tu radar, tendrás un buen abanico de opciones para reforzar la delantera y construir un ataque con futuro en FC 27.