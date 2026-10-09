Guía completa de todos los Iconos de FC 27

Los Iconos son algunos de los artículos más buscados de FC 27 . Reúnen a grandes figuras de la historia del fútbol, tienen valoraciones altas y pueden marcar diferencias a la hora de mejorar un equipo. Esta es la lista completa de Iconos de FC 27, incluidos los diez que llegan este año, los jugadores que pasan de Héroes a Iconos y los que regresan después de FC 26.

Icons are among the most desirable items in FC 27 . Celebrating some of the best players to ever grace the sport, they’re high-rated and usually great for upgrading your teams. Here’s the full list of all Icons in FC 27, including the ten new ones added this year, those that have been upgraded from Heroes, and the ones returning after FC 26.

01 Todos los nuevos Iconos de FC 27

Hege Riise ayudó a Noruega a ganar el Mundial de 1995 © EA Sports

Este año se incorporan diez nuevos Iconos al juego. Son los siguientes:

Red Bull Original Red Bull Energy Drink Más información

Christine Sinclair - DC - 91

Christine Sinclair es la máxima goleadora histórica del fútbol internacional femenino. La canadiense disputó más de 300 partidos con su selección, ganó el oro en los Juegos Olímpicos de 2020 y terminó su carrera internacional con 190 goles. A nivel de clubes, ganó los campeonatos de la MWSL de 2013, 2017 y 2022 con Portland Thorns.

Ellen White - DC - 89

Ellen White es la máxima goleadora histórica de la selección femenina de Inglaterra, con 52 goles. También ganó dos títulos de la Women's Super League con el Arsenal y levantó la FA Cup con ambos clubes, una con el Arsenal y otra con el Manchester City.

Descubrir uno o dos iconos te ayudará a arrasar con tus rivales © Pregan Pillay/Red Bull Content Pool

Formiga - MCD - 90

Formiga fue una de las jugadoras habituales de la selección brasileña durante años. Ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 2004 y 2008 y alcanzó la final del Mundial de 2007. Disputó 234 partidos con Brasil, una cifra que la sitúa entre las futbolistas con más internacionalidades de la historia.

Hege Riise - MC - 90

La centrocampista noruega fue una de las piezas de su selección en los títulos de la Eurocopa de 1993 y el Mundial de 1995. Antes de retirarse también añadió un oro olímpico a su palmarés en los Juegos de 2000.

Karl-Heinz Rummenigge - DC - 90

Antes de ocupar la presidencia del consejo del FC Bayern, Karl-Heinz Rummenigge fue una de las figuras del club sobre el terreno de juego. Ganó dos Copas de Europa, dos títulos de la Bundesliga y dos Balones de Oro. Con Alemania también fue decisivo en ataque y conquistó la Eurocopa de 1980.

Agüero, Pepe, Rummenigge y Varane están entre los «Icons» de FC 27 © EA Sports

Pepe - DFC - 89

El exjugador del Real Madrid formó parte de la defensa con la que el club español ganó tres Champions League. Su carácter le llevó a protagonizar más de un enfrentamiento sobre el césped, pero también fue uno de los centrales más destacados de su generación. Con Portugal ganó la Eurocopa de 2016.

Raphael Varane - DFC - 90

Varane también es una de las figuras de la historia reciente del Real Madrid, con cuatro Champions League en su palmarés. El central francés aportaba un perfil más sereno que Pepe y después pasó por el Manchester United, donde sumó experiencia a la defensa. Con Francia ganó el Mundial de 2018 y disputó todos los minutos del torneo.

Sergio Agüero - DC - 90

Sergio Agüero quedó ligado para siempre al gol del minuto 94 contra el QPR que dio al Manchester City el título de la Premier League. El argentino ganó varios trofeos durante su etapa en el club inglés y también conquistó la Copa América con Argentina en 2021.

Tobin Heath - ED - 90

Heath ganó dos títulos de la NWSL con Portland Thorns, pero gran parte de su trayectoria está ligada a la selección de Estados Unidos. Fue una de las habituales del combinado nacional y ganó los Mundiales de 2015 y 2019.

Yuki Nagasato - MCO - 89

Nagasato tuvo un papel importante en la victoria de Japón ante Estados Unidos en la final del Mundial de 2011. Su carrera también se desarrolló en varios países, con etapas en Alemania, Inglaterra, Estados Unidos y Australia.

02 De Héroe a Icono

Maicon es uno de los cuatro jugadores que dan el salto de Héroe a Icono © EA Sports

Además de los diez nuevos Iconos, cuatro jugadores que eran Héroes en FC 26 pasan a tener la categoría de Icono en FC 27. Son los siguientes:

Lúcio - 89 - DFC

Yaya Touré - 88 - MC

Maicon - 88 - LD

Papin - 89 - DC

Con este cambio, Papin deja de ser el único ganador del Balón de Oro que no tenía la categoría de Icono en el juego.

03 El resto de Iconos de FC 27

Samuel Eto'o es un «Icono» con una puntuación de 89 © EA Sports

La lista de Iconos puede crecer a lo largo de la temporada. Si se incorporan nuevos jugadores al juego, actualizaremos esta página para incluirlos.

95 de valoración

Pelé - CAM / ST

Diego Maradona - CAM / ST

94 de valoración

Ronaldo - ST

Zinedine Zidane - CAM / CM

93 de valoración

Johan Cruyff - CAM / ST

Mia Hamm - ST / CAM / RW

Paolo Maldini - CB / LB

Garrincha - RW / RM

Franz Beckenbauer - CB / CDM / CM

92 de valoración

Ferenc Puskás - ST

Birgit Prinz - ST

Andrés Iniesta - CM / CAM / LW

Bobby Charlton - CAM

Nadine Angerer - GK

Gerd Müller - ST

Zlatan Ibrahimović - ST

Gianluigi Buffon - GK

91 de valoración

Thierry Henry - ST / LW

Alex Morgan - ST

Zico - CAM / CM

Xavi - CM / CDM / CAM

Roberto Baggio - CAM

Eusébio - ST

Carlos Alberto - RB / CB

Franco Baresi - CB

Cafu - RB

Marco van Basten - ST

Homare Sawa - CM / CAM

Oliver Kahn - GK

Zlatan Ibrahimović - ST

Ruud Gullit - CAM / CM / ST

90 de valoración

Roberto Carlos - LB

Dennis Bergkamp - ST / CAM

Rivaldo - LW / LM / CAM

George Best - RW / CAM / LW

Raúl - ST

Camille Abily - CM / CAM

Caroline Seger - CM / CDM

Andrea Pirlo - CM / CDM

Iker Casillas - GK

Aya Miyama - LM / CM / LW

Lothar Matthäus - CM / CB / CDM

Bobby Moore - CB

Julie Foudy - CM / CDM

Lotta Schelin - ST / LM / LW

Alessandro Del Piero - CAM / ST

Toni Kroos - CM / CDM / CAM

Luís Figo - RW / RM / CAM

Rivellino - CAM

Kenny Dalglish - ST

Kaká - CAM

Wayne Rooney - ST

89 de valoración

Francesco Totti - ST / CAM

Steven Gerrard - CM / CDM

Marcelo - LB

Philipp Lahm - RB / LB / CDM

Javier Zanetti - RB / LB / CM

Alessandro Nesta - CB

Hugo Sánchez - ST

Hristo Stoichkov - ST / RW / LW

Jairzinho - RW / RM / ST

Alan Shearer - ST

Peter Schmeichel - GK

Gary Lineker - ST

Emilio Butragueño - ST

Samuel Eto'o - ST

Fabio Cannavaro - CB

Sócrates - CAM

Carles Puyol - CB / RB

Didier Drogba - ST

Eric Cantona - ST

Kelly Smith - ST

Jones - CB

Ruud van Nistelrooy - ST

Lilian Thuram - RB / CB

Rio Ferdinand - CB

Paul Scholes - CM / CAM

Gabriel Batistuta - ST

Roy Keane - CM / CDM

Marcel Desailly - CB / CDM

Pavel Nedvěd - LM / CAM / LW

Frank Lampard - CM / CAM

Andriy Shevchenko - ST / RW

88 de valoración

Cha Bum-kun - ST / RW

Sissi - CAM

Michael Owen - ST

Petr Čech - GK

Ronald Koeman - CB

David Beckham - RM / CM / RW

Bastian Schweinsteiger - CM / LM

Franck Ribéry - LM / LW

Elise Pichon - ST

Miroslav Klose - ST

Gheorghe Hagi - CAM / CM / LM

Patrick Vieira - CM / CDM

Edwin van der Sar - GK

Laurent Blanc - CB / CAM

Fernando Hierro - CB

Michael Laudrup - CAM / LW

Juan Román Riquelme - CAM

Robin van Persie - ST

Gareth Bale - RW / ST / LW

Fernando Torres - ST

Robert Pirès - LM / CAM

Patrick Kluivert - ST

Ian Wright - ST

John Barnes - LW / LM / CAM

Dunga - CDM

Michael Essien - CDM / CM

Giorgio Chiellini - CB

Mario Kempes - ST

Gianluca Zambrotta - RB / LB

Claude Makélélé - CDM / CM / RM

Fernando Torres - ST

Geoff Hurst - ST

Hernán Crespo - ST

Frank Rijkaard - CDM / CB / CM

Nemanja Vidić - CB

Gennaro Gattuso - CDM / CM

Ashley Cole - LB

Emmanuel Petit - CDM / LB / CM

Sol Campbell - CB

Ian Rush - ST

Puede que se incorporen más Iconos al juego a lo largo de la temporada. Actualizaremos esta página si finalmente sucede.

Sobre el autor ¿Quién es Tom Hopkins? Tom es periodista y editor, con más de una década de experiencia en los sectores de los videojuegos y el deporte. Ha sido redactor jefe en varios medios y ha dirigido equipos en Gfinity y Twinfinite. Es especialista en Fórmula 1, fútbol, EA Sports FC y otros ámbitos relacionados.